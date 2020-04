Contundente y valiente mensaje de Carlos Joaquín

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El presidente López Obrador se quiere “saltar las trancas” con Banxico

Valiente mensaje del gobernador Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, a sus gobernados. Sin duda, el mensaje del mandatario estatal fue contundente y habla de que no ha asumido una actitud pasiva, sino que está abocado de tiempo completo a la tarea que se impuso para cumplir con la sociedad quintanarroense y salvar vidas “con la colaboración y la cooperación absoluta de todos”, en momentos en los que se ha reportado que el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, es el tercero a nivel nacional, en el que se han detectado más casos positivos de Covid-19, con 171, situación que con esta nueva estrategia, el gobernador trabaja para resolver.

El mandatario estatal señaló que con el objetivo de que los quintanarroenses se protejan del escenario de dispersión comunitaria del coronavirus, “es el momento de adoptar medidas más estrictas” para disminuir la velocidad del contagio, en base a: extremar el distanciamiento; incrementar las medidas de higiene; disminuir el tránsito vehicular en el estado, pero lo más importante, “cuidar a los más vulnerables y frágiles. No hay que dejarlos salir de casa y que se arriesguen a contagiarse”, como son los hipertensos, diabéticos, los que padecen obesidad, asma, algún padecimiento renal y cardiaco y de esta manera, garantizar el derecho constitucional a la salud de los quintanarroenses.

A diferencia de otros mandatarios estatales, sin duda, Carlos Joaquín González, nunca se ha dejado llevar por ocurrencias como aquella de que el coronavirus se cura con un plato de “mole guajolotero”, como diría un clásico. El gobernador de Quintana Roo asume una actitud totalmente responsable y acorde a su alta responsabilidad y con la seriedad que amerita la emergencia sanitaria, sobre todo, porque a diferencia de otros casos, no privilegia la vida de los jóvenes, por encima de la de los adultos de la tercera edad, los cuida a todos.

Otros gobernadores han enfrentado el problema con sus propios recursos, ante la cerrazón de la Federación y se dedican a armar estrategias para revertir esta pandemia, tal es el caso del mandatario estatal Carlos Joaquín González, quien en días pasados, en un mensaje dirigido a sus gobernados, señaló enfático que a punto de ingresar a la Fase 3 de esta contingencia sanitaria, “no pueden caber dudas ni titubeos y no admitiremos el regateo político de nadie”. O sea, el gobernador no evade la emergencia, saliéndose por el lado electoral, al contrario, se preocupa y se ocupa… Enhorabuena

Municiones

*** En referencia a la nota publicada en este espacio el pasado miércoles, sobre los Laboratorios que ha sido favorecidos por la Cofepris, se citó a “Laboratorios Collins”, cuya razón social correcta es Productos Farmacéuticos Collins, SA de CV. En una carta pública, el director general de Grupo Collins, Felipe Espinosa de los Monteros señala que: “Como antecedente debo decirle que Collins es una empresa fundada hace más de 50 años, como empresa mexicana de mexicanos y no tiene y nunca ha tenido, ningún tipo de prerrogativa ni de Cofepris ni de ninguna otra instancia gubernamental y mucho menos tenemos ningún tipo de favoritismo ni relación con el actual Presidente de la República”.

*** El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, anunció que la Junta General Ejecutiva del Instituto, aprobó ampliar la suspensión de plazos y términos relacionados con la atención de los procedimientos administrativos, competencia de los diversos órganos de la autoridad electoral nacional, así como cualquier plazo de carácter administrativo, incluido lo relativo a la operación de los módulos de atención ciudadana, hasta que las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia de coronavirus Covid-19 permitan reanudar operaciones. Mencionó que la pandemia ha evolucionado y la fecha originalmente planteada, 19 de abril, fue tomada con el único referente que se tenía en ese momento que era la instrucción de la Secretaría de Educación Pública de suspender las clases presenciales en las escuelas del país. “Hoy esa fecha es inminente y estamos en un momento de expansión de la propia epidemia, tal como las autoridades sanitarias lo habían anticipado. Eso implica, evidentemente, la necesidad de prolongar, responsablemente, los alcances de este acuerdo hacia adelante, con una incertidumbre, no tenemos una fecha cierta de cuándo estas actividades pueden reiniciarse sin poner en riesgo un derecho como el de la salud de los trabajadores y personas a quienes el INE brinda servicios”. Por eso justamente este acuerdo, señaló, lo que hace es prolongar de manera indefinida y hasta en tanto esta Junta General Ejecutiva determine lo contrario, la suspensión de los plazos.

*** Por mucho rato, reporteros que cubren la fuente presidencial, estuvieron esperando a que el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León Carrillo, saliera de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador que de entrada, no se veía nada cordial, dada la terquedad que caracteriza al mandatario. En un comunicado, el gobernador de Banxico señaló: “En dicho encuentro se habló sobre la complejidad de la actual coyuntura económica, así como de las medidas que se han implementado por parte del gobierno federal y del banco central, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, y en el seno de órganos interinstitucionales como la Comisión de Cambios, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero y el Comité de Regulación de Liquidez Bancaria”. Pero como es más que sabido, el tabasqueño ha adoptado una medida muy salinista, aquella del “ni los veo ni los oigo”. Además como siempre, el Presidente quiso “saltarse las trancas” y solicitó al Banxico el adelanto de la utilidad de operación del 2020, de seguro, recursos que le urgen para destinarlos a sus programas sociales que le dan tantos votos, y aún con el riesgo de que López Obrador le enmiende la plana al Banco de México, la institución le contestó al mandatario que como todo en la vida, hay tiempos y leyes y no pueden responder nada más a capricho del presidente. ¡Qué tal!

