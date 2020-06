El 76 Encuentro Anual General de la IATA tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre en Ámsterdam, Holanda

El 76 Encuentro Anual General (76 Annual General Meeting AGM), de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre en Ámsterdam, Holanda, con KLM Royal Dutch Airlines y RAI Convention como anfitriones. El cambio de fecha se debe a la propagación del Covid-19.

Alexandre de Juniac, director y CEO de la IATA dijo: “la lucha contra el Covid-19 es la gran prioridad mundial y el costo económico y social para vencer al virus será alto. En el mundo post pandemia será crítico contar con una industria de transporte aéreo viable, fundamental para la recuperación al vincular personas, bienes y empresas a nivel global y para entonces (noviembre) el mundo habrá retomado suficiente normalidad. Queremos reunir a las aerolíneas del mundo para mirar juntos al futuro mientras analizamos los desafíos que estamos enfrentando. La aviación es el negocio de la libertad. Somos resistentes y la AGM nos ayudará a construir un futuro más fuerte”.

✰✰✰✰✰ El Simposio Virtual Internacional “La Nueva Era del Turismo”, será el próximo jueves 11 de junio organizado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur).

El manejo de la emergencia sanitaria por la propagación del Covid-19, ha obligado a la industria turística a reconfigurar su forma de operar y ofrecer productos y servicios a los viajeros, en lo que será la nueva era del turismo. La intención es alinear esfuerzos provenientes del sector público y privado que contribuyan a la implementación de prácticas y protocolos que vayan acorde a las nuevas necesidades de los viajeros.

Participan Zurab Pololikashvili y Manuel Butler, secretario general y director ejecutivo, respectivamente, de la Organización Mundial de Turismo (OMT); Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial del Viaje y Turismo (WTTC, por sus siglas en Inglés); y Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo federal.

Tambièn, José María Aznar, ex presidente del Gobierno de España; Peter Greenberg, editor de Viajes de CBS News; Randy Garutti, CEO de Shake Shack; Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey y ex secretario de Turismo federal; Claudia Ruiz Massieu, senadora y ex secretaria de Turismo federal; Leticia Navarro, ex secretaria de Turismo federal y, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.

Braulio Arsuaga Losada, presidente del CNET, dijo: “durante este Simposio los temas de la industria turística serán abordados por medio de paneles de análisis como, “el de ex secretarios de Turismo, marcas hoteleras, entorno económico y político del país, otro con especialistas para tratar de entender qué es el ‘new normal’ y cómo adaptarnos”.

Agregó, “habrá panel con el ex presidente de España, José María Aznar. Otro sobre el entretenimiento para la hospitalidad. Aerolíneas y la nueva forma en la que deberán operar los restaurantes”.

Arsuaga Losada destacó el protocolo a implementarse tras la reapertura de las empresas turísticas, que “deberá ser documento consensuado a nivel global. Se hablará sobre la necesidad de tener campañas de promoción, relaciones públicas y mercadotecnia, para promover los destinos turísticos mexicanos a nivel nacional e internacional”.

Se abordará la facilitación y apoyo a la conectividad así como el fortalecimiento de la atención en el área de Migración para eficientar el ingreso de visitantes a nuestro país”, concluyó Arsuaga Losada.

✰✰✰✰✰ A partir de mañana 2 junio, algunos hoteles de Universal Orlando Resort abrirán de forma escalonada e incluirán procedimientos nuevos y mejorados para cuidar la salud e higiene de huéspedes y colaboradores.

La reapertura gradual incluirá Hard Rock Hotel en Universal Orlando; Loews Royal Pacific Resort, Loews Sapphire Falls Resort, Universal’s Cabana Bay Beach Resort, Universal’s Aventura Hotel y Universal’s Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites. Quienes se alojen en estos inmuebles podrán visitar los parques temáticos los días 3 y 4 de junio, antes de la reapertura al público el 5 de junio.

Los planes para Loews Portofino Bay Hotel y Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn & Suites se anunciarán más adelante. Quienes hayan reservado en estos dos hoteles a través de Universal Orlando o Universal Parks & Resorts Vacations serán contactados para modificar su reserva si es afectada.

✰✰✰✰✰ La junta directiva de Emirates Group analiza la posibilidad de despedir hasta 30 mil empleados, en esfuerzo por reestructurar el tamaño de la aerolínea y adecuarlo a las expectativas actuales, que anticipan recuperación lenta de la demanda de pasajeros en viajes internacionales, con pronósticos cercanos a dos años antes de que la demanda alcance los niveles de 2019.

“Conservar dinero en efectivo, salvaguardar nuestro negocio y preservar la mayor cantidad posible de nuestra fuerza laboral capacitada, sigue siendo nuestra principal prioridad”, dijo portavoz de Emirates.

El gobierno de Dubai ofreció que apoyaría financieramente a la aerolínea, que ha tomado medidas para apuntalar el efectivo desde el brote del Covid-19. Estos incluyen recortar temporalmente los salarios, poner en tierra la mayoría de sus vuelos de pasajeros y diferir la entrega del último lote de aviones Airbus A380. A la fecha el grupo ha recibido alrededor de 200 millones de dólares.

