Mentiras sobre la pandemia y más mentiras sobre la economía

Índice político

Francisco Rodríguez

Las mentiras tienen las patas cortas y por eso la verdad siempre las alcanza. Para decirlas, en un sistema político, deben ser siquiera compartidas con los protagonistas principales. Las mentiras no pueden ser monopolio de una sola persona, pues llegan a rebasar y a empinar las frágiles condiciones de los que tienen que avalarlas a costa de su seguridad.

Desde que Jean-Léon Gérôme -un artista francés del siglo XIX- pintó a la verdad saliendo de un pozo, desnuda, con cara de terror, resumió todos los contenidos de las leyendas y cuentos infantiles que hay sobre el tema. La mayoría de las personas prefieren ver la mentira disfrazada de verdad, que la verdad al desnudo.

Los pueblos pagan muy caras las mentiras, cuando escuchar las verdades les saldría gratis, y sería mejor. En la aldea digital en que hoy está convertido el mundo, el poder ya no se puede inventar forzando las palabras ni llevando al límite el sentido de la verdad. Parece ser una conclusión de Perogrullo, pero para sostener una mentira deben decirse muchas. Y no todos tienen la capacidad para hacerlo.

Torcer la realidad siempre lleva al fracaso, señor López-Gatell

Las mentiras piadosas tienen una vida muy pequeña, la verdad siempre reluce, al menor descuido, a la menor insinuación. Hasta los fieles chairos de la “Cuarta Decepción” se han visto obligados a impugnar las mentiras y las manipulaciones pías, pues en ello va su permanencia y la fuente de su efímero poder.

Están de más todos los esfuerzos. Las mentiras jamás florecen. Torcer la realidad siempre lleva al fracaso y a la derrota, pues nada se puede sostener contra la necedad de la vida cotidiana, y eso precisamente es lo que han intentado hacer desde el poder. Las cuentas no cuadran, y esto ya se les enredó, como un quesillo de Oaxaca.

Que el gobernador Bonilla evidencie a López-Gatell y a su jefecito el Caudillo es apenas el inicio.

Las mentiras piadosas tampoco han operado. De nada sirvió que desde las “mañaneras” se menospreciaran los privilegios del crecimiento neoliberal sobre el desarrollo prometido de este gobiernito. No se logró sino que cayéramos desde el año pasado en el crecimiento menos cero, el objetivo real de las sandeces.

Los bonos de la deuda petrolera y la deuda soberana son basura

De nada sirvió que se sobajaran las calificaciones financieras, cuando todo mundo experimentaba en sus bolsillos la terca realidad provocada por el desprecio al dinero y a los inversionistas creadores de empleo. El día de hoy los bonos de la deuda petrolera y la deuda soberana de México son sólo basura.

La hipoteca de la deuda, sostenida por los chorro mil millones de dólares de la supuesta reserva mexicana, ya está comprobado que no se puede tocar de ella un solo quinto. En su totalidad está comprometida para apoyar la solvencia del dólar, en las criptas de Fort Knox. Aquí ya todo es basura, y la economía nacional está quebrada, absolutamente.

Los inversionistas especulativos, los fondos buitre, los capitales golondrinos, emigraron también, como una respuesta real a la incertidumbre del regimencito nacional. México, para ellos y para muchos de nosotros, ya no ofrece confiabilidad, ni estabilidad, mucho menos gobernabilidad.

Dos mentiras: que nos condonen la deuda y un préstamo del FMI

Dicen los acojonados fruncionarios financieros que todavía tenemos la esperanza de que nos condonen los cobros de los intereses de la deuda y que echemos el guante a una línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional por el monto de 61 mil millones de dólares, para aumentar a 14 billones de pesos la suma de la deuda exterior.

Ambas medidas, contenidas, tanto en las declaraciones de Arturo Herrera como en el ingenuo boletín de la Secretaría de Hacienda, son realmente trapos húmedos que ni siquiera alcanzan el nivel de las pamplinas. Dos mentiras pías, creen ellos, que son el bálsamo oportuno para una situación desquiciada en extremo.

Cualquier estudiante de secundaria sabe hoy que dejar de pagar intereses de una deuda no soluciona ningún problema, toda vez que lo que se necesita es dinero fresco para reconstruir lo demolido, las empresas y el empleo, generador de todo impuesto, de toda riqueza nacional. Dejar de pagar los intereses de lo que ya se debe no es la solución.

Ya no se puede echar a andar la maquinita de hacer billetes

Por el lado de la línea de crédito flexible, llamada así por el FMI para atajar los apetitos de fabricación de dinero de las economías emergentes, todo se complica, pues nadie está ofreciendo dinero en efectivo, recursos frescos para la economía. Este es un engaño monumental. Los que así lo creen están rotundamente equivocados.

Cierto. Ya no se puede echar a andar a todo vapor la maquinita de hacer billetes. Eso se acabó a partir del “Efecto Tequila”, donde jalamos a todo el hemisferio atrás de la inflación y el desquiciamiento de la economía mexicana. Pero tampoco se puede recurrir a las bolsas gigantescas de dinero disponible, pues realmente no existe esa posibilidad. Fue un alarde del FMI decir que contaba con un billón de dólares disponibles para las noventa economías emergentes del mundo de la pandemia.

Lo que tiene el Fondo Monetario Internacional es una capacidad de respaldo para el endeudamiento de los países. Desde luego, previo revisar con lupa las condiciones de cada solicitante, y ahí es donde la marrana tuerce el rabo. Los países pueden girar la posibilidad de deuda hasta cierto límite, siempre y cuando demuestren que su grado de crecimiento, sus expectativas y sus recursos, alcanzan para poder obtener la autorización de emitir papel moneda por esas cantidades. Si no, no. Simplemente, no.

Más emisión de billetes causaría el pago de intereses leoninos

En el estado actual de la economía mexicana, abandonada por sus inversionistas y empleadores que podían haber creado empleos, amenazados hasta el cansancio por las retahílas ñoñas de las “mañaneras”, esta opción está vedada. Si acaso, pudieran conseguirse autorizaciones para emitir niveles de circulante que no entraran en conflicto con la economía internacional. ¡Gulp!

Esto quiere decir que si los recursos obtenidos, la emisión de nuevos billetes se utiliza para evitar la quiebra de las Pymes, tendrían que pagarse intereses leoninos de esos que no podemos darnos el lujo. Mucho menos si se van a ocupar para construir las obras faraónicas del sureste, que desde ya están vetadas por los organismos financieros internacionales. O sea, ni para dónde hacerse. El capital es un animal más cauto que muchos de nuestros ejemplares.

No se puede echar el guante a los restos por inflación de Banxico

Y como usted comprenderá, este circo no está para recibir recursos a fondo perdido por los fantasiosos sesenta y un mil millones de dólares. El cochupo que nos autorizaran sólo serviría, lo reconoce el famoso boletín de marras, para refinanciar la deuda y adquirir compromisos de mesura, una mercancía que no se conoce en la “Cuarta Decepción”.

Pero para el retintín de las mentiras a modo, esto es un triunfo de una posibilidad por lo visto, inalcanzable. ¿No habrá en el gabinete supremo del Caudillo un estudiante serio de economía y finanzas que se los haya explicado, o a quién le hubieran hecho caso desde hace tiempo?

Es falso de toda falsedad que se pueda echar el guante a los remanentes por inflación del Banco de México, así como succionando los aguinaldos y los sueldos de la burocracia, ni persiguiendo al truhan de Peña Nieto y sus secuaces, ni terminado obras deportivas como el estadio beisbolero que se presume. Mucho menos se va a corregir dando otra oportunidad sexenal al hombrecillo de la revocación del mandato. ¡Brincos diera!

Ante los berrinches de un sujeto que no sabe dónde está parado

La realidad es que estamos frente al cataclismo de la pandemia…

…frente a una economía destrozada que la antecedió por mucho…

…frente a la negativa del dinero fresco del extranjero…

…frente al desprestigio internacional causado por amenazas…

…y berrinches de un sujeto que no sabe ni dónde está parado.

¡Frente a la terca realidad, frente a la nada!

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Los coordinadores Mauricio Kuri González (PAN), Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Dante Delgado Rannauro (MC) y Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD), en un manifiesto dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, le advierten de la ausencia de sus bancadas en la sesión de este lunes. Los dirigentes de las cuatro fuerzas políticas en el Senado señalan que para liberar presos vulnerables al coronavirus, bastan las facultades ejecutivas del Presidente de la República, no es necesaria una Ley de Amnistía.

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez