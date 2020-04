Peligro ante el aislamiento el uso prolongado de audífonos

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

¿Ante la pandemia puede el Estado suspender los derechos humanos?

El distanciamiento social recomendado por la presencia del COVID-19 plantea un desafío para la convivencia en casa. Expertos recomiendan sobre cómo tener espacios adecuados al usar herramientas como la Internet, los dispositivos móviles y los audífonos. Son estos últimos, un protagonista en la vida actual de las personas, porque asilan el sonido exterior y en muchos, facilitan la concentración. Sin embargo, ante la estancia de muchas personas en casa, los usuarios pueden omitir las indicaciones sobre el volumen y los decibeles adecuados, para evitar que las células ciliadas del oído interno se dañen ante la alta frecuencia y en tiempos prolongados. El oído humano puede soportar entre 60 y 80 decibeles sin que se genere ningún daño, pero no se debe abusar de más de cuatro horas seguidas. A medida que el volumen aumenta en cinco decibeles, bastan dos horas y media para que pueda ocurrir una afectación en la audición. Lo recomendable es que únicamente se utilicen dos horas por día en volúmenes que no comprometan nuestra escucha, ahora, si el tiempo debe ser mucho mayor a eso, hay que considerar que los decibeles deben ser menores: por ejemplo 40, puntualiza Dr. Fernando Díaz Rojas, Director Comercial de MED-EL México. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el uso excesivo de audífonos podría comprometer la salud auditiva de personas de entre 12 y 35 años, presentando daños de forma inmediata con una sola exposición, desencadenando desde pequeñas molestias dentro de los oídos, dolor, picazón hasta dificultades para escuchar. Recomendaciones: mantener un volumen bajo sin superar el 60% volumen máximo de los aparatos de audio. Limitar el tiempo diario de utilización de los audífonos personales a menos de una hora al día a un volumen bajo. Utilizar auriculares que no se introduzcan en el oído: son menos agresivos al no estar en contacto directo con el pabellón auditivo. Hay que limpiarlos de preferencia con soluciones de alcohol al 70% o con toallas desinfectantes. MED-EL, con sede principal en Innsbruck (Austria) y 30 oficinas distribuidas por todo el mundo, es un proveedor internacional líder en sistemas de implantes auditivos. En 1977, la Dra. Ingeborg Hochmair y el Prof. Dr. Erwin Hochmair, científicos austríacos y fundadores de la empresa, desarrollaron el primer implante coclear multicanal.

*****

Para evitar un mayor contagio y expansión de la enfermedad COVID-19 en el mundo, los países, incluido México, han tenido que realizar diversas acciones. Las facultades del Estado deben pasar por el derecho para restringir el tránsito y reunión de los ciudadanos; la adquisición adicional de equipos y materiales de salud, para atender la creciente demanda de servicios hospitalarios; el otorgamiento de créditos y apoyos económicos a la ciudadanía, entre otros. José Ramón Cossío, del Colegio de México señala que “las normas jurídicas formalizan nuestras vidas, y en este caso, el Estado está dotado jurídicamente para salvaguardar la vida de las personas durante la actual pandemia a fin de que no se saturen los sistemas de salud del país”. El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirma que ante la pandemia, la medida más fuerte es la suspensión de derechos como la libertad de tránsito, reunión, asociación y comercio. Naciones como Argentina, España e Italia han optado por fuertes restricciones a la libertad de tránsito si los ciudadanos no las acatan pueden ser multados o recibir algunas otras medidas legales.“ Actualmente es posible, que si las condiciones por la enfermedad COVID-19 fueran incrementándose y entrara en crisis el sistema de salud mexicano, las autoridades establezcan la suspensión de esos derechos. No se trata de generar un estado de alarma absoluto, sino encontrar las relaciones entre el problema a resolver y los derechos suspendidos. El único registro histórico de suspensión de derechos individuales, ocurrió en 1942 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en lo relativo al derecho al tránsito y reunión. En esa ocasión, el entonces presidente de la República Manuel Ávila Camacho, tuvo la facultad para emitir leyes y normas de carácter general y obligatorio; unas medidas extraordinarias a la cuales podría recurrir el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una solicitud que se haría al Congreso de la Unión. Es importante que se declarara emergencia y no contingencia sanitaria pues en este segundo caso la Ley Federal del Trabajo autoriza a los patrones a pagar un salario mínimo al empleado hasta por un mes, pero al declarar la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor el patrón debe pagar el sueldo íntegro.

