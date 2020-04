Revocación de mandato: ¡ahora o nunca!

Segunda vuelta

Luis Muñoz

La diputada del PAN, América Rangel, decidió pasar por alto la tregua entre adversarios políticos solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a motu propio inició una campaña en sus redes sociales para “organizar a la sociedad rumbo a la revocación de mandato”.

El objetivo es que los ciudadanos puedan cesar de su cargo público a un funcionario electo antes del término de su respectivo periodo por su evidente incapacidad para gobernar.

La legisladora local arrancó el lunes con esta campaña digital para evitar hacerle más daño a México y corregir el rumbo del país, porque “la cuenta regresiva comenzó”.

“Te quedan dos años en el cargo”, dijo la diputada Rangel en referencia a quien despacha en Palacio Nacional.

Lo que ésta campaña busca es que en 2022 la gene vote por la revocación de mandato, pues “es la oportunidad de sacar de la Presidencia a López Obrador, ya que, según sostiene, “no es apto para el cargo”, como lo demuestran sus yerros en temas de inseguridad y desabasto de medicamentos, además del mal manejo de la crisis económica en la que se encuentra el país.

La legisladora dijo que los funcionarios corruptos que el titular del Ejecutivo mantiene en su gabinete le cobrarán factura tarde o temprano.

En su spot desde las redes sociales, sostuvo que el puesto de Presidente le ha quedado “muy grande”. Y el reto de acabar con la inseguridad, fracasó.

Rangel Lorenzana se refirió al desplome económico a partir del 1 de diciembre del 2018, así como a la falta de sensibilidad hacia los pacientes enfermos de cáncer y otros padecimientos.

PRORROGAN SESION…

Este miércoles (ayer) la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Ciudad de México sesionó online para discutir dos temas prioritarios: la prórroga de la sesión programada para este jueves 2 de abril y los procesos de licitación.

Mauricio Tabe, presidente de la JUCOPO, señaló lo anterior y dijo que es falso que esté contemplado en el orden del día analizar el aumento de sueldos, salarios y dietas a diputados y trabajadores de honorarios, estructura y mandos medios.

Recordemos que la JUCOPO el pasado viernes aprobó un aumento del 5% directo al salario del personal de base para el ejercicio fiscal de ese año, retroactivo al uno de enero…

Tabe reiteró que solo se concentrarán en los dos temas mencionados, que son los que urgen,

El legislador de Acción Nacional anticipó la propuesta de Morena de continuar con las sesiones no es viable, ya que no existen condiciones al contravenir la declaratoria del gobierno local y federal de suspender actividades no esenciales, para evitar el riesgo de contagio del Covid-19.

Ayer, más tarde, la Mesa Directiva del Congreso local lo confirmó mediante un comunicado.

Informó que se suspendía la sesión ordinaria de hoy jueves 2 de abril, “porque no existen condiciones para sesionar en la fecha indicada de conformidad con las recomendaciones generales de aislamiento realizadas por la autoridad federal en la “Jornada Nacional de Sana Distancia” y por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México el pasado 30 de marzo de 2020, con la finalidad de evitar la propagación del virus.

Tabe señaló que Morena debe privilegiar el diálogo y sobre todo abonar a dar certidumbre a los acuerdos derivados de la Junta, por lo que, añadió, espera que regresen a la mesa institucional de debate del máximo órgano de gobierno del Congreso para avanzar en los temas pendientes.

SISTEMA DE SALUD, REBASADO

El diputado Mauricio Tabe expresó su preocupación por la alta tasa de crecimiento de casos de coronavirus que en los últimos días se ha multiplicado.

De tal manera que el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, indicó que ayer mismo solicitaría a la JUCOPO una reunión virtual con la Secretaría de Salud para conocer las acciones previstas para las siguientes semanas y aclare si se cuenta con el número de camas de terapia intensiva, pruebas diagnósticas, ventiladores respiratorios y otros insumos para enfrentar el aceleramiento en el número de personas contagiadas.

“Nos preocupa, dijo, que no estén preparados y que haya responsabilidad por negligencia por parte de la Secretaria; solicitaremos información muy puntal para abordar cuál es el escenario real de la ciudad, la capacidad del sistema de salud local pero sobre todo lo que el Gobierno debía ya de haber echado a andar y las medidas para enfrentar esta situación”.

Buscará saber cuántas pruebas de detección hay y si existen nuevos procesos de adquisición, así como esquemas de colaboración con hospitales y laboratorios privados para ampliar los servicios, el número de ventiladores respiratorios e insumos de protección para médicos y enfermeras, además de las previsiones presupuestales.

Cuestinó la evidente insuficiencia de personal médico en la red hospitalaria, así como las carencias en infraestructura y abasto de insumos; sin embargo, aclaró que no se trata de ponerle el pie al Gobierno, sino por el contrario, de hacer todo lo que esté en sus manos “para que esta situación la podamos enfrentar con la suficiente capacidad y responsabilidad”.

