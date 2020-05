La oposición en la lona

Precios y desprecios

Freddy Sánchez

El golpe electoral a los partidos opositores de Morena, todavía tiene a los afectados con la “cabeza dando vueltas”.

O lo que sería lo mismo: atarugados y sin reaccionar.

De tal suerte, que los acontecimientos, no precisamente favorables a la buena imagen del gobierno en turno, debido al coronavirus y sus fatales consecuencias en los asuntos de la salud y la economía, siendo una oportunidad “de oro” para el repunte de los partidos políticos de la oposición, en los hechos no se ve ni se siente que así sea, dirían los escolapios universitarios de otros tiempos.

Y es que el sistemático afán de poner en evidencia supuestas fallas del aparato burocrático, en lo referente a las acciones médicas y especialmente el manejo de la crisis económica, en una profusa “tempestad” discursiva en las redes sociales, difícilmente podría considerarse como una táctica de reposicionamiento de los opositores a Morena.

El activismo de Felipe Calderón, junto a varios políticos de oposición, en una declarada “guerra” contra el gobierno federal para resquebrajar el poderío de Andrés Manuel López Obrador y su grupo en el mando ejecutivo, legislativo e incluso a decir de algunos también judicial, en efecto pone al ex presiente como figura relevante en la intención opositora de regresar al mando institucional, una vez que su partido logre el registro y venga todo lo demás.

O sea, la gran disputa por las curules federales en la Cámara de Diputados para el año próximo, en lo que igual estarán prestos el PRI y el Partido Acción Nacional, buscando alianzas de algún tipo con otras organizaciones partidistas, digamos por ejemplo el de la Revolución Democrática, (actualmente mermado por la salida de los que operan en Morena), en un intento para constituir un frente con opciones reales de ganarle a los morenistas y muy posiblemente teniendo como adversario también al partido de Calderón.

La Unión circunstancial entre la organización creada por el ex presidente y su esposa Margarita y otros partidos, no se puede descartar, naturalmente, con motivo de las elecciones intermedias, aunque distintos analistas políticos que aceptan la posibilidad de que distintos opositores al gobierno se unan contra Morena, coinciden en decir que no es muy probable que Calderón aceptara unir sus fuerzas con el Partido Acción Nacional.

Así las cosas, un par de cuestiones juegan a favor de los intereses de Morena, siendo quizás la principal aquello de que en las luchas por el poder en México, suele ser impensable la unificación de todas las oposiciones como mejor herramienta de lucha para restarle posibilidades de mantenerse como suprema fuerza legislativa al partido que como es el caso actualmente tiene “la sartén por el mango”.

De modo que, siendo remota la eventualidad de que entre la oposición surja un frente común contra Morena, la mayor inquietud que tendrá que afrontar esta institución es la reacción ciudadana por los acontecimientos en los siguientes meses, una vez que se conozcan los males de la pandemia.

Y es que en la medida en que los daños en pérdidas humanas no se disparen por encima de lo que ha sucedido en otros países y los estropicios a la economía de las medianas y pequeñas empresas, se eviten realmente al lograr su recuperación y subsistencia, en vez de que ocurra su inevitable desaparición del mapa ocupacional en el país, con severos estragos sociales, los legisladores del partido en el poder, bien podría ganarse sin complicaciones la reelección en sus cargos.

Un panorama absolutamente distinto de lo que les espera, en caso de que la tragedia económica deje a su paso una estela de terrible mortandad de las actividades económicas con sus respectivas repercusiones funestas en los índices de delincuencia e inseguridad.

Es más que evidente entonces que Morena en tanto las crisis no se desborde con secuelas altamente perjudiciales para la sociedad, continuará como hasta la fecha en pleno dominio de los escenarios del poder legislativo y gubernamental. Máxime si prosigue teniendo a la oposición en la lona.

