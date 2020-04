Confirma la UNAM acciones contra el Covid-19

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Los próximos ocho o 10 días son los más críticos y durante ese periodo se deben extremar precauciones ante la pandemia del Covid-19.

La anterior opinión está libre de sesgos políticos y no tiene nada que ver con errores o aciertos de los gobiernos federal, estatales o municipales. Se trata de un ditamen de especialistas que sólo responden a principios técnicos y científicos.

Efectivamente, es parte de un dictamen de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus.

Esta Comisión, creada especialmente por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que el distanciamiento social, aislar a los enfermos, proteger a grupos vulnerables y lavarnos las manos con frecuencia, son cuatro medidas con las que podemos cambiar el curso a la epidemia de Covid-19 en nuestro país.

El vocero de ese grupo de especialistas, Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina y especialista en microbiología, destacó que que la historia sobre esta enfermedad está en proceso de escribirse en estos momentos y que el conocimiento sobre ella se modifica en tiempo real.

Por su parte, Carlos Rosales Ledezma, del Instituto de Investigaciones Biomédicas y también integrante de la comisión, subrayó que el aislamiento físico es lo más importante en este momento. “Es lo que las autoridades nos están pidiendo; éste es el momento para que no nos contagiemos unos a otros”, dijo en el programa “La UNAM responde”, transmitido por TV UNAM.

Mencionó que, hasta hace unas semanas, se decía que las personas asintomáticas no contagiaban mucho, pero recientemente se publicaron dos artículos en los que se documenta que sí generan una transmisión importante del coronavirus.

“Los asintomáticos pueden tener un papel importante, y con mayor razón todos tenemos que guardarnos en casa. Si alguien estuvo en contacto con un enfermo y está asintomático o con síntomas muy leves, podría contagiar a otros y amplificar la epidemia. El impacto de los asintomáticos en China fue muy alto”, recordó.

El especialista destacó que las pruebas para detectar el SARS-Cov-2, virus que produce la enfermedad del Covid 19, no son la solución, lo más recomendable es quedarse en casa para evitar los contagios y no saturar los sistemas de salud.

Las pruebas diagnósticas sirven para vigilar la epidemia, dar seguimiento a la propagación del virus en la comunidad, no para el manejo clínico de los pacientes, explicó el especialista universitario, con lo cual ratificó lo señalado en días pasados por Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión universitaria sobre el tema.

Alvárez destacó asimismo que este tipo de pruebas “debe racionalizarse, porque los reactivos e insumos son demandados a nivel global, no sólo en México”.

AMLO se queja de líderes mundiales porque no atienden sus recomendaciones

Cmo resultado del “cultivo” por parte de sus allegados, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha acostumbrado a que todo e pais responda a sus órdenes y, al parecer, está tan convencido de lo atinado de sus opiniones que ahora se sorprende de que los líderes mundiales no atiendan sus recomendaciones.

Durante su conferencia mañanera de ayer, el primer mandatario mexicano lamentó que sus homólogos de las naciones integrantes del Grupo de los 20 – la Unión Europea mas otros 19 países: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica , Corea del Sur, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos – no hicieran caso a su llamado de una tregua económica, en medio de la crisis producida por el Covid-19.

“Lo que hicieron fue desatar aún más la crisis en los precios” del petróleo crudo, lo que profundiza los daños en la economía mundial.

López Obrador, quien ha evitado lo más posible encuentros con dirigentes de otras naciones, en particular en encuentros fuera de las fronteras nacionales, recordó que la semana anterior sostuvo una teleconferencia con los jefes de Estado del G-20 y que en ella hizo un llamado a una tregua en la “guerra del petróleo” y a que no hubiese imposición de aranceles de manera unilateral, ni se optara por los monopolios comerciales.

Parece que les dije a los que estaban ahí involucrados lo contrario, porque lo que hicieron fue desatar aún más la crisis en los precios, dijo un sorprendido primer mandatario de México.

En particular recordó que uno de los principales países productores de petróleo anunció que iba a aumentar el volumen de sus exportaciones y eso “tumbó el precio del petróleo crudo y afecta la economía mundial”.

Tras asegurar “no estoy apanicado”, el jefe de estado mexicano sostuvo que en las crisis es donde “se ve de qué están hechos los gobernantes”.

También, al comentar la caída de los precios internaciones del petróleo, dijo que no le conviene al país vender petróleo al extranjero en 11 dólares por barril, pero mencionó que no se puede procesar, ni hay capacidad de almacenamiento para vender el crudo posteriormente a mejores precios y, de nuevo volvió a las censuras contra los gobiernos anteriores, porque no invirtieron por muchos años en el sector, principalmente en refinerías.

Luego de los reproches a los líderes mundiales por no atender sus propuestas, el presidente López Obrador aseguró que en México ya tenemos un plan y tomamos la decisión de mantener bajos los precios de la gasolina, por lo cual volvió a pedir a los concesionarios de gasolineras no quedarse con ganancias indebidas.

“No estoy angustiado, apanicado, vencido, además, siempre he dicho, copiando una frase de Omar Torrijos, que ‘el que se aflige, se afloja’. Aquí es donde se ve, en las crisis, de que están hechos los dirigentes, los gobernantes, entonces yo acepto el desafío y estoy seguro que vamos a salir a delante, que vamos a lograr el renacimiento de México y, algo que es fundamental, el hacer valer la cuarte transformación”, manifestó el jefe del Ejecutivo en respuesta a una pregunta acerca de su futuro.

López Obrador indicó que el tema de fondo no sólo es enfrentar la pandemia y salir adelante de la crisis económica, sino establecer las bases de una patria nueva y la cuarta transformación.

“Lo que está en juego es si triunfa el cambio verdadero o fracasa; si sale adelante la cuarta transformación o regresamos a lo de antes. Ese es el desafío, el debate de fondo, y no quiero presumir pero les vamos a ganar porque tenemos la razón y tenemos el apoyo de la gente y eso es importantísimo, el apoyo del pueblo”.

En particular recordó una reciente conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cual convinieron no cerrar las fronteras ni imponer nuevos aranceles. Señaló que cada vez está más integrada la economía de los dos países, por lo que “un cierre de frontera no sólo nos afecta a nosotros, sino también a ellos; no conviene”

Destacó que el comercio con Estados Unidos es un aspecto importantísimo para la reactivación económica, “pero no vamos a apostar sólo a eso, vamos a reactivar el mercado interno con programas de uso intensivo de mano de obra, como lo estamos haciendo pero vamos a profundizar más”.

Los “buenos vecinos” facilitan el comercio de armas

A pesar de los amables comentarios del presidente López Obrador para nuestros vecinos de los Estados Unidos, una nueva acción legal en ese país invalida los acuerdos entre las dos naciones para contener el tráfico de armas hacia México.

Como resultado de una disposición del Departamento de Seguridad Nacional de la Unión Americana, durante el tiempo de emergencia que dure la pandemia por el Coronavirus, en la ciudad de Los Ángeles, California, las tiendas que vendan armas serán consideradas como negocios esenciales.

El sheriff de esa ciudad californiana, Alex Villanueva, quien originalmente el 19 de marzo solicitó el cierre de estas tiendas junto con otras “no esenciales”, emitió un nuevo comunicado en el que asegura que seguirá las indicaciones del referido Departamento de Seguridad Nacional para mantener abiertos los expendios de armas.

Como parte de las acciones para contener la pandemia del Coronavirus, en gran parte de los Estados Unidos se había dispuesto el cierre de comercios no esenciales, entre los que estaban los que venden armas, pero el reciente 28 de marzo el gobierno de Donald Trump retiró de la lista a esos negocios.

