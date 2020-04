Covid-19, ¿la selección natural?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Diabéticos y sesentones, últimos de la fila

Estrategia nazi en atención a enfermos

¿La CNDH y Rosario Piedra dónde están?

Otro salvajismo de la 4T, cortarán la luz

¿Cuál es la tarea más difícil del gobierno?… Pensar

La Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, da prioridad a pacientes jóvenes sobre los adultos mayores de sesenta años de edad o sobre aquellos que tengan una enfermedad crónica como diabetes o hipertensión. Estos gastan más tiempo para recuperarse y llenan las salas de terapia intensiva. Generalmente, los que serán desplazados son los más pobres que no tengan acceso a hospitales privados y paguen por el servicio.

Ésta es la ética de los políticos de la Cuarta Transformación. No piensan en comprar más equipo, insumos, camas, monitores. Sólo piensan en usar los mínimos recursos que tienen. No gastar más. Una mentalidad miserable de quienes, desde el gobierno, tienen una edad superior a los 70 años en promedio. Cuentachiles, en los promotores de la bioética de la salud en México.

La ética de los políticos que se niegan a comprar insumos por que se acaba el dinero para elecciones, es un asesinato. ¿Dónde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside Rosario Piedra Ibarra, para defender el derecho humano elemental que es el derecho a la vida?

Rosario, cómplice de un gobierno insensible, antihumano, que desprecia el individualismo, y creen en la socialización; todos somos un número que produce para el dios llamado Estado. ¿Hacia allá quieren llevarnos?

Esta guía la elaboró el gobierno federal. Entrará en operación su la capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada, o está cerca de ser sobrepasada, y no es posible referir pacientes que necesitan cuidados críticos a otros servicios de salud donde puedan ser atendidos en forma adecuada.

Habla de conceptos “bioéticos” que “justifica cierta manera específica de asignar recursos escasos de medicina crítica.

Se pregunta esa guía: la escasez de recursos nos obliga a preguntarnos como se deben asignar (los recursos) cuando dos o mas pacientes los necesitan. Una máquina de oxigenación, por ejemplo. A quien se le debe dar. ¿A quien se le salva la vida? ¿A quien se le sentencia a muerte?

El principio de preferir a los jóvenes sobre los ancianos, es discriminatorio hacia los adultos mayores. El gobierno cree que no es así. Y, justifica “la muerte es mala para nosotros porque nos priva de oportunidades valiosas futuras. Ello quiere decir que por lo general la muerte priva a los jóvenes de un número mayor de bienes que a aquellas personas que ya han pasado por dicha etapa vital. Por lo tanto, un sistema de asignación de recursos escasos que favorece salvar la mayor cantidad vidas-por-completarse es un sistema que prioriza a aquellos que por lo general perderían más si murieran”.

Que rabia da que de pensamiento bioético de la salud se basa en esquemas de miseria. Muchos enfermos de las zonas rurales tardan en llegar a las zonas urbanas y pierden la oportunidad de ser atendidos de sus males. Eso es discriminación.

Deben acercarse los servicios médicos a esas comunidades. Enseñar a sus habitantes en temas de salud. Allegarles medicinas, camas hospitalarias, insumos, aparatos de atención médica. Se paga una gran cantidad de impuestos. ¡Ya basta que el dinero sea usado para lucimiento de los políticos que en su vida han generado un empleo!

Ni un peso a partidos. Ni un peso para mantener a gobernadores, alcaldes, miembros de sus gabinetes de trabajo y sus familias. Les pagamos su comida, sus guaruras, sus gastos médicos de excelencia. A cambio nos dan una vida mediocre.

PODEROSOS CABALLEROS: No tienen llenadera. En plena contingencia por el Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad, contrató cuadrillas privadas para cortar la luz a quienes no han salido de sus casas a pagarla. Manuel Bartlett, director de la CFE, ahora se dedica a pegarle a las clases medidas, especialmente, con el fin de darle negocio a sus intermediarios. Un recibo que no se ha pagado ahora es castigado. El monopolio eléctrico debe desaparecer. Que sean decenas de empresas las que ofrezcan el servicio y compitan en calidad y precio. En materia de energía, dan premios por zonas a las empresas. Si quieren poner paneles solares, te obligan a confesarte hasta de lo que vas a hacer en tu reencarnación. Por otra parte, Bartlett que no aumentará las tarifas. Acusó a los medios de difundir información falsa. Pero, el propio boletín del monopolio de electricidad, llega a esa conclusión Aumenta entre el 3 y 4%. Por qué mentir Manuelito. La voracidad y democracia

