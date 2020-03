Diego, Claudia y Thalía mejor, AMLO peor

Espacio Electoral

Eleazar Flores

PURA CONFUSIÓN.- Cuando más necesitamos de unidad y dirección única para enfrentar la pandemia como claman todos los sectores, el padre de la cuarta transformación se mantiene en ir en sentido contrario al empresariado cancelándole inversiones y enfrentando a líderes de opinión.

JEFE DIEGO.- Al ícono del panismo mexicano Diego Fernández de Ceballos se le podrán cuestionar muchas cosas menos la claridad con la que habla, a favor o en contra, de asuntos y personas, así no se coincida siempre con sus puntos de vista. No obstante dice las cosas o cuestiona a las personas cuando están en el cargo, no cuando lo han dejado como lo hacen tantos.

Al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo califica de “nefasto que no sirve para nada” que se ha convertido en el hazme reír, según deja asentado en su colaboración semanal en el diario Milenio. Y esto que el ex candidato presidencial panista desconocía el resultado de la consulta “patito” que frena una inversión de una cervecera en Baja California.

Si, la empresa Constellation Brands llevaba ya el 70 por ciento de avance para instalar una fábrica de cerveza en Baja California norte, con una inversión global de casi mil 500 millones de dólares pero resulta que una consulta “patito” de esas que hace Morena, arroja que 27 mil 937 votos decidieron el “no” a dicha inversión. Adiós inversión y creación de empleos cuando urgen más.

SHEINBAUM-DEL MAZO.- La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció el domingo por la noche el cierre de cines, teatros y demás centros de concentración masiva rematando “quédense en casa para no contaminar ni contaminase”. En el Edomex el gobernador Alfredo del Mazo anunció ayer las mismas medidas, todo para proteger al máximo a la población.

THALÍA-AMLO.- Con celular en mano escuchándose el mensaje presidencial de que “salgan, compren, yo les diré cuando lo dejen de hacer”, la reconocida actriz y cantante Thalía con su característica sonrisa y apoyada con sus manos, contradice a López Obrador y pide que la gente se encierre en su casa, que no salga pues podría contraer el coronavirus.

El mensaje presidencial de que salgan a comprar y a comer fuera lo dio el domingo en Oaxaca con motivo de una gira a ese lugar pero en la mañanera de ayer el mandatario “descubrió” otro recurso para no distanciarse de su pueblo: el saludo con la mano derecha en el corazón. Además en la mañanera se practicó la “sana distancia” entre los reporteros dejando una silla vacía entre ellos.

Un sueño guajiro sería suspender las mañaneras, huecas de información pero llenas de chistoretes.

