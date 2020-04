Fase 3 de la pandemia se podría anunciar en la próxima semana

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Muchas personas siguen sin atender las medidas de prevención

Al menos hasta el día de ayer, Quintana Roo sumaba 22 víctimas mortales por coronavirus, mientras que la cifra de casos confirmados continúa creciendo rumbo a la inminente Fase 3 que se podría anunciar en la próxima semana.

La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, informó que de los 239 casos positivos, 22 personas han fallecido, 63 están hospitalizadas, 105 están en aislamiento social y 43 se han recuperado, mientras que hay 203 sospechosos. Las defunciones más recientes ocurrieron en Benito Juárez y en Tulum.

Se eliminaron al menos a 245 pacientes que estaban calificados como sospechosos, pero que resultaron negativos, según explicó la secretaria de Salud, quien además especificó que más allá de las diferencias numéricas, lo relevante es que los contagios siguen avanzando en la entidad y que muchas personas siguen sin atender las medidas de prevención.

Por municipios, Benito Juárez concentra el 71.5% de los casos en el estado. Solidaridad tiene un 18%; el resto de los municipios tienen números de una cifra, incluido José María Morelos, que ya registró su primer paciente confirmado.

Niegan atención a 47 personas con síntomas de Covid-19

Derechos Humanos en Quintana Roo tiene registrados por lo menos 47 casos en que les ha negado la atención médica a pacientes con síntomas de Covid-19, según los registros de la Comisión, se han dado en centros médicos federales y ya han abierto investigaciones al respecto, ya que esto no solo atenta contra la salud de los pacientes, sino también de los que conviven con ellos.

Moisés Pacheco, titular de la Dirección de Gestión y Resolución inmediata de Conflictos del organismo estatal, hasta el momento en el sur del estado, 12 personas se han quejado, pues el personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en e estado (ISSSTE), han dado negativas a su petición de ser atendidos.

A loa anteriores hay que agregar al menos otros 35 casos en el norte de la entidad, principalmente, en Playa del Carmen y Cancún, donde se ha negado la atención, valoración y tratamiento de síntomas relacionados con esta nueva enfermedad que tiene en jaque al mundo entero.

ISSSTE no atiende a mujer en Chetumal

En Chetumal, una mujer que fue identificada como Marilú, denunció que personal del ISSSTE le negó la atención en días pasados tras sufrir un ataque respiratorio, cerrándole la puerta e impidiéndole entrara a sus instalaciones a pesar de las deplorables condiciones en que se encontraba.

“A partir de que nos enteramos de este hecho, contactamos a la persona para conocer su situación y poder ayudarla en lo que necesite. Sin embargo, tenemos que destacar que todas las situaciones de este tipo que sucedan, tanto el Issste como el IMSS, son competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que se trata de instituciones federales”, aclaró Pacheco.

Aclaró que este organismo estatal no resuelve las quejas, sino dar parte de los casos de presunta discriminación y violación de los derechos humanos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, sí participa en la búsqueda de la mediación entre el paciente y el personal médico, para que las personas sean atendidas lo más pronto posible.

“Es decir, que aunque las víctimas no acudan a nosotros a denunciar este tipo de acciones, en cuanto nos enteramos de un caso de este tipo nosotros iniciamos una indagatoria a fin de resolver el conflicto”, concluyó.

Instalarán arcos sanitizantes en Tulum y Chetumal

La Secretaría de Salud estatal instalará dos arcos sanitizantes en el Hospital Regional de Tulum y en el Oncológico de Chetumal, mismos que han sido designados para la atención de pacientes de Covid-19 en Quintana Roo.

Sesa informó que “de la misma forma en que se instalaron en el Hospital General de Cancún Jesús Kumate Rodríguez se proveerá de este tipo de arcos a todos los nosocomios que con la conversión hospitalaria se designen para la atención de la pandemia que actualmente atravesamos”, con lo anterior refrendan su compromiso para salvaguardar la salud de los quintanarroenses.

En los próximos días se instalarán los arcos sanitizantes que consisten en un túnel exclusivo para el personal médico y otro para los usuarios y familiares que tengan que acudir a estas unidades, ya sea para ser atendidos o para acompañar a otros pacientes, aunque la recomendación es que acudan a los centros hospitalarios únicamente las personas que realmente necesiten la atención para evitar amontonamientos.

Su uso podría no ser efectivo

No obstante a lo anterior, a nivel federal, autoridades de la Secretaría de salud han señalado que no existe evidencia de que el uso de estos arcos sea del todo efectivo contra el virus SARS-CoV2, debido a que la concentración de desinfectante podría no ser suficiente para inactivar la enfermedad.

Asimismo, señala que el aerosol generado puede facilitar la diseminación del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el riesgo de dispersión del virus. “Y el aerosol generado puede facilitar la diseminación del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el riesgo de dispersión del virus”, refieren en un comunicado.

Por otro lado, se advierte que la inhalación de sustancias desinfectantes puede causar, entre otras cosas, daños en las vías respiratorias, como tos, estornudos e irritación de los bronquios, e incluso desencadenar ataques de asma, producir neumonitis química e irritación en piel, ojos y mucosas.

Sobre lo anterior, la Sesa-Quintana Roo señaló que su uso sólo será para reforzar la seguridad de los usuarios y trabajadores del nosocomio, pues la medida principal y más efectiva es el lavado de manos y la sana distancia.

Pech será coordinador federal de Covid-19 en Q. Roo

El senador por Morena José Luis Pech Vázquez ha sido designado por Andrés Manuel López Obrador como interlocutor entre el gobierno federal y el estatal en materia de la pandemia que se vive en el país por el Covid-19.

Su designación se dio por parte del presidente, quien decidió colocar interlocutores en sitios que se han caracterizado por la pronta acción de sus mandatarios estatales en la atención a la emergencia sanitaria.

Pech Vázquez en su cuenta de Twitter escribió: “Sin dejar mi responsabilidad como senador, agradezco a nuestro presidente nombrarme como enlace federal para enfrentar el #Covid19 en #QuintanaRoo”

Asimismo, agregó: “Nuestra responsabilidad es facilitar la coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para atender los problemas que se derivan de esta pandemia”, esto a través de un video en la misma red social.

De este modo, Pech Vázquez fue designado como interlocutor, cuando AMLO designó a Marcelo Ebrard, quien fue el encargado de hablar del tema del coronavirus, y no las autoridades sanitarias ni de Salud.

Entre los nombramientos destaca también Claudia Scheinbaum como enlace para la Ciudad de México y el Estado de México; Tatiana Clouthier, para Nuevo León; y Horacio Duarte Olivares, en Baja California.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, servirá de enlace para la atención del Covid-19 en la mayoría de las entidades del país.

Pech Vázquez estará al frente de esta labor como parte de un encargo temporal del ejecutivo federal durante el tiempo que persista la alerta sanitaria, por lo que concluyó: “Me siento muy honrado de participar en este grupo y de la confianza que estamos recibiendo”.

montanezaguilar@gmail.com