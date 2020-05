Día Mundial de la Libertad de Prensa

Ángel Soriano

La celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa coincide con el debate mundial sobre las cifras reales de los contagiados y muertos por covid-19 y la negligencia de los gobiernos de las naciones más poderosas por descubrir o prevenir la pandemia, en contraste con la información y cifras de la realidad que documentan los medios de comunicación.

Los gobernantes, lo mismo de China, EU o América Latina —salvo excepciones—, han sido acusados de falsear datos o de obstaculizar a los medios de comunicación para que informen con veracidad acerca de lo que ocurre. Y las agresiones a comunicadores, detenciones o contagiados llevados al hospital para luego morir –cuando menos medio centenar ha perdido la vida por Covid-19 en situaciones sumamente difíciles para el ejercicio profesional del periodismo.

Basta ver lo ocurrido este fin de semana en el Hospital las Américas de Ecatepec: familiares de enfermos que entraron por la fuerza para saber de la situación de su situación, lo hicieron sin la mínima precaución, ya no de equipo de especializado, sino de civiles, y aún entrando al área donde estaban o están almacenados los cadáveres sin protocolo sanitario alguno.

Y los representantes de los medios documentaron el infortunado hecho, como otros en el mundo; por ello, en esta fecha, o en esta celebración, se actualiza el debate sobre la labor social de los medios y los comunicadores para contrarrestar la desinformación oficial y documentar la realidad mundial sobre la pandemia y su origen: fue creada y libertada en laboratorio o es de origen animal. En cualquier circunstancia ha demostrado que la humanidad está indefensa con gobernantes ineptos.

TURBULENCIAS

Ley de Educación a debate en Oaxaca

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local de Oaxaca, Horacio Sosa Villavicencio, afirmó que la Ley Estatal de Educación no se aprobará sin la intervención del magisterio y nada se hará a espaldas de los maestros, que tendrán que opinar al respecto; la propuesta tiende a emparejarla con la Ley Federal de Educación, tomando en cuenta la particularidad de una entidad como Oaxaca con 8 regiones indígenas y probada combatividad magisterial…A la par del ascenso de su popularidad, el epidemiólogo Hugo López-Gatell enfrenta presiones de dentro y de fuera del nuevo sistema político morenista, tanto por el creciente número de funcionarios afectados por covid-19 que desean trato especial, como por el manejo de la realidad de la pandemia. Hasta ahora ha sido exitoso pero no se descarta un dislate que descarrile su trayectoria que lo ubica ya en Bucareli…De acuerdo con el indicador ObsContenCOVID, Oaxaca se encuentra por encima de la media nacional en cuanto al número y la calidad de las políticas de prevención y mitigación de contagios implementadas por el Gobierno del Estado y replicadas a nivel municipal, ante lo cual el gobernador Alejandro Murat pidió a sus coterráneos no bajar la guardia y seguir las recomendaciones sanitarias en tanto se halla una vacuna para combatir la pandemia…El Hospital de las Américas de Ciudad Altamirano, Guerrero, en un extraño comunicado anuncia la suspensión de sus servicios hasta en tanto pase la pandemia y como medida de prevención luego de lo ocurrido en Ecatepec, Morelos, donde familiares de pacientes tomaron sus instalaciones, “después de darse la gran vida en fiestas clandestinas” y para proteger a su personal médico. Desde luego que todos corremos riesgos, pero no para tirar la bata en medio de la pandemia señalan guerrerenses y pacientes de Ecatepec…asorianocarrasco@yahoo.com

