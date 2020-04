Plan anticrisis, desilusión nacional: Lobo

Segunda vuelta

Luis Muñoz

De decepcionante calificó el diputado Víctor Hugo Lobo Román el Programa Emergente Para el Bienestar y el Empleo que anunció el Jefe de la Nación, “pues con esas acciones golpea nuevamente a la clase media y deja en el desamparo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 60 por ciento del empleo en el país”.

Lobo Román, coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, dijo que la esperanza de miles de trabajadores de esas empresas familiares se tradujo en dolor y decepción al saber que su futuro será el desempleo y la carencia de recursos para llevar alimentos a los suyos, y que los puede llevar a una suerte de “violencia por hambre”.

Consideró el legislador que para sortear la severa crisis económica que se avecina, es necesario que el gobierno federal aplace, entre otras cosas, la construcción de los grandes proyectos como el tren maya en el sureste del país, las refinerías en Tabasco y el Aeropuerto en Santa Lucia, pues absorberán cuantiosos recursos económicos y los empleos que eventualmente generen serán en el largo plazo y sólo para una región.

“Apostarle a la construcción de las tres mega obras y a reforzar los subsidios sociales, sin atender a la Pequeña y Mediana Industria, es un despropósito económico que se traducirá en la generación de pobres, a quienes sólo se les ofrecerá una pequeña dádiva para que subsistan”, recalcó.

Señaló que “los mexicanos esperábamos con mucha expectativa un programa de recuperación económica inteligente, robusto y con un monto significativo para el fortalecimiento de la economía familiar y de las micro y pequeñas empresas, pero hubo una decepción nacional al escuchar las mismas frases de siempre, con un inoportuno mensaje político que aprovechó la emergencia para regodearse del desastre nacional y de las afectaciones empresariales.

¿“Espionaje, so pretexto del Covid-19?

Ante la Comisión de Derechos Humanos el diputado Federico Döring presentó una queja contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México por violar e incurre en una falta a la Constitución federal, en su intento de “espiar” de forma telefónica a los capitalinos bajo el pretexto de “monitorear” casos de Covid-19. La queja fue presentada contra la titular del Gobierno, Claudia Sheinbaum, y funcionarios que puedan ser acreedores a una sanción, por el delito de mal uso de información privada que generan las empresas al Gobierno bajo el contexto de la epidemia mundial.

“Yo no estoy de acuerdo ni autorizo que Claudia Sheinbaum conozca mis datos personales ni disponga de mi georeferenciación”, señaló el diputado panista. Dijo que el Gobierno de la ciudad no puede usar el aislamiento y el monitoreo del mismo como pretexto para establecer un “big brother” sanitario; no puede tener acceso a mis datos personales ni a la georeferenciación de dónde voy de un lugar a otro, en esta ciudad”.

De acuerdo a la queja que el diputado dijo ya haber presentado, expone que “la restricción o suspensión de derechos humanos es una atribución exclusiva del Presidente, siempre y cuando se cumplan las formalidades establecidas en el artículo 29 Constitucional y desde luego no es el caso”.

En consecuencia, reprobó que el gobierno obligue, por disposición, a las empresas de telefonía a abrir su información y dar acceso a las antenas de los equipos que manejan los citadinos.

“La Comisión de Derechos Humanos debe requerir información y tener acceso a lo que se le está proporcionando al Gobierno diariamente, para verificar si esto esta contraviniendo las garantías individuales de la ciudadanía o si en verdad son datos genéricos”. Además, el legislador negó confiar en la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), donde se mantendrá un monitoreo contante del movimiento y contacto entre las personas en la ciudad, con el objetivo de identificar si las personas cumplen con el aislamiento. Eso, señaló enfático, “es violatorio de derechos humanos y, por lo tanto, es inconstitucional”.

A donar, piden a legisladores

Después de anunciar que secundarán a la jefa de Gobierno de la CDMX y también donarán dos meses de su sueldo para afrontar la emergencia sanitaria por el Covid-19, los diputados Martha Ávila y José Luis Rodríguez (Morena) invitaron a todas las fracciones parlamentarias del Congreso capitalino, así como al Poder Judicial y Organismos Autónomos a sumarse a esta acción donataria.

Se trata de adherirse a este llamado de solidaridad con todas las ciudadanas y ciudadanos, señalaron Ávila y Rodríguez, Coordinadora y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso, respectivamente.

En los días previos la jefa de Gobierno anunció que donaría su dieta de abril y mayo destinado a contratar personal médico y de enfermería para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Nosotros no le fallaremos a la ciudadanía que votó por un cambio verdadero, dijeron y añadieron que lo que sigue es buscar los mecanismos para hacer llegar el dinero a las instancias correspondientes y que se utilicen para esta contingencia nacional.

lm0007tri@yahoo.com.mx