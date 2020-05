Lucro inmoral con Covid-19

Desde el portal

Ángel Soriano

Resulta inmoral la acumulación de más fortunas al amparo del poder y sobre el dolor de miles de familias de enfermos y personas que han muerto a consecuencia de la pandemia de covid-19, por lo que es preciso atender el llamado del diputado Porfirio Muñoz Ledo de que el Gobierno realice compras directas a proveedores de insumos por encima del tráfico de influencias que construye el imperio de la corrupción.

De esa manera se evitaría que, familias como los Bartlett –al director de la CFE se le ha contabilizado una treintena de residencias sólo en la CDMX-, sigan enriqueciéndose por encima del dolor y la miseria de miles de compatriotas, pero sobre todo, para que los recursos públicos sirvan para en verdad auxiliar a los miles de necesitados que crece cada día y cada momento ante la falta de camas, ventiladores y médicos en todo el país.

Y la propuesta del diputado Porfirio Muñoz Ledo ocurre exactamente cuándo a la directora de CONADE, Ana Guevara, se le acusa de extorsión por parte de un empresario de alimentos en Veracruz, a quien se le exigió una tajada en el cobro de sus servicios prestados a la institución “por instrucciones del presidente”, lo cual obviamente deberá ser investigado y esclarecido sobre todo si se toma en cuenta que es a ese nivel en donde se autorizan las concesiones gubernamentales.

Al ampliarse y evidenciarse los niveles de corrupción de la actual administración, sin duda las administraciones anteriores no serán exactamente iguales, sino inferiores en los niveles de malos manejos de los recursos públicos y del enriquecimiento explicable de los funcionarios más cercanos al poder. De no esclarecerse los hechos denunciados, continuará la duda y el negocio inmoral de hacer fortuna sobre la desgracia de nuestro país.

TURBULENCIAS

Ilegalidad e ingobernabilidad en Oaxaca

Organismos defensores de derechos humanos en Oaxaca echaron abajo las sanciones con cárcel a ciudadanos que no acaten las disposiciones de quedarse en casa por la pandemia y la presión de comerciantes del Centro Histórico de la ciudad permitió la reapertura del comercio formal e informal quedando al garete las medidas sanitarias contra covid-19 en pleno pico del virus que contabiliza 250 mil muertos en el mundo, lo cual demuestra ingobernabilidad e irresponsabilidad en el estado…El avance al primer trimestre de los programas y presupuesto de la Secretaría de Agricultura no es suficiente y los alcances de los programas existentes serán limitados y los términos en que se encuentra el Programa Especial Concurrente no logrará suavizar las consecuencias de una crisis económica que tenemos en puerta, advirtió Omar Ovalle Esquivel, encargado de Estudios Económicos de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto al presupuesto y las finanzas públicas, existe una tendencia por parte del Ejecutivo Federal a gastar menos de lo que se aprueba en la Cámara de Diputados, indicó…Al ser designada comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, María Antonieta Velázquez Chagoya agradeció la confianza que le depositó el gobernador Alejandro Murat al designarla en el cargo, lo cual motivó la reacción del resto de los comisionados que se preguntaron ¿qué no es autónomo este organismo?…El presidente del Patronato pro Centro Histórico de Toluca, Adolfo Ruiz, dijo que el cierre de negocios no esenciales es necesaria para superar la actual contingencia e indicó que llevan más de un mes sin actividades comerciales, pero es conveniente para superar la pandemia y reabrir en mejores condiciones sanitarias…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com