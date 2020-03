Recordaciones para la convivencia en casa ante la pandemia

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Los adultos mayores, el grupo más vulnerable al COVID-19

Los beneficios del tequila para la salud

Seguir al pie de la letra las medidas indicadas por las autoridades del sector salud, mantener la calma y ocupar el tiempo en actividades relajantes y divertidas dentro de casa, son algunas de las recomendaciones de la doctora Olga Georgina Martínez Montañez, coordinadora de Bienestar Social del IMSS. Al estar en casa por aislamiento ante la pandemia, se estará más expuesto al estrés, por tanto, hay que aprender a manejarlo a través de actividades de relajación y hábitos saludables física y mentalmente. Para no estar tensos, se deben aprender técnicas de relajación, la más sencilla es la respiración profunda y pausada, quienes sepan hacer meditación, pueden meditar y quienes no, pueden apoyarse con los tutoriales que existen en la Internet. Otra actividad que ayuda es hacer yoga, ejercicios de estiramiento o dedicarse a algún hobby preferido, que puede ser dibujar, escuchar música, escribir, leer o tejer, juegos de mesa para los niños y adultos. Las medidas en materia de prevención del COVID-19, también deben llevarse a cabo en casa, como son el lavado frecuente de manos o el uso de alcohol gel al 70 por ciento, el aseo diario del hogar con la desinfección de las superficies de uso común, por ejemplo: perillas de las puertas, teléfonos fijo y celular, mesas, etc. Etiqueta respiratoria y evitar salir de casa. En relación con el uso de cubrebocas, sólo se recomienda para las personas que tienen síntomas respiratorios. Cuidar la salud mental es una necesidad si se va a estar en aislamiento, pues se limitan las actividades a las que estamos habituados como ir al teatro, al cine o convivir con amigas y amigos. Es importante establecer reglas de convivencia para toda la familia, que tengan que ver con cosas tan básicas como quién tiene el control de la televisión, cuáles son los volúmenes máximos del sonido que se pueden permitir en casa o también las que tienen que ver con la distribución equitativa de las labores. Otro aspecto fundamental es cuidar la salud con una dieta adecuada que tenga verduras, leguminosas, frutas; evitar los alimentos ricos en azúcar, sal y grasas, así como organizar rutinas de actividad por lo menos 60 minutos al día.

*****

El IMSS pide asimismo a la población extremar precauciones para cuidar a los adultos mayores, el grupo más vulnerable al COVID-19, y en particular a aquellos que cursan enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, afecciones pulmonares, que reciben tratamientos para éstos padecimientos, otros como artritis reumatoide, lupus eritematoso o que tienen un trasplante. La doctora Yessica Pérez González, coordinadora clínica del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, indicó que en la población de 60 años de edad en adelante la enfermedad que produce el virus SARS-Cov-2 llega a provocar enfermedades a nivel pulmonar como bronquitis o neumonía por una infección severa, que requerirá de asistencia ventilatoria mediante respiradores artificiales e incluso de terapia intensiva. Es aconsejable ayudarles con las compras en el supermercado, para que salgan menos de sus casas; ocurre lo mismo si deben acudir a los servicios de salud a recoger resultados de laboratorio o medicamentos de la receta resurtible, tratar de que sea otra persona no enferma, algún familiar o conocido quien le apoye con esta situación; además, si cursa con alguna enfermedad crónica, que procure tener medicación suficiente para los próximos dos meses.

*****

El 21 de marzo es el Día Nacional del Tequila, expertos aseguran que es una bebida, que trae grandes beneficios para la salud ya que nace de la planta del agave lo que reduce los niveles de azúcar en la sangre debido a que el agave ayuda a la producción de insulina, la cual juega un papel importante en el organismo pues es la encargada de reducir los niveles de azúcar en el cuerpo. También trabaja como relajante muscular pues basta tomar una copita antes de ir a la cama para dormir mejor. Favorece la digestión haciendo que el metabolismo trabaje a mayor velocidad. Quien sufre de colesterol o presión arterial alta, le ayuda a disolver la grasa. Favorece la absorción y fijación del calcio. Así que, ante la contingencia, hay que decir salud en casa pero con moderación.

