No lo recordaba y me pareció muy atinada la información que recibí ayer sobre la marca México. Me parece buen momento para hablar, un poco, de otras noticias que no tengan que ver con la situación mundial por la que estamos atravesando.

Y es que, este año 2020 se cumple el 15 aniversario de la creación de una de las marcas de la que todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos: la marca México, desarrollada por la consultora de marcas MBLM México. Esta marca país, se ha convertido en parte esencial de nosotros, y continua impactando a nivel nacional e internacional.

Lanzada en 2005, la marca país tenía el reto de replantear lo conseguido con la marca anterior, la cual solo se refería a estereotipos folclóricos y a atributos como sol y playa o zonas arqueológicas, sin comunicar nuestras ventajas competitivas ni otros atributos modernos que comenzaban a caracterizarnos como país.

En cuanto al proceso creativo, se buscó crear desde su primera fase marca que fácil de aplicarse; se definió tipografía bold en la que se manejaron minúsculas y mayúsculas, y se decidió dejar el acento acorde a nuestro español, siendo este elemento declaración poderosa frente al mundo al representar parte de nuestra concepción como mexicanos.

Se exploraron distintas formas de simbolizar la diversidad y riqueza del país a partir de identidad gráfica distintiva en la que se pudieran unir algunos de sus elementos más representativos, para finalmente crear nuevo logotipo en el que cada letra tuviera un significado. Se utilizó el color en todo momento para demostrar los elementos inherentes a la cultura de los mexicanos como la alegría, historia, optimismo y diversidad cultural:

La letra “M” habla de las riquezas precolombinas; la “é” denota la herencia virreinal española/mestiza; la “X” amarilla la fusión de culturas y encuentro de caminos; la “I” morada representa modernidad, expresada en arquitectura y monumentos; la “C” los recursos naturales y biodiversidad; y la “O” azul las aguas costeras.

México actualmente se ubica dentro del top 10 de países más visitados y es la segunda marca país más valiosa de Latinoamérica. Su consolidación durante distintos sexenios logró que el flujo turístico aumentara de manera constante, potenció la apertura de más de mil 200 nuevas rutas aéreas y la llegada de inversión extranjera directa.

Eduardo Calderón, director general y socio fundador de MBLM México, dice: “la marca país es tu personalidad; eres tú como país; es tu cara y tu manera de expresarte. Las marcas país construyen poco a poco y van penetrando con el pasar de los años. Tenemos marca que actualmente ya no le pertenece al gobierno, sino a todos los mexicanos”.

Al día de hoy, la marca México sigue estando vigente, representa con precisión lo que es México y funciona en distintos medios y canales, tanto que incluso ha sido referente de múltiples marcas en el continente y otras partes del mundo. Es símbolo que representa y ayuda a comunicar el valor de nuestro país en el mundo entero.

Esta marca es tuya, es nuestra, es de todos; y es responsabilidad de cada uno de nosotros que, como mexicanos, nos unamos para seguir siendo un país orgulloso de sus raíces, y con visión moderna y amplia de su futuro. Sigamos trabajando en el posicionamiento de esta marca tan representativa y poderosa: la marca México.

✰✰✰✰✰ Sensibles a la situación actual y buscando ofrecer la misma experiencia gastronómica con menor contacto físico, los restaurantes de Grupo Presidente se solidarizan implementando servicio Pick & Go permitiendo que los comensales realicen sus pedidos por teléfono y los recojan en la sucursal. En adición, los restaurantes Lampuga Bistro, Alfredo Di Roma Trattoria y Palm Santa Fe, se encuentran disponibles a través de Rappi.

Cabe mencionar que todos los restaurantes y centros de consumo, continúan operando de manera habitual con ajustes en el aforo y la distribución de los comensales para evitar aglomeraciones, además de extremar en todas las áreas, las medidas de higiene, manipulación, preparación y servicio de alimentos.

Los horarios de los restaurantes durante el periodo de contingencia quedan de la siguiente manera:

Au Pied de Cochon: operación normal, todos los días las 24 horas. Palm Polanco: 13:00 a 20:00 horas de lunes a domingo. Alfredo Di Roma: 13:00 a 20:00 horas de lunes a domingo. Chapulín: 7:00 a 22:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 22:00 horas sábados y domingos.

Lampuga Bistro: 13:00 a 20:00 horas. todos los días. ADR Trattoria: 13:00 a 21:00 horas todos los días. Palm Santa Fe: 7:00 a 23:00 horas de lunes a jueves. De 7:00 a 23:30 horas viernes y sábado y de 7:00 a 22:00 horas los domingos.

✰✰✰✰✰ Hace solo unos días Grupo Xcaret daba a conocer detalles de las actividades, inversiones durante 2019 y la próxima apertura de nuevo parque de todo esto hablaremos en otro momento pues Carlos Constandse, vicepresidente del grupo anunció el cierre sus ocho parques y hotel por el Covid-19.

Los días solidarios se aplicarán a los empleados con la promesa de agresiva promoción turística y más empleos cuando concluya la pandemia.

Por lo pronto continuará la atención a huéspedes que aún se encuentre en sus instalaciones con estrictas medidas de higiene, tomando en cuenta que pretenden retomar operaciones el próximo cinco de abril, si las condiciones lo permiten.

La emergencia de sanidad ha provocado que distintos hoteles anunciaran el cierre con la posibilidad que paulatinamente lo hagan los demás.

Asimismo la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, anunció que cada hotel determinará qué medidas tomarán, ya que algunos cierran todo el hotel mientras otros limitarán algunas áreas de operación.

Los sindicatos CTM y CROC, están signando acuerdos ante las vacaciones forzadas o días solidarios, en casos más extremos despidos, en virtud del cese de operaciones por la pandemia.

La intención de acuerdo a hoteleros y sindicatos es la no afectación al personal, al adelantar el sector turístico y hotelero que al acabar la pandemia es que todos se unirán y harán esfuerzos de promoción para atraer más clientes y crear más fuentes de empleo.

Lo anterior, se genera al ser más marcada, en la península de Yucatán, la restricción en los accesos a algunas playas, sitios arqueológicos y lugares de concentración masiva para turistas.

