Un León inmoral

Desde el portal

Ángel Soriano

Además de legal debe ser moral la contratación de servicios e insumos para el combate de covid-19 y la atención a los enfermos, estableció la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, al dar a conocer que se investigan los contratos obtenidos en el Gobierno Federal por la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez en los que se sospecha, hay sobreprecio en su adquisición.

Sobre todo, indicó la funcionaria guerrerense, cuando el Gobierno Federal realiza esfuerzos por maximizar los recursos públicos y que éstos beneficien directamente a los sectores más vulnerables, se obtengan ahorros y se hagan sacrificios para no caer en el dispendio, no es válido que en este Gobierno que pretende ser diferente cometa los mismos errores.

Y sobre todo, consideramos, que el empresario beneficiado lo haya sido por adjudicación directa, valiéndose de la cercanía con el poder –desde hace décadas- de su padre, el dos veces secretario de Estado, gobernador de Puebla, ex senador y ex dirigente del PRI, Manuel Bartlet Díaz, a quien se le señala de ser poseedor de cerca de 30 residencias de lujo en la CDMX.

En estas condiciones y cuando en los hospitales se acumulan muertos y escasean camas e insumos, haya familias afortunadas que sigan lucrando desde el poder a costa de la miseria y el sufrimiento del pueblo mexicano. Sería inmoral –aunque lo sea legal- que este Gobierno de la IV Transformación permitiera el lucro con la pandemia y sobre los mismos se levanten más fortunas.

TURBULENCIAS

No hay condiciones para la Guelaguetza

En medio de la fase 3 de la pandemia y con una protesta de comerciantes en el Centro Histórico que exige la reanudación de actividades, el gobernador Alejandro Murat dijo que no hay condiciones para la realización de la Guelaguetza los dos últimos lunes de julio, ya que se trata de un evento masivo que facilitaría el contagio. Sin embargo, no descartó un milagro de la ciencia por lo que se analizan las circunstancias…La titular de la secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la CDMX, Larisa Ortiz Quintero y su secretaria particular, María Villarreal Ruvalcaba, fueron denunciadas ante la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por realizar prácticas discriminatorias en el reparto de apoyos y de retener pagos a los intérpretes así como de malversar fondos y dar trato preferente sólo a sus simpatizantes, por lo que piden los afectados se investigue la actuación de ambas funcionarias…El 1er Regidor de Zinacantepec, Estado de México, José Luis Álvarez Orozco, después de que el pasado viernes sufrió un atentado en pleno centro del municipio, dijo que “se le hace raro” que tres de los detenidos que los haya visto platicando con autoridades del mismo municipio por lo que “solicito al señor gobernador y al señor fiscal, al licenciado Alejandro Gómez, que este hecho no quede impune y que den con el autor o autores intelectuales”, expresó…El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, tuvo “muy poquitos contactos” en Palacio Nacional durante la conferencia de prensa del pasado lunes, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell luego de que el funcionario diera positivo a covid-19; y la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, está ya en plena actividad mientras el senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong sigue en cuarentena a consecuencia de la pandemia…

