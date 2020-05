Hay 26 mil 25 casos de Covid-19 en México

Hoy sería el pico de contagios

Dice Salud que la curva no se aplanaría igual en el país

Hasta este martes, el país suma 26 mil 25 casos confirmados acumulados de Covid-19, de los cuales seis mil 708 se mantienen activos, y dos mil 507 defunciones, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.

En rueda de prensa detalló que además se registran 16 mil 099 casos sospechosos acumulados y 63 mil 540 negativos. Referente a las defunciones, la Ciudad de México, Baja California y el Estado de México mantienen el mayor número.

Señaló que la Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Yucatán son las demarcaciones que durante los últimos 14 días han mantenido la mayor parte de los casos activos de Covid-19 en el país.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que si bien en la Ciudad de México la curva epidemiológica se aplanó en un 74 por ciento gracias a las medidas de prevención y mitigación dictadas, no ocurre lo mismo en todos los estados del país

Detalló que en la Ciudad de México y el Valle de México, de acuerdo con la última predicción, si no se hubieran tomado medidas habrían ocurrido 38 mil 773 casos en 61 días, en cambio, con intervenciones sólo se tienen 10 mil 263 casos, una reducción del 74 por ciento.

No obstante, señaló que las diferentes ciudades y estados no están en el mismo momento de la epidemia, por lo que la reducción en la curva epidemiológica del 74 por ciento en la Ciudad de México, no es la misma en todo el país.

Llegan ventiladores comprados a EU

El primer embarque con ventiladores volumétricos comprados por el gobierno de Mexico a Estados Unidos para afrontar la pandemia del coronavirus llegó ayer al Aeropuerto Internacional de Toluca. Serán distribuidos a las zonas más críticas del país.

En total fueron 211 respiradores mecanicos marca Hamilton Medical, gestionados por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante su homólogo Donald Trump.

Del total de ventiladores, 22 serán para la Secretaría de Marina y 189 administrados por el Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi), institución que los distribuirá en hospitales de estados que registran el mayor número de personas infectadas con Covid-19: Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California, Tabasco y Estado de México.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores,informó que en las próximas semanas arribarán más respiradores, de los cuatro tipos, hasta llegar a 610 en el mes de mayo.