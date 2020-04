¿Se saldrá con la suya?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

REVOCACIÓN.- No obstante a que hasta ahora el apoyo mayoritario de la Cámara Baja para proponer y lograr reformas constitucionales, es un hecho. Para la elección federal intermedia de 2021 Morena bajará y su inventor quiere ir en su ayuda.

A eso se debe el interés mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador en adelantar justamente para las elecciones federales del año entrante el recurso de Revocación de Mandato.

Ni tardo ni nada que se le parezca, el mandatario ventiló desde el púlpito mañanero de ayer, el interés de adelantar el procedimiento de revocación de mandado que en principio está programado para marzo de 2022, una vez que haya pasado el ácido examen al que se someterá el Movimiento de Regeneración Nacional, por medio de las urnas.

Con la numerología legislativa de nativos e incondicionales, Morena suma en la Cámara de Diputados casi trescientos votos, suficientes para aprobar todo lo que el padre de la cuarta transformación desee. Si a eso suma una veintena de Congresos locales se facilitaría aún más la operación reformista, hasta de la Constitución General de la República.

Un dique sobreviviente de esta aplanadora morenista es el Senado de la República, donde los escaños no le darían mayoría calificada a la cuarta transformación, pero apueste y ganará que el ex priista, ex perredista y hoy moreno Ricardo Monreal, especializado en la genuflexión ante el tabasqueño, haría todo lo posible por “enamorar” a algunos senadores opositores y ganar su voto.

El simple hecho de que el nombre y seguramente la fotografía del presidente de la república apareciese en las boletas del proceso comicial, levantaría los bonos de todos los candidatos a las 300 diputaciones federales de mayoría relativa. Lo de las 200 plurinominales es otro boleto pues estarían sujetas a negociación entre partidos y avaladas por el Instituto Nacional Electoral.

INE-. A propósito del INE, otrora fuerte árbitro comicial, también está en la antesala de la debilidad pues a finales del presente mes entrarán cuatro nuevos consejeros. Nada es comprobable pero se presume que las cuatro plazas de los nuevos consejeros, las ocuparán personalidades afines a la cuarta transformación y estamos a dos semanas de confirmar el sospechosísmo.

Como verá y con un poco de visión ampliada, -abrir la cámara o paneo dirían camarógrafos y fotógrafos, o al revés-, el dueño de Morena lanza una estrategia para reforzar, ahora que empieza a evidenciar grietas y debilidad, al partido político que creó y empleó como catapulta para hacer posible su dicho de campaña “la tercera es la vencida”.

Pensar en la revocación cuando la pandemia nos agobia es algo más que egoísta.

elefa44@gmail.com