Al día de hoy, en Quintana Roo suman lamentablemente 211 las defunciones como consecuencia del Covid-19, mil 144 personas han resultado infectadas por el coronavirus pero han recuperado su salud un total de 584 pacientes; por lo que actualmente convalecen en sus domicilios 177 personas y 172 están hospitalizados.

El día anterior se habían registrado 189 defunciones, por lo que en las últimas 24 horas un total de 22 personas perdieron la vida, lo que denota que no es momento para relajar las medidas de prevención ni omitir las acciones consideradas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, si queremos disminuir estas estadísticas.

Hay noticias alentadoras: en Cancún, Tijuana, Villahermosa y Culiacán ya empieza a bajar la intensidad de transmisión de los contagios. Ya se ve la luz al final del túnel.

Le comento en otro orden que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha estado monitoreando los precios de los productos esenciales de la canasta básica desde que se decretó la emergencia sanitaria el 20 de marzo, semana a semana.

La elevación de precios ha sido constante, encareciendo cada vez más el costo de la vida. En la cuarentena abastecerse de lo esencial exige mayor esfuerzo, el dinero no alcanza, debido a que los ingresos de muchos hogares han caído dramáticamente. Los precios de los productos suben incesantemente y los ingresos familiares han caído inesperadamente.

ANPEC reporta una Incesante Carestía durante la cuarentena. Productos que han tenido la mayor alza de precios: chile (62.5%), cebolla (59.09%), jitomate (45.45%), naranja (33.33%), papa (25%), limón (21.43%), aguacate (15.38%), aceite (15.38%), huevo (10.53%), jabón de lavandería (10.34%), jamón (9.38%), desinfectante en aerosol (8.97%), papel higiénico (8.33%), cloro (7.14%), lata de atún (6.25%). El monitoreo también indica abasto de cubrebocas (una capa) a $5 pesos promedio y gel antibacterial a $79 pesos promedio medio litro (encarecido).

“#QuédateEnCasa ha vivido momentos de desabasto producto de compras de pánico que provocaron especulación y alza desproporcionada de precios, minando el poder de compra. Especular es ilícito; en las actuales condiciones, criminal. Sin embargo, las denuncias de los consumidores en las redes sociales han demostrado ser un arma eficaz para combatir este flagelo. La factura económica del Covid-19 ha llevado a nuestra economía a la recesión, revertirla costará mucho trabajo. 2020 es un año perdido; 2021 un año muy comprometido, 2022, si hacemos la tarea, igual y empezaremos a mover la economía. Días difíciles nos esperan, salir de este agujero solo lo lograremos si somos capaces de actuar coordinadamente como sociedad”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Por si fuera poco, cada vez son más las autoridades locales que han decidido enclaustrar a sus comunidades, so pretexto de protegerlas del Covid-19, estableciendo retenes que impiden el libre tránsito y obstaculizan el abasto al mercado local. Todo esto al margen de la ley.

ANPEC manifiesta que el decreto para la emergencia sanitaria no establece Toque de Queda y respeta las garantías constitucionales, entre ellas libre tránsito y abasto. Liberar del secuestro en el que se encuentran estas comunidades es responsabilidad de la Secretaría de Salud y Gobernación. Advertimos que hay desesperación y ansiedad en la sociedad, no estábamos preparados para esto, agregar asedio y acoso de la autoridad local es una verdadera provocación. El mal humor reina, no hay que buscarle cinco patas al gato.

ANPEC llama a #QuédateEnCasa, a salir solo por lo esencial, no te expongas a riesgos innecesarios. Se trata de regresar a la actividad todos, bajo una nueva normalidad con sana distancia y sin aglomeraciones.

Recuerda que la tienda de barrio es tu opción más segura por cercanía, calidad en el abasto, confianza y seguridad, señala la ANPEC.

Por otra parte, AMResorts, una de las empresas de Apple Leisure Group, anunció que implementará en sus hoteles su nuevo programa de calidad, seguridad e higiene de 360 ​​grados denominado CleanComplete Verification, centrado en proporcionar seguridad y confianza a sus huéspedes durante sus vacaciones. El programa CleanComplete Verification elevará aún más los estándares de calidad y limpieza de los 58 hoteles de la compañía en los destinos de playa de México, el Caribe, Costa Rica y Panamá.

Respaldada por una de las certificaciones de terceros de más alto nivel de calidad y seguridad en la industria, la certificación de Cristal International Standards es una iniciativa que abarca todos los aspectos de las operaciones del hotel y la experiencia de los huéspedes, desde la bienvenida hasta la partida.

Cada propiedad de AMResorts ha implementado el protocolo Prevention of the Spread of Infection (POSI) de Cristal y el POSI-check que es una de las últimas prácticas disponibles tanto de Cristal como de la industria. Todas las propiedades de las marcas de AMResorts también han adoptado la Certificación FoodCheck de Cristal, que cumple con las prácticas de seguridad alimentaria certificadas y auditadas, basadas en el punto de control Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), un sistema reconocido internacionalmente para reducir el riesgo de higiene en los alimentos.

“A medida que el mundo se reabre a una nueva normalidad y los viajeros comienzan a planificar sus vacaciones una vez más, la salud y seguridad de los huéspedes seguirá siendo una prioridad a través de estos elevados esfuerzos”, dijo Gonzalo del Peón, Presidente de AMResorts.

“Los huéspedes deben sentirse confiados y bien informados sabiendo que las propiedades de las marcas de AMResorts han implementado las mejores prácticas en la materia”, agregó.

Comparte técnicas y consejos prácticos para manejar el confinamiento

Por otra parte, la Agencia Espacial Mexicana (AEM), organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comparte técnicas y consejos prácticos extraídos del entrenamiento de dos astronautas mexicanas, con el propósito de apoyar a la población a manejar el confinamiento durante la emergencia sanitaria.

Fatiga, irritabilidad, depresión, monotonía y fricciones con las demás personas viviendo en espacios pequeños y cerrados, son algunos de los problemas del aislamiento al que diariamente se enfrentan los astronautas en sus misiones, que pueden durar días o meses, y son los mismos que las personas podrían estar experimentando por el aislamiento a causa del COVID-19.

Por ello, la AEM ofrece gratuitamente y en línea, el seminario virtual que condujeron Tania Robles y Betel Valdés, con las mismas herramientas de salud mental que aplican los astronautas, en lenguaje sencillo, claro, y de inmediata aplicación práctica, que, además, permite comprender la similitud entre el entrenamiento de las misiones espaciales y la situación de confinamiento actual, conocimiento de entrenamiento espacial al alcance de todos en el siguiente link: https://www.facebook.com/haciaelespacioAEM/videos/537716606937843/

El director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala, recordó que, gracias a las dos jóvenes talentosas mexicanas, que han recibido estos entrenamientos análogos de astronauta en diversas misiones en el extranjero, se ha sintetizado, en un seminario virtual, un compendio de ejercicios de salud mental para enfrentar la vida en el espacio; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

