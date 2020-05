¿Quién manda en México?

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La pregunta no es ociosa, porque cuando Donald Trump, la bestia trumpiana, ordena en Estados Unidos la reapertura de la actividad productiva, comenzando por la industria automotriz, a riesgo de que le salga más caro el caldo que las albóndigas por los contagios y muertes por el coronavirus, lo primero que hizo fue ordenar a Andrés Manuel López Obrador la reapertura de las plantas automotrices que surten de refacciones a las armadoras norteamericanas. No pocos malpensados, como este átomo de la comunicación, lo primero que nos preguntamos fue: ¿pos´ quién manda en México, AMLO o los halcones de Washington?

Donald Trump presume y presume su amistad con el Presidente de México, y éste que no sabe los terrenos que pisa se la cree que los norteamericanos tienen amigos. No, los gringos no tienen amigos, los presidentes norteamericanos solo tienen intereses y los defienden rabiosamente, estén en México o en China. Los presidentes norteamericanos usan símbolos de engañabobos, haciendo creer que son amigos de México o de otras naciones, e incluso, llegan a casarse con mujeres de otras naciones y la mayoría de los gobernantes se van con la finta creyendo que efectivamente, los inquilinos de La Casa Blanca son requeteamigos hasta la pared de enfrente.

¿Por qué Donald Trump le truena los dedos a AMLO, acaso porque contó con el aval norteamericano para convertirse en Presidente de México?

También Donald Trump presume que “su amigo”, el presidente López Obrador se ha portado muy bien, pues fue capaz de crear la Guardia Nacional para poner al servicio de Estados Unidos más de 27 mil soldados para contener la migración centroamericana en el sureste de México y hasta se habla ya de que pronto podrían verse la caras ambos controvertidos jefes de Estado para conocerse y pasarse el chicle, teniendo como propósito la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio a partir del 1 de junio.

También Trump, con su característica soberbia, ha dicho recio y quedito que México está pagando el muro fronterizo, pues esos 27 mil soldados de la Guardia Nacional se han convertido en el infranqueable muro de contención de miles de centroamericanos y de otras latitudes del mundo que buscan el sueño americano, entrando por el sureste de México.

La historia nos dice que el intervencionismo norteamericano ha sido muy ponzoñoso y cuando algo no les gusta a los presidentes gringos, lo quitan del camino, como ocurrió con Francisco I. Madero derrocado y asesinado, después de un complot urdido íntegramente por el embajador norteamericano en México, el siniestro Henri Lane Wilson. También la CIA norteamericana opera en 1940 para evitar que Lázaro Cárdenas designara con el dedo sagrado como candidato presidencial a su compadre Francisco J. Mujica para continuar otro sexenio de socialismo en México. Los gringos se opusieron terminantemente e pusieron al llamado presidente caballero Manuel Ávila Camacho, pero en todas las elecciones presidenciales la CIA gringa y ponzoñosos intereses del cinturón de la Biblia norteamericana le han entrado con su cuerno para poner en la presidencia de México a gobiernos peleles como es el caso de Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y por lo visto, también AMLO. Por ello vale la pena reiterar la pregunta: ¿Quién manda en México?

info@agenciamn.com