“Morena y Asociados” utilizaron la aplanadora en el Senado

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Al grito de “¡es un honor estar con Obrador!”, Morena y Asociados violentaron todos los procedimientos para aprobar en el Senado, mediante un acelerado “fast track” la ley de amnistía, que es una prioridad de su líder y guía moral, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y, al mismo tiempo, rechazaron cualquier intento de pedir al gobierno de la llamada Cuarta Transformación un programa de rescate a las miles de empresas y los millones trabajadores afectados por el obligado paro de labores impuesto por la pandemia del Covid-19.

Con un acelerado procedimiento que hizo aparecer lentos los criticados procedimientos de los congresos que operaron durante los gobiernos del PRI y del PAN, “morenos y asociados” aprobaron, en un solo día, la iniciativa de ley de amnistía, primero en reunión de comisiones unidas y, luego, ya en el pleno de la Cámara, dispensaron todos los procedimientos para que la reforma pudiera ser discutida y aprobada de inmediato.

Para cumplir su compromiso con su líder y guía, los senadores de Morena, PT, PES y PVEM impusieron su amplia mayoría para rechazar, en primer término, un intento del Bloque Opositor –integrado por legisladores del PA, PRI, PRD y PT– de modificar el orden del día para incluir el tema de la ayuda económica a empresas y trabajadores afectados por la pandemia del coronavirus y dejar sólo el tema que a ellos y a su jefe político les interesa: la referida ley de amnistía.

Luego, la aplanadora mayoritaria rechazó una moción suspensiva, presentada por la ex dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, con respaldo de la senadora del PAN, Nadia Navarro, las dos secretarias de la Comisión de Gobernación, una moción para que se suspendiera la discusión del dictamen por supuestas irregularidades en las que incurrió el presidente de la misma, el ex priista, ex perredista y ahora “moreno”, Cristóbal Arias Solís.

El senador michoacano, que demostró haber aprendido mucho de sus etapas de priísta y perredista, negó irregularidades y aseguró que las inconformidades se derivan del hecho de que las senadoras Ruiz Massieu y Navarro, no asistieron a la sesión de las comisiones unidad de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda, en la que se aprobó la iniciativa por unanimidad, con la presencia mayoritaria de los legisladores de Morena y PT.

De paso, Arias dejó sentado que el objetivo de la iniciativa es despresurizar los centros penitenciarios del país como un acto humanitario para evitar contagios masivos de Covid-19 y destacó que el dictamen deja en claro que no beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.

La justificación del ex candidato a gobernador de Michoacán resultó inútil porque luego, para defender la posición de “morenos y asociados”, el senador de MORENA por Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien de plano confesó que los legisladores de la llamada Cuarta Transformación llegaron a la sesión porque se los pidió el presidente López Obrador.

Sin pena, por el contrario, con mucho orgullo, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ex candidato a gobernador de ese estado, confesó: “yo vine a esta sesión convocada por la presidenta Mónica Fernández, por mi coordinador Ricardo Monreal y les mentiría si no les digo que principalmente convocado por Andrés Manuel López Obrador, que reconozco como nuestro líder, mío. Y no tengo la menor duda que mis compañeros vinieron también convocados principalmente por nuestro líder”.

No conforme con ello, les indicó a los senadores de oposición que el tema que deseaban discutir, el plan de recuperación económica por la contingencia del Coronavirus es asunto exclusivo del presidente de la República, quien, en su opinión, ya presentó ese programa.

Por el contrario, el senador sin partido y destacado defensor de los derechos humanos Emilio Álvarez Icaza, sostuvo al igual que los miembros del bloque opositor que era necesario preparar un plan de mejora de la economía, pues “necesitamos responderle al pueblo de México. Pienso que la sesión de hoy le queda a deber al pueblo de México si solo nos limitamos al tema de la mal llamada Ley de Amnistía”, precisó.

Por más que la presidenta del Senado, Mónica Fernández, intentó llevar en orden la sesión y recordó una y otra vez que primero tenían que aprobar un acuerdo previo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) respecto a los cambios de procedimientos para cumplir con los mandatos de las autoridades sanitarias, la discusión se centró en la exigencia de la oposición de definir un plan nacional de rescate económico y el rechazo total por parte de “morenos y asociados”.

No obstante, el que puso prácticamente el punto final fue el coordinador de la fracción del PRI y ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien anticipó el desenlace: rechazo del grupo mayoritario del grupo mayoritario a todo lo que propusiera la oposición y, al final, aprobación de la iniciativa presidencial.

Además, le respondió al sinaloense Rocha Moya: “nosotros no le pedimos al Presidente que nos dé autorización, permiso o nos dicte el tema que quiere que se discuta, no. Nosotros lo que pedimos al titular del Ejecutivo Federal es un acuerdo nacional para sumarnos todas y todos en la búsqueda de que el tema de salud y económico no sea tan grave como se avecina”.

Y también tuvo un recordatorio a para la presidenta Mónica Fernández. Le recordó que la bancada del PAN no estaba de acuerdo con suspender las actividades legislativa, pero ella, la senadora tabasqueña, sostuvo que ya no habría más sesiones…hasta que lo solicitó el presidente López Obrador, vale agregar.

Además de crisis de salud, enfrentamos crisis económica y de seguridad, sostiene Alto al Secuestro

“Es preocupante que el secuestro haya incrementado en marzo respecto al mes de febrero, a pesar de la contingencia y aún más preocupante que dicho incremento no se reflejará en las cifras oficiales, debido a que en carpetas de investigación federales y estatales, sólo se registra 64% de los secuestros que ocurrieron en el mes de marzo”, informó la organización Alto al Secuestro en su reporte mensual sobre este grave crimen.

La organización encabezada por Isabel Miranda de Wallace indicó que el 36 por ciento no registrado oficialmente se refiere a secuestros de los cuales se tiene conocimiento únicamente por informes de los medios de comunicación.

“Por si esto fuera poco, nos encontramos en la víspera de la aprobación de una Ley de Amnistía que sumada a pre liberaciones que se han llevado a cabo en algunos estados, excusándose en “razones humanitarias” corren el riesgo de convertirse en una puerta de salida, incluso para delincuentes ya sentenciados.

“¿Dónde quedan los derechos de las víctimas que fueron agredidas? ¿Lo humanitario no sería proteger al agredido frente a su agresor?”, añade el reporte mensual de Alto al Secuestro, que también sostiene: “es inadmisible que en este tipo de decisiones se ignore por completo a las víctimas del delito, que no se les garantice su seguridad y mucho menos la reparación del daño”.

Aunque a la luz de lo sucedido, el documento incluye un llamado al Senado de la República “a que no cierren los ojos a las necesidades de las víctimas; la balanza no puede seguir inclinándose sólo a favor de quienes agreden y causan tanto daño a la sociedad.

“Es momento de estar más unidos que nunca, de cuidarnos y de exigir resultados en materia de seguridad y ello sólo lo podremos conseguir garantizando justicia a las víctimas”, sostiene Alto al Secuestro.

Sus cifras correspondientes al mes de marzo señalan un incremento de cinco por ciento en las carpetas de investigación abiertas por el delito de secuestro, con un total de 121, en comparación con las 115 del pasado mes de febrero.

También registró un aumento de 14 por ciento en la cantidad de víctimas de este delito, ya que durante marzo hubo 170 víctimas mientras que en febrero fueron 149.

También se registró un incremento del seis por ciento en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en marzo fueron detenidas 141 personas por este delito mientras que en febrero fueron aprehendidos 133 presuntos responsables.

