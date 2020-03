Advierten que la enfermedad del Covid-19 “será más vertiginosa”

Luis Muñoz

Ayer, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el doctor Hugo López Gatell declaró formalmente la fase dos de la contingencia por el Covid-19.

Once horas antes, la Organización Mundial de la Salud daba a conocer que el mapa de México ya ha había cambiado de color, del gris al rojo, con cinco personas que no son capaces de identificar quién les infectó, es decir, ya no cabe atribuirlo a visitas del extranjero.

Ahora el contagio es local, se produce en territorio mexicano y la progresión de la enfermedad, en adelante, será más vertiginosa.

Las cinco personas citadas representan aún apenas el 1% del total de los 367 casos, 51 más que el domingo. Los graves son un 1%, un 89% permanece en estado leve. El registro ha incorporado cuatro fallecidos. El Gobierno dice ahora que planea un estudio para ver la importancia de la transmisión desde personas asintomáticas. Las últimas semanas, según la OMS, el Gobierno mexicano insistía en que el país permanecía en la fase 1 y que solo hasta que llegara la transmisión comunitaria podría hablarse de fase 2. ¡Y ese día llegó!

Hasta antes de este martes, a México le “perseguía” la insistencia de la OMS en Ginebra de que la forma de atacar debidamente a la enfermedad es efectuando pruebas a la población para saber qué dirección sigue el virus.

Ayer, López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció formalmente la fase 2 del coronavirus en nuestro país.

Ante el presidente López Obrador; el secretario de la Defensa, General Luis Crescencio Sandoval González, y el de Hacienda, Arturo Herrera, entre otros, López Gatell explicó:

“Ahora, esto nos permitirá trazar el horizonte del virus para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que en México, por haber anticipado las medidas generales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión”.

En conferencia, el funcionario aclaró que seguirá habiendo transmisión del Covid-19, pero en menor cantidad; “la expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro”.

“El éxito en la reducción de la transmisión en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga, pero esto es importante, porque a lo que nos lleva es a administrar el riesgo”, aseguró.

Gatell dijo que en términos de mortalidad, México apenas tiene cuatro muy desafortunados fallecimientos, “mientras que algunos países ya tiene decenas, centenas o millares”.

Con el anuncio de la fase dos, el Senado de la República no deberá esperar más para suspender los trabajos legislativos. Hasta ayer hablaba de la suspensión del periodo ordinario (martes y jueves) de cada semana, pero continuarían con un periodo extraordinario.

El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo, tenía previsto sesionar el martes (ayer) de manera normal, y decía que con los Grupos Parlamentarios definiéremos si se suspenden o no las cinco sesiones ordinarias pendientes, las cuales se desarrollarían en un periodo extraordinario.

De llegar a un acuerdo con los otros Grupos Parlamentarios, los temas prioritarios se reducirían a dos o tres que serían sometidos a discusión y votación del Pleno, los cuales son: Uno, reformas y adiciones al Artículo 4º Constitucional en materia de bienestar; dos, plataformas digitales, y tres, posiblemente el tema del outsourcing o subcontratación laboral.

Por otra parte, el senador Monreal expresó su confianza en que “vamos a enfrentar con éxito a esta pandemia mundial. Sí veo como resultados lógicos una situación económica crítica, una situación económica adversa, por supuesto”, admitió.

En cuando al Congreso de la Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política acordó con todas las fuerzas políticas que lo integran suspender las sesiones del 24, 26 y 31 de marzo, para reanudar las mismas el 2 de abril “si no existiera un comunicado por parte del Gobierno Federal o local que lo impidiera”.

Luego de una reunión de la JUCOPO, Martha Ávila Ventura, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, y José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador, informaron que de llevarse a cabo la sesión del 2 de abril, el 20 del mismo mes se retomará el calendario de sesiones en el Congreso.

ADMINISTRACION DE RECURSOS…

El Diario Oficial de la Federación publicó este lunes 23 de marzo el acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Esto es, que durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 17 de abril de 2020, y para reducir la transmisión del COVID-19, se toman algunas disposiciones como:

El trabajo en casa para adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión, pulmonar, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, cardiaca, entre otras, asociadas a un incremento en el riesgo de complicaciones).

