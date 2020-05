AMLO: ética a medios

Espacio Electoral

Eleazar Flores

PUGNA INTERNACIONAL-. Por ser resorte del periodismo, procede análisis con detenimiento y seriedad la petición presidencial, en la mañanera de ayer, al solicitar ética a los medios de comunicación pues según su pensar “es una decadencia también expresada en los medios”.

El mandatario cuestiona no la fama, pero sí falta de ética a dueños de medios internacionales como The Washington Post, New York Times, Wall Street Journall, y El País por cuestionar a su administración, eco que no se tiene en la prensa nacional. Pedir ética a esos medios parece algo desproporcionado, por decir lo menos. ¿Desconocerá que y circulación credibilidad respalda la fama?

BARTLETT-. Quienes están pendientes del quehacer, pero sobre todo del decir presidencial, -donde roba cámara por razones obvias-, reaccionaron de inmediato al considerar que el mandatario se mete en camisa de once varas, máxime que en materia de comunicación tiene un “botón negro” de muestra, el conflicto intergremial en Notimex manejada por su consentida San Juana Martínez.

Las malas lenguas aclaran que San Juana es consentida, no tanto de AMLO, sino del asesor jurídico presidencial, Julio Sherer Ibarra, hijo del prestigiado fundador de la revista Proceso.

Pero las baterías de los cuestionadores presidenciales van en contra del actuar del poblano octogenario Manuel Bartlett Díaz por aquello de la veintena o un poco más de costosas propiedades inmobiliarias, deslindándose al adjudicarlas a su pareja sentimental. El director general de la CFE evadió a los medios con su “profunda” aclaración “chu, chu, chu”.

Empeoró el panorama familiar con el fallido quehacer vendedor de su hijo, Manuel Bartlett Álvarez, con una operación a todas luces irregular, por calificarla benévolamente, al vender al IMSS de Hidalgo respiradores a sobreprecio exagerado. Sólo hasta después del descubrimiento periodístico de esa irregularidad intervino la secretaría de la Función Pública…y hasta hoy, nada.

Regresar la mercancía y no haberla pagado no es remedio total, deben comparecer ante la justicia comprador y vendedor e imponer sanciones a uno y a otro como escarmiento. De acuerdo con que el hijo del director de la CFE es mayorcito y debe responde por sus actos pero apueste y ganará a que si el muchacho no se apellidaría Bartlett no sería el proveedor del IMSS.

ÉTICA-. Aplicando esta disciplina filosófica al periodismo, es mucho más amplia de lo que usted se imagina, con decirle que rebasa el contenido de la libertad de expresión y de prensa, consagrada en la Constitución General de la República.

Bastaría preguntarle al sexagenario padre de la Cuarta Transformación si a lo largo de sus setenta y tanto años sólo ha hecho el bien, ¿tendrá calidad moral para responder afirmativamente?… Enfermos de cáncer pensarían diferente.

