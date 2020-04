Elektra no goza de privilegios

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Con reos liberados, AMLO quiere conservar su mercado electoral

Pese a la guerra sucia desatada por algunos medios y retomada en redes sociales, lo cierto es que las tiendas Elektra continúan abiertas porque ofrecen servicios esenciales a la población. Y para muestra, se pueden esgrimir argumentos de peso que no se pueden debatir.

En primer lugar, por medio de esta cadena de tiendas, más de 9 millones de mexicanos recibieron remesas el año pasado, recursos que definitivamente son necesarios para el sustento de miles de familias y más aún ante la emergencia, las remesas se han convertido en un verdadero tanque de oxígeno, en un respiro para las familias que viven una situación muy limitada.

Además, no se puede soslayar que las tiendas Elektra ofrecen productos esenciales para la vida diaria como por ejemplo: refrigeradores para preservar los alimentos; hornos de microondas y estufa; lavadoras, para asegurar la higiene personal y familiar, sobre todo en esta época de pandemia; o herramientas indispensables para el mantenimiento de los hogares.

Ahora bien, contrario a lo que se ha pretendido mostrar, Elektra no es la única cadena que sigue abierta; junto con ella operan plenamente tiendas especializadas y de conveniencia, como 7-Eleven, Extra, Círculo K, Farmacias Guadalajara, Tiendas Neto, Oxxo, La Europea, The Home Depot, así como autoservicios minoristas como Bodega Aurrerá, Chedraui, City Market, Fresko, La Cómer, Soriana, Superama o Walmart. Autoservicios mayoristas, entre los que destacan Costco y Sam’s Club. Tiendas de bienes indispensables para la vida en casa, como el propio Elektra, Famsa y Coppel.

En todas ellas, todos tienen acceso a servicios y bienes considerados esenciales para la supervivencia de la población durante esta etapa. La pregunta entonces sería por qué, a pesar de lo anterior, persiste una insistencia en dividir y polarizar a la sociedad y eso no es sumar.

Hay que dejar claro que Elektra no goza de privilegios ni opera bajo un estado de excepción, sino que más bien se trataría de campañas que polarizan a la sociedad y no se dan cuenta

En momentos de crisis sale lo peor de algunas personas y con el Covid-19, el clasismo está a flor de piel en algunos sectores que se van de bruces sin pensar en las necesidades de millones de personas.

Las voces que exigen el cierre de algunas tiendas parten del supuesto de que, como ellos no los usan, no son necesarios o bien, no representan una alternativa en esta especial coyuntura.

Los clasistas asumen que todos tienen capacidad de ahorro y crédito, o que todos son como su círculo social que puede comprar en línea y esto está muy lejano a la realidad nacional, pues hay que recordar más del 42% de los mexicanos vive en situación de pobreza.

En otras palabras, resulta evidente que la gran mayoría de los mexicanos no tienen opciones y requiere de soluciones que les permitan generación de ingreso, para enfrentar la emergencia sanitaria, sobre todo porque ésta es inédita y por ende, más difícil de lo normal.

La pregunta que surge es: ¿a qué intereses oscuros atienden y sirven quienes exigen con bravatas cerrar comercios, en lugar de pensar en las necesidades de miles de personas, la mayoría de ella, en situación de pobreza?

Municiones

*** Con 63 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones; en medio de carillas, tapabocas de todo tipo y se supone que las medidas más estrictas en materia sanitaria, el Pleno del Senado de la República avaló en lo general y particular la ley de amnistía. Es claro que a la bancada de Morena en esa instancia legislativa, ya se le “quemaban las habas” por aprobarla como único punto de la sesión y los hicieron sobre las rodillas, es decir, vía “fast-track” y lo que llama poderosamente la atención es lo que precisó con toda atingencia el senador priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, en el sentido de que en dicha ley, se contempla que una vez liberados los reos que salgan, digamos “premiados”, de manera más que inmediata, se pide se les dote ni más ni menos que de la credencial para votar con fotografía. ¡Qué tal!, no cabe duda que lo que realmente le interesa al presidente Andrés Manuel López Obrador, es mantener su mercado electoral cautivo, porque con eso de que cada día ve su popularidad más a la baja, al igual que su partido, Morena, pues ya no halla ni cómo sacar más votos.

*** Y a propósito, cuando el Presidente anunció que ahora que resultó tan, pero tan amigo de su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo en aquello de los acuerdos petroleros por debajo de la mesa que les dan tan buenos resultados viajará a Estados Unidos y ya encarrerados, se irá a China, -desde luego acompañado por su “mano derecha”, Marcelo Ebrard-, en una especie de minigira de agradecimiento por los apoyos que ha recibido México, -más bien el tabasqueño-, en esta difícil emergencia. Bueno, pues justo en ese momento, el Ejecutivo mexicano reconoció que tiene que viajar con mucho cuidado, “al pasito” porque ya no tiene 20 años. Lo dicho, con razón López Obrador no ha querido entregar sus análisis médicos.

*** La CTM pide al gobierno federal que emita un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para considerar a la minería como sector esencial y que esta industria pueda volver a operar los primeros días de mayo o antes si es posible, porque su inactividad daña al país. Ante la ampliación de la contingencia sanitaria, debida a la pandemia del Covid-19, Javier Villarreal, subsecretario del Trabajo del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), advirtió que la paralización de la minería rompió las cadenas de proveeduría y esto afecta a la economía nacional. De lograrse la expedición de un addendum para que la minería vuelva a trabajar, a más tardar, el unp o dos de mayo, el abasto a industrias esenciales, como el ramo hospitalario, estará garantizado, se reactivará la economía y dejará de estar en riesgo el funcionamiento y sobrevivencia de empresas que sin materia prima no podrían operar. Así como se incluyó al acero, vidrio, cemento y carbón, es deseable que la minería vuelva a operar al ciento por ciento, no sólo para conservar la planta productiva y el empleo, sino para coadyuvar al fortalecimiento de la economía nacional. En el rubro de seguridad e higiene, la minería respeta ampliamente los protocolos, pues hay mucha distancia entre cada trabajador y también en otras áreas, donde además utilizan cubrebocas, guantes, mascarillas, lentes y desde siempre existe una cultura de la protección.

