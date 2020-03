Entregarán a domicilio kits a enfermos

Implementan brigadas en CDMX

Estrategia para proteger a familiares de contagiados por Covid-19

Como parte de las acciones para disminuir los contagios de coronavirus (Covid-19) y proteger a las familias de las personas enfermas y las altamente sospechosas de portar el virus, el gobierno, anunció que brigadas de salud entregarán un Kit Médico Covi-19 en los domicilios de los individuos con sintomatología reconocidos clínicamente a través del sistema de SMS “Covid19”.

“Esta acción consiste en una estrategia para reducir el contagio y proteger a los familiares que en nuestro caso, en el sistema SMS, se han reconocido clínicamente aun cuando no se tenga la prueba directa de que son altamente sospechosos de tener Covid-19”, explicó Claudia Sheinbaum Pardo.

La estrategia planteada es que los enfermos, los altamente sospechosos de estarlo, y sus familias, así como la población en general se mantengan en sus hogares para evitar contagios, agregó.

“La idea es que muchas personas que no saben que tienen Covid-19 pues no estén contagiando o no se estén contagiando; pero muchas personas que ya pueden iniciar con los síntomas lo que queremos es que ellos y sus familiares o las personas con las que han tenido contacto se queden en su casa”, explicó.

El Kit Médico Covid-19 será entregado en una caja que contiene un termómetro, 28 cubrebocas, paracetamol y gel antibacterial para 14 días y un instructivo para cuidar a la persona con la sintomatología y a su familia, mismo que fue construido en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Serán 123 brigadas de la Secretaría de Salud local, que en coordinación con la Dirección General Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar (SIBISO), las encargadas de entregar este Kit Médico Covid-19 en el domicilio de las personas que presenten síntomas y de esta manera evitar que contagien a sus familiares.

“Como bien lo planteó el Presidente de la República, nosotros confiamos en que es la familia la principal institución de apoyo para una persona que está enferma, pero para esa persona enferma pues llevamos todo esto que les permite ayudarlos a poder pasar esta circunstancia”, enfatizó.

El director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, reiteró el llamado de que las personas con síntomas asociados al Covid-19: tos seca, secreción nasal, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, temperatura, se queden en casa.

En este sentido, comentó que el IMSS entregará también un Kit Médico a las personas -afiliadas al seguro- que estén en casa y tengan síntomas, el cual contiene alcohol gel, jabón antiséptico, cubre bocas y un mensaje especial para cuidar a los adultos mayores, que son la población más susceptible de presentar las formas graves de la enfermedad.

“Por eso el kit lleva una dotación de cubre bocas para los 14 días que dura el periodo y que lo usen para que minimicemos la transmisión al interior del hogar. Esta idea es romper la cadena de transmisión, nos da mucho gusto ser parte de esta estrategia”, destacó.

La mandataria local agregó que durante esta semana se realizarán reuniones con diferentes comisiones y cámaras de comercio para tomar nuevas medidas para evitar el número de contagios en la ciudad y no afectar la economía de las familias y comercios en la capital.