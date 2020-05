“Cheat Meal” o comida trampa

Fit Mundo

Laura Malpica

En un régimen de dieta común, debes tener al menos una comida libre durante la semana

Hola de nuevo, hablemos de la famosa “Cheat Meal” o comida trampa, en un régimen de dieta común, debes tener al menos una comida libre durante la semana, contándola de lunes a domingo, en mi caso la hago los domingos. Ahora, la comida trampa se ocupa como un reset para tu cerebro, para que funcione de una mejor manera tu cuerpo y así produzcamos el resultado deseado que en la mayoría de las personas es bajar de peso.

Por ahí he escuchado el cheat day, ese no es recomendable, ya que puedes llegar a ingerir más de 5 mil calorías, lo cual puede poner en riesgo tu salud, no en ese momento, todo esto se presenta a la larga en estragos a tu organismo.

Yo recomiendo ampliamente hasta dos comidas libres durante la semana para que el cuerpo no se siente tan presionado, sobretodo si tu objetivo es verte delgada y estar tranquila, a comparación de un atleta, como un fisicoculturista, que en su caso, cuando está a unas semanas de la competencia la dieta es sumamente estricta y sin comidas trampa, para que un día antes llegue la comida de carga y se obtenga un resultado favorable. También quiero que entiendas que cada cuerpo es distinto y reacciona de diversas maneras, es por eso que siempre te recomendaré que estés con un coach que guíe de manera idónea tu nutrición, jamás sigas solo algo que le funciono a otra persona porque te pones en riesgo total, ya que todos llevamos una dieta diferente, acorde al peso y estatura y conforme a la meta que tengas. Tampoco te recomiendo que no hagas una comida trampa, excepto claro si eres un atleta de competencia o alto rendimiento, donde llega el punto que no existen comidas trampa, y te explicaré porqué, mira tu cuerpo necesita si o si carbohidratos, no en exceso, pero si, es la energía idónea para que te sientas bien y tengas lo necesario para rendir en el día a día, ahora tampoco te digo q tu dieta esté repleta de carbohidratos pues se pueden generar enfermedades. Cuando no se tiene un buen control en la alimentación normalmente acaba en anorexia, bulimia, diabetes, etcétera. Debes por ello cuidar mucho que pones en tu boca, incluso el elegir tu cheat meal es todo un reto, puedes comerte unas dos rebanadas de pizza, una hamburguesa, un helado mediano, pero NO tres hamburguesas o una pizza entera, ni tampoco vivir sin comer azúcares o carbohidratos de ningún tipo. Lo más importante es el punto medio y cuidar tus ingestas para siempre obtener los resultados que buscas. Entonces, definitivamente es bueno hacer una comida trampa, sin exagerar en el consumo de la misma.

