AstraZeneca asegura que en septiembre habrá vacuna contra Covid-19

También espera arrancar un estudio que evite llegar a la intubación a pacientes de coronavirus

The New England Journal of Medicine mostró que el uso del fármaco remdesivir aumenta las posibilidades de supervivencia de los enfermos

En México y el mundo se continúa con la incertidumbre de cuándo se terminará la pandemia, cuándo el Covid-19 dejará de matar personas, cuándo llegará la vacuna para hacerle frente a este virus y acostumbrarnos a vivir con él sin que se corra el riesgo de morir. En fin.. Son tantas las interrogantes que cada segundo nos hacemos como si sobreviviremos a esta maldita enfermedad que nos vino a cambiar la vida en un instante.

Para esta pesadilla, que a veces resulta interminable, llegó una excelente noticia que nos siembra fe, esperanza y lo más importante: vida.

Resulta que AstraZeneca logró sus primeros acuerdos para fabricar 400 millones de dosis de una vacuna anti-Covid-19 que ha estado ensayando. La empresa farmacéutica dio a conocer que recibió mil millones de dólares de la Autoridad Estadounidense para la Investigación y Desarrollo Biomédicos, a fin de elaborar, producir y distribuir la vacuna a partir de fines de este año.

La inversión impulsará el desarrollo de la vacuna, afirmó el director ejecutivo de la empresa Pascal Soriot. La compañía ya había unido fuerzas con el gobierno británico y está en negociaciones con el Instituto Serum de la India y otros socios potenciales para aumentar la producción y la distribución.

“Haremos todo a nuestro alcance para hacer que está vacuna esté ampliamente disponible lo más rápido posible”, indicó Soriot.

El gigante farmacéutico AstraZeneca, con sede en Cambridge (Reino Unido), se ha aliado con expertos de la Universidad de Oxford a fin de desarrollar y distribuir en masa una posible vacuna contra el virus.

En declaraciones a un programa de la cadena pública de televisión, el directivo francés apuntó que los ciudadanos de Gran Bretaña estarán entre los primeros en recibir las dosis a partir del otoño.

“La vacuna tiene que funcionar y esa es una cuestión, y la otra es, incluso si funciona, tenemos que poder demostrarlo”, reconoció.

Por ello, los expertos han de avanzar “lo más rápido posible antes de que la enfermedad desaparezca para poder demostrar que la vacuna es efectiva”.

El próximo mes, AstraZeneca aumentará en México sus inversiones en investigación clínica

Por otro lado, es de suma importancia recalcar que el próximo mes de junio, AstraZeneca aumentará en México sus inversiones en investigación clínica, ya que espera arrancar un estudio que evite llegar a la intubación a pacientes de coronavirus.

“Tenemos varias investigaciones en el país y dependiendo de lo que se corra se invierten entre 5 a 7 millones de dólares. Lo del COVID-19 no está incluido ahí porque acaba de surgir, y el hacer a México participe denota que es un país prioritario dentro de la compañía”, dijo Sylvia Varela, directora general de AstraZeneca México.

El estudio, en el que podría participar México sobre coronavirus, se basa en Acalabrutinib, un tratamiento que se aprobó este año para linfomas, sin embargo, desde hace unas semanas como una primera etapa también se analiza en Estados Unidos y algunos países de Europa para el Covid-19.

“El estudio que está tratando de confirmar el efecto de reducir y mejorar la respuesta inflamatoria de los pacientes infectados con Covid-19esperamos que termine en mayo, y si funciona se desencadena el aumentar el número de países, para que entre junio, julio y agosto podamos ya tener 100 pacientes mexicanos recibiendo el tratamiento”, indicó Alberto Hegewisch, director médico de AstraZeneca México.

La terapia entraría en seis de los 681 centros de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) que tiene habilitada la Secretaría de Salud, principalmente los ubicados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Moderna y Sanofi están apresurándose para producir una vacuna contra el coronavirus

Otras empresas farmacéuticas como Moderna y Sanofi están apresurándose para producir una vacuna contra el coronavirus, algo que permitiría a los países del mundo levantar las restricciones de confinamiento que han impuesto a sus sociedades a fin de evitar un contagio masivo del patógeno.

Al inicio de la jornada bursátil, AstraZeneca emitió un comunicado avisando que había garantizado la capacidad de manufactura para 1.000 millones de dosis y que aspira a forjar acuerdos para expandir esa capacidad en los meses venideros y “garantizar los envíos de una vacuna accesible a nivel mundial”.

La compañía también llegó a un acuerdo con la Universidad de Oxford para una licencia para la vacuna, conocida ahora como AZD1222.

La vacuna fue desarrollada por el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford en asociación con el Oxford Vaccine Group.

El uso de remdesivir aumenta las posibilidades de supervivencia de enfermos de Covid 19

Un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine mostró que el uso del fármaco remdesivir aumenta las posibilidades de supervivencia de los enfermos del coronavirus.

Para probar la eficiencia de este medicamento -que fue creado originalmente contra el ébola-, los científicos tomaron a 1,059 pacientes diagnosticados con la infección y los dividieron, de manera aleatoria, en dos grupos. A los del primero les inyectaron remdesivir -200 mg el primer día y 100 mg diarios durante hasta 10 días posteriormente-, mientras que a los del segundo se les suministró un placebo. Ni los pacientes ni los propios médicos sabían si una persona concreta recibía inyecciones de remdesivir o de placebo, un método de experimentación conocido como “doble ciego”.

Tras analizar los datos obtenidos, los médicos descubrieron entre ambos grupos notables diferencias:

— Tiempo promedio hasta la recuperación: 11 días con remdesivir y 15 días con placebo.

— Tasa de letalidad: 7.1 por ciento y 11.9 por ciento.

— Presencia de efectos adversos graves: 21.1 y 27.0 por ciento.

“Dada la solidez de los resultados sobre el remdesivir, estos hallazgos se consideraron de importancia inmediata para la atención de los pacientes que aún participan en el ensayo, así como para aquellos fuera del ensayo que podrían beneficiarse del tratamiento con remdesivir”, señalan los autores.

No es la primera vez que los médicos prestan atención al remdesivir en relación con el coronavirus. El medicamento fue empleado ya para tratar al primer infectado en suelo estadounidense y el 1 de mayo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizaba de emergencia el uso del fármaco contra la infección.

Sin embargo, hasta hace poco el uso de remdesivir no había sido puesto a prueba por estudios masivos. El experimento más multitudinario con el fármaco, realizado en febrero y marzo en China, incluyó a 237 pacientes y no mostró diferencias considerables entre los que recibieron el antiviral y los que tomaron placebo. De manera similar, en algunos países continúan empleándose hidroxicloroquina y cloroquina -incluso Trump aseguró que tomaba el primero para disminuir los posibles síntomas de la Covid-19- aunque esta semana se dio a conocer que sus efectos nocivos son más potentes que el beneficio que puedan aportar.

El medicamento paraliza una enzima llamada ARN polimerasa que muchos virus usan para copiarse. Su aplicación resultó eficaz en el tratamiento de otros coronavirus humanos que también ocasionan problemas respiratorios severos.

El ébola también es un virus de ARN, pero una prueba que se llevó a cabo el año pasado de remdesivir en el Congo reveló que no era eficaz para esa enfermedad.