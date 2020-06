Juniors

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Ser hijo (a) de un personaje posicionado en cualquier ámbito de la vida da ciertos privilegios para aquellos que quieren seguir las mismas carreras que sus padres, pero que si no tienen capacidad se estrellan ante la indiferencia de la gente.

Eso sucede tanto en el ramo artístico, empresarial, político y hasta intelectual, donde los que incursionan por segunda o tercera generación deben mostrar con aptitudes que sirven para ello.

La actividad política es una más de esas carreras, en las que se advierte el respaldo de las familias hacia sus cachorros, algunos con cualidades para continuar con la ruta trazada, aunque muchos de ellos sucumben y otros, tal vez, con menos aptitudes fracasan.

En la realidad política de México son muchos los hijos de políticos que han alcanzado metas similares, otros que se quedaron en el camino, sin alcanzar el máximo logro del padre y otros más que todavía aspiran a conseguirlo.

Los dos más claro ejemplos son Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Miguel Alemán Velasco que sí alcanzaron a ser gobernadores, pero jamás llegaron a la Presidencia de la República.

Otros más, como Alfredo Del Mazo Maza, consiguió ser como su padre y abuelo gobernador del mismo estado y Lázaro Cárdenas Batel hizo lo propio en Michoacán.

Algunos como Jorge y José Antonio Rojo no lograron lo que su papá y abuelo si, el gobierno de Hidalgo, como tampoco Federico Madrazo, cuyo padre y abuelo gobernaron Tabasco.

Manuel Bartlett si gobernó como su padre, aunque en distinto estado y su hijo León Manuel prefirió la carrera de negocios exitosos. Manuel Velasco Coello consiguió lo que su abuelo, gobernar Chiapas.

En los tiempos electorales que se aproximan, una serie de personajes de la vida política seguirán la huella de los padres, contendiendo por alguna posición de las que estarán en juego, aunque contendiendo por una gubernatura, solamente, hasta ahora, sería el caso de Jorge Hank Rhon, quien contendería por el gobierno de Baja California, a diferencia de su padre que fue gobernador del Estado de México. Se descarta la posibilidad de que Sylvia Beltrones, hija de Manlio Fabio intente ser candidata al gobierno de Sonora.

Otros más van por diputaciones federales, locales y alcaldías, unos iniciando sus carreras o escalando posiciones y otros más pretendiendo dar el salto.

Varios de ellos vienen de tropiezos en los pasados comicios, pero intentarán de nuevo con una candidatura.

Entre estos personajes ubicados como juniors se encuentran Xavier Nava, nieto de Salvador Nava, quien buscará el gobierno de San Luis Potosí, siendo hoy alcalde de la capital, cargo que desempeñó el abuelo. Juan Pablo Adame, hijo del ex gobernador de Morelos, Marco A. Adame, buscará la alcaldía de Cuernavaca. Luis Donaldo Colosio, hijo del malogrado candidato presidencial es candidateado para la alcaldía de Monterrey. Por esos mismos rumbos se menciona la posibilidad de que Tatiana Clouthier busque algo que intentó su padre (Manuel), ser gobernador, aunque en distintos estados. Pablo Gamboa, hijo de Emilio Gamboa analiza si va por una diputación federal o la alcaldía de Mérida. Javier Herrera Borunda, hijo de Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz, buscará una diputación federal y Eduardo Murat, hijo de José Murat y hermano de Alejandro gobernador de Oaxaca, intentará una diputación federal.

Eduardo Orihuela, hijo de “Chon” Orihuela, pretende medir sus alcances de ser candidato a gobernador, intento en que su padre fracasó. Mariano González Aguirre, hijo del ex gobernador de Tlaxcala del mismo nombre buscará nuevamente la diputación federal, ya que en 2018 perdió en las urnas. Juan Salvador Velasco, hijo de Manuel Camacho y nieto de Manuel Velasco Suárez buscará una diputación federal. Fabián Granier Calles, hijo del ex gobernador de Tabasco, Andrés R. Granier, pretende competir por una diputación, sea local o federal. Néstor Núñez, hijo de Arturo Núñez, ex gobernador de Tabasco, buscará quedarse como alcalde Cuauhtémoc o una diputación federal y Leslie Hendricks Rubio, hija de Joaquín Hendricks, ex gobernador de Quintana Roo, quiere ir por la alcaldía de Benito Juárez (Cancún) o una diputación federal.

Estos son de los primeros en mostrar interés por competir, hay muchos más que pronto se irán asomando.

