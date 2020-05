No perder la paz social

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

MI PADRE Homero Campos Beltrán trabajo mucho en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo, perteneciente a Tianguistengo, lugar donde nació, llamado SANTA MÓNICA, esta es una comunidad impresionante, mi hija Tania tuvo su doctorado en etnología con una investigación de este hermoso pueblo, ahí nadie se pierde, todos quedan registrados por sus hechos y mi padre siempre ha sido bien recordado en ese lugar, donde además de hacer mucho bien en su profesión se dedicó a apoyar a su gente y a muchos los llevó a la capital para que trabajaran y muchos de ellos que trabajan en el extranjero, siempre tienen como dicen “una pata en el pueblo”, y siempre le dan la mano, por esa razón es un pueblo maravilloso, donde el tequio es una realidad en sus calles y casas; era tal el cariño por ese lugar que mi padre bautizó a mi hermano Ariel con el nombre adicional de Mónico. Santa Mónica fue la madre de San Agustín y no creo que mi padre tomara ese nombre por su arraigado catolicismo, sino por el enorme cariño que tenía a la gente de Santa Mónica. Hoy, mi hermano Ariel, cumple años y bueno uno se puede dar el lujo de dedicarle algunas líneas de afecto y cariño y le mando una enorme felicitación.

Y bueno no todo es andar sobre hojuelas, en el caso de Enrique Peña Nieto, pues de pronto le llueve sobre mojado, así, “borracho y vestido de mujer, detuvieron al que fuera uno de sus escoltas, Pablo “N”, porque ahora les ocultan los apellidos a los que cometen delitos y éste, seguramente, también era parte de los miembros del EMP destinado a cubrir al Presidente y como se les acabó la “chiche”, pues de día trabaja de policía y de noche, pues le hace a otras cosas; el tipo fue denunciado por su propia hermana con la que tuvo una gran discusión porque lo encontró robándole ropa para andar de “cusco”, como dicen en mi pueblo… y bueno, a lo mejor le da por hablar y esto sería muy malo para el ex presidente, porque no deja de ser inquietante que no supieran sus entonces jefes de sus gustos y mañas y si así cuidaban al Presidente, pues es bueno reconocer que el presidente López Obrador hizo muy bien en terminar con ese grupo que solamente sirvió para hacer muchas cosas raras, incluyendo el de ser los sicarios presidenciales en contra de los luchadores sociales y no sé cuántas cosas más…

Mucho es el polvo que levantan los lodos secos en muchos sitios y es por ello que cuando se ven muy empolvados se dedican a molestar seriamente al Presidente, los pretextos son muchos, no importan de verdad, el asunto es fastidiar y generar conflictos y problemas, sin duda López Obrador entiende que no es “monedita de oro” y que si se ladea para un lado los del otro se molestan y atacan buscando que se les ayude o se les brinden apoyos y contratos, pero bueno, a lo mejor por ello, los grandes ricachones del país andan en el justo medio y consiguen, como don Carlos Slim, contratos multimillonarios en obras, y para ellos es bueno el sistema, cuando menos ahora se ahorran los muchos millones que daban a los anteriores políticos y funcionarios en cada contrato, total, ellos siguen ganando mucho y bien y mientras se encuentren es esas condiciones no van a protestar, porque bien dicen en mi pueblo: “pueblo con hueso ni lada ni muerde, solamente se la pasa moviendo la cola” y es por ello que nos sorprende que el mismo Presidente hable en contra de los viejos mañosos que anteriormente, dice, eran parte de la MAFIA DEL PODER y de buenas a primeras son sus cuates y eso está bien, cuando menos se quita de grandes enemigos y siguen “mamando” de los jugosos contratos donde seguramente siguen usando los recursos públicos para hacer sus negocios privados, y tampoco está mal, pero genera divisiones y sospechas, pero estamos convencidos de que el Presidente sabe bien lo que hace, lo ha tratado desde que era jefe de Gobierno en la capital y ahí hicieron grandes obras y seguramente, Slim, sacó grandes negocios con sus primos y cuatachones… en lo personal me cae muy bien don Carlos y lo he tratado una sola vez, pero mostró que tiene el talento que lo mantiene como uno de los hombres más ricos del país y del mundo.

Cualquier hombre de negocios, diga lo que diga el Presidente, siempre tiene relaciones importantes con la política y es que de una u otra forma dependen ambos de su acción coordinada y evitan, a toda costa, los conflictos, pero debemos entender que entre los ricachones también hay niveles y clases y algunos protestan porque siente que no tienen los mismos tratos que les dan a los grandotes y es que deberían entender que no son grandotes, sino pequeños, que a lo mejor, se sienten grandes.

En política, dicen los que son expertos en ella, que lo que cuenta es que se tengan las relaciones políticas ligadas a los convenios y tratos, de tal suerte que se puedan considerar “socios o cómplices” y esto es real, seguramente los tiempos cambian y vendrán cambiando muchos de esos procesos porque ya ha dicho hasta el cansancio el Presidente de que “no estamos ante un cambio de gobierno, sino ante un cambio de sistema” y es por ello que existe nerviosismo entre la vieja clase económica y política, porque al hacer ese cambio en el sistema, seguramente, muchos, serán afectados.

Hoy nadie se esperaba una crisis de salud brutal y menos que por ella se generara una enorme crisis económica que en el mundo nadie tenía la menor idea de cómo se provoca y de cómo salir del problema, pero hay muchos resentidos que con este pretexto tratan de culpar a AMLO de todos los males como si él los hubiera provocado, lo que no es cierto, y al final de cuentas él está haciendo lo que cree que es mejor para apoyar al infelizaje nacional que es mayoría, y otros, pues creen que esa forma de atender los problemas nos llevarán a la ruina, y se les olvida pensar que si las masas de jodidos se cansan y salen a los saqueos y las revuelta, no hay forma de pararles, por ello, AMLO, tiene esa ventaja que incluso ha reconocido el FMI y los organismos más importantes en el análisis político y social, que hablan de que la crisis pueden generar muchas protestas políticas y sociales y ahí inicia la violencia y se puede perder la paz social, y la jodimos todos.

