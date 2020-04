A pesar de todo, ayuda al sistema financiero

Miguel Ángel Rivera

Es muy pronto para tener una opinión definitiva, pero hay indicios de que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha sido rebasado por organismos autónomos para iniciar la ayuda a las empresas nacionales para superar la crisis económica agravada por la pandemia del Covid-19.

Esta tarea, en apariencia la encabeza el Banco de México (Banxico), que hace unos días se negó a satisfacer la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de anticipar las utilidades derivadas del cambio de paridad de la moneda nacional.

Al contrario de esa actitud inicial, la junta del banco central (Banxico) decidió disminuir en 50 puntos base su tasa de interés de referencia, para dejarla en 6.0 por ciento y, además, anunció una serie de medidas adicionales para contener los efectos por la emergencia sanitaria del coronavirus, esto, con el objetivo de promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero.

Se trata de acciones que rebasan y hasta contradicen lo que ha expresado el primer mandatario, que hasta ahora se ha negado a auxiliar a las grandes empresas y se ha limitado a destacar sus programas de ayuda para atender a los sectores más débiles de nuestra sociedad, como los adultos mayores, las madres solteras y los estudiantes pobres.

Las medidas anunciadas por el Banco de México van, por el contrario, a asegurar el “sano desarrollo del sistema financiero”, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y procurar el funcionamiento ordenado de los mercados financieros.

En un comunicado, el banco central señaló que, en conjunto, las acciones aprobadas apoyan el funcionamiento del sistema financiero hasta por 750 mil millones de pesos y al sumarse a lo ya implementado, el total es equivalente al 3.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2019.

Aunque el bienestar de los pobres depende fundamentalmente de esas acciones, la acción directa de Banxico está enfocada en primer término a las grandes empresas y las instituciones financieras que son conducidas por personas y sociedad de alta capacidad económica. Para empezar, no hay ningún banco de pobres, aunque muchos presuman estar a su servicio.

Informó también que adoptó medidas adicionales para promover y proveer liquidez para el.

Lo más sorprendente de este caso es que, de inmediato, el plan de rescate de Banxico fue recibido elogiosamente por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez.

A riesgo de que luego sea rectificado por el Jefe del Ejecutivo, Herrera reconoció la “sensibilidad” del Banco de México ante una situación “tan retadora, como la actual”.

“Esta sesión de carácter extraordinario (a la que asistimos el subsecretario Gabriel Yorio y yo, con voz, pero sin voto), muestra la sensibilidad de Banxico ante una situación tan retadora como la actual”, escribió el funcionario en Twitter y adelantó que “en una de estas medidas estamos trabajando con ellos para permitir operar coberturas cambiarias en horarios 24/7, y disminuir la volatilidad de nuestra moneda”.

Este mensaje podría interpretarse como un respaldo de parte del gobierno que encabeza López Obrador, pero no se puede tener seguridad, ya que son varias las ocasiones en que el primer mandatario desautoriza las declaraciones y los proyectos de su colaborador, como lo hizo con su antecesor, Carlos Urzúa, quien terminó por renunciar luego de que prácticamente fue acusado por su jefe de tener ideas “neoliberales”.

Por cierto, en su colaboración para el diario El Universal, el ex secretario de Hacienda y ahora catedrático del Tecnológico de Monterrey, sostuvo que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no atina a las medidas adecuadas para superar la crisis aparejada a la pandemia del coronavirus y no sólo eso, destaca que los problemas para nuestra economía vienen desde antes del inicio de la actual contingencia.

“El gobierno federal está, desde hace ya varias semanas, más que pasmado. Se quedó literalmente agarrotado: no tiene ni idea de qué hacer ante la crisis económica. Apenas atina a dar palos de ciego a diestra y siniestra, y sigue afirmando que este año ‘tampoco’ habrá un déficit público”, escribió el economista.

Además, Urzúa recordó que, en 2019, sí hubo un déficit del sector público, del orden de 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Y para continuar, “a como van las cosas, el déficit público rondará en 2020, al menos, el 5 por ciento del PIB.

El ex funcionario se suma, además, a la advertencia generalizada por la pérdida de empleos: su pronóstico es que habría millón y medio de nuevos desempleados en 2020, y descalifica el plan presidencial de destinar 25 mil millones de pesos a repartirse entre un millón de pequeñas empresas.

Urzúa definió la situación al comparar el anterior plan con “un curita que no sirve de nada para contener una hemorragia.

“Lo que más bien se necesita es una política laboral de envergadura y que pueda implementarse de manera urgente, inmediata. La manera más obvia y expedita de apoyar el empleo formal es a través de una exención temporal de las aportaciones a la seguridad social que hacen el trabajador y su patrón tanto para los servicios del IMSS, como para la Afore correspondiente y el Infonavit”, recomendó el especialista.

El IMSS anunció facilidades para el pago de cuotas patronales

Mientras tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer una propuesta a los patrones para el pago de cuotas en parcialidades, con la finalidad de ayudarles en medio de la crisis por la pandemia.

El plan está dirigido a todo patrón interesado en asesoría para celebrar, de modo simplificado, un convenio de pago a plazos, sin necesidad de garantizar el interés fiscal, en el entendido de que el importe mínimo a cubrir es el 20 por ciento de la cuota patronal y el 100 por ciento de la cuota obrera,

Los patrones podrán elegir entre las siguientes opciones: diferir los pagos de cuotas a 12 meses con un interés del 1.26 por ciento y de 12 a 24 meses 1.53 por ciento y de 24 a 48 meses 1.82 por ciento.

Debido a la recomendación de las autoridades sanitarias de mantener la “sana distancia”, para formalizar el convenio no es necesario, “por el momento”, que el patrón acuda a una Subdelegación del IMSS. Solamente debe enviar un mensaje de correo electrónico con copias de la tarjeta de identificación patronal, una identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional) y del acta constitutiva de la persona moral (únicamente las hojas donde se señala la razón social para la cual fue creada, así como aquélla que contenga el folio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio).

Una vez verificada la información, el patrón interesado recibirá por correo electrónico el proyecto de Convenio y la ficha de depósito con la línea de captura correspondiente, la cual podrá pagar por medio de SPEI a la cuenta 021180550300067765 del banco HSBC.

Para más información, el instituto pone a disposición de los empleadores el número telefónico 800-6232-323, así como el correo electrónico convenioorienta@imss.gob.mx.

Las dudas acerca de la actitud el gobierno de la República y sus planes para ayudar a los afectados por la crisis económica se deben a que el presidente López Obrador mantiene sus ideas fijas acerca de la mejor forma de enfrentar la situación y mantiene la confianza en la recuperación del sector petrolero, actualmente desplomado, al grado que algunos productores de crudo hasta pagan para deshacerse de sus sobrantes.

En su conferencia matutina, López Obrador sostuvo que la rehabilitación de refinerías que se inició en 2019 permitirá que en mayo el país procese un millón de barriles, lo que reducirá las importaciones de gasolina. Informó que ayer se procesaron en México 800 mil barriles, casi la mitad del millón 700 mil que produce el país.

El primer mandatario anunció que este jueves las secretarías de Hacienda y Energía y Pemex harán público un plan de acción para esta etapa de desplome del precio del crudo.

Reveló que en pozos nuevos abiertos en esta administración se pueden cerrar válvulas de producción y esperar mejores tiempos en el precio. También recordó que Pemex tiene seguros, “no para todo lo que se produce, pero sí para una parte importante de lo que se produce”.

