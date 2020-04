No hay otro plan

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a llevar adelante sus megaproyectos al considerar que estos son fundamentales para el desarrollo del país, e incluso ha modificado reglamentos y disposiciones generales dispuestos para enfrentar la pandemia del coronavirus, para abrir paso a los proveedores para las obras en marcha y evitar que éstas se detengan.

Ni la crisis financiera internacional ni los reclamos internos de hombres y mujeres que han quedado sin empleo e ingresos a consecuencia del confinamiento, ni las airadas protestas de los empresarios que reclaman apoyos hacen modificar los planes del Gobierno Federal, puesto que éstos, planeados desde la campaña, son pieza clave en el desarrollo del país.

Sin embargo, hay que reconocer que los tiempos han cambiado, no para México ni para las clases privilegiadas del país, sino para el mundo entero. La recesión en puerta a consecuencia del parón de las actividades productivas en el mundo observan una situación diferente. Se detienen las corrientes migratorias, el turismo y la actividad industrial y comercial.

Ante ello, afirma el presidente, México tiene sus propios y vastos recursos naturales y humanos, creatividad y cultura que hacen de los mexicanos ser de una formación diferente para enfrentar calamidades y malos gobiernos. No hay otro plan, primero los pobres, los que han estado marginados de los grupos de poder político y económico, con ellos y los planes en marcha, México saldrá adelante. Eso se verá en unos meses…

TURBULENCIAS

Ex diputado Vera Carrizal se entrega

Como siempre, la policía se anota “éxitos” no por su sagacidad en las investigaciones ni por el amplio presupuesto que manejan, sino por los “pitazos” o cuestiones coyunturales que ocurren. Así sucedió ahora con la entrega voluntaria del ex diputado priista Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual de haber atacado con ácido a la saxafonista María Elena Ríos, en Huajuapan de León, en septiembre pasado. El Fiscal –de quien todos los sectores de la sociedad demandan su destitución- Rubén Vasconcelos Beltrán sólo alcanzó a argumentar que “por las presiones” de las investigaciones llevadas a cabo y porque sus policías lo tenían cercado, se entregó el ex legislador priista…El director de Prestaciones Económicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto, demandó el cese de las agresiones al ,personal médico e instalaciones en diversas partes del país, por parte de grupos que ven en estos abnegados servidores públicos el origen del covid-19. Dijo que estas acciones merman la capacidad de respuesta ante la inevitable presencia del virus causante del pero en realidad se trata de profesionales que contribuyen a apoyar a los afectados por la enfermedad…Por cierto que el subsecretario Hugo López-Gatell pierde cada vez más credibilidad pues las medidas y planes anunciadas e incluso el mismo lenguaje es el mismo para todo el mundo, es decir, no dice nada nuevo ni ha inventado nada extraordinario, sólo repite las instrucciones –aunque algunas no se cumplen como el de realizar pruebas y más pruebas como lo demanda la OMS- que dicta el organismo internacional…Lo que si queda claro es que las medidas de sana distancia y confinamiento implementadas recientemente han llegado tarde. Ya cuando en la ciudad de México, cuando menos, miles de ciudadanos han participado en concentraciones tumultuarias y viajado en transportes súper congestionados donde Susana Distancia es algo utópico; pero las consecuencias habrá de esperarlas en unas semanas más, cuando llegamos al pico de la pandemia, entonces se verá si hay o no responsables y si las medidas de mitigación resultaron buenas o hizo falta algo…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com