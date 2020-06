Reportan más avistamientos de ovnis en Cuautitlán, México

¿Se aproxima contacto con humanos?

Registran casos en CDMX, Tijuana, Querétaro y otras ciudades

Ciudad de México.- Sin duda el fenómeno Ovni ha causado polémica en el mundo desde el principio de los tiempos y en la actualidad ha cobrado mayor fuerza, primero con el destape de archivos “secretos” sobre el tema de parte del Pentágono, en Estados Unidos, y ahora con el gran listado de avistamientos que se han registrado, muchos de ellos en México.

Pero, inicialmente tenemos que aclarar lo que esto significa, ovni, no es más que el acrónimo de “Objeto Volador No Identificado”, por lo que debemos entender que todo avistamiento en el cielo o el espacio, del que no exista explicación, puede ser denominado un ovni un objeto volador, real o aparente, que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación.

Seguramente, muchos de los objetos vistos en el cielo por ciudadanos, que graban con sus celulares, bien podrían ser hasta efectos de luz, pero para eso existen los expertos en el tema, dedicados a estudiar cada caso, incluso existe un departamento en Estados Unidos dedicado completamente al estudio de este fenómeno.

El Pentágono destapa archivos del fenómeno

El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó las grabaciones de tres avistamientos de ovnis, por parte de sus pilotos, uno recogido en 2004 y dos más, en 2015.

A través de un comunicado fechado el 27 de abril, el Departamento de Defensa explicó que decidió difundir los videos para “clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los videos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado”.

El primer video, el de 2004, fue compartido por uno de los tripulantes y publicado, más de una década después, junto a los otros dos, por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times. En 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales.

La primera grabación, conocida por los expertos como “FLIR1”, muestra un objeto de forma oblonga, que se acelera fuera de la vista de los sensores. En la segunda, llamada “Gimbal”, se escucha a un miembro de la tripulación decir “mira esa cosa”, en referencia a un objeto volador que parecía ir contra el viento.

En la última grabación, conocida como “Go Fast”, se ve un objeto volador que parece estar sobre la superficie del agua y se escucha a los equipos militares preguntándose: “¿qué demonios es eso?”. Más tarde, otro piloto declaró: “Mientras me acercaba a él (…), aceleró rápidamente hacia el sur y desapareció en menos de dos segundos, era como una pelota de ping-pong que rebota contra una pared”.

Por su parte, Luis Elizondo, ex jefe del programa clasificado del Pentágono, dijo a CNN que él cree que existen pruebas muy convincentes de que no estamos solos. “Estos aviones, los llamaremos aviones, están mostrando características que no están actualmente en el inventario de Estados Unidos. Ni en ningún inventario extranjero del que tengamos conocimiento”. Y aseguró que renunció al Departamento de Defensa en 2017 en protesta por el secreto que rodeaba al programa.

Avistamientos en Cuautitlán, Estado de México

México siempre ha sido un país, al que vamos a llamar, de alta incidencia en este tipo de avistamientos, muchos lo relacionan a que el territorio tiene una carga de energía bastante importante por la presencia de las más grandes culturas prehispánicas, otros, incluso afirman que los mismos aztecas y mayas tuvieron contacto con seres de otro planeta, pero ese tema lo dejaremos para otro día, pues en pleno 2020, en medio de una pandemia mundial, se ha notificado la presencia de objetos extraños sobrevolando el cielo mexicano.

En Cuautitlán, Estado de México, tan solo entre abril y mayo, los ciudadanos han reportado hasta tres avistamientos, a los cuales no se les ha dado seguimiento, porque hay que destacar que nunca ha sido un tema al que se le dé mucha seriedad y menos ahora en medio de una contingencia sanitaria, no obstante, la gente ha sido testigo de lo que podría ser algo real.

Primero el 6 de abril, a través de las redes sociales, habitantes de Cuautitlán, alertaron sobre la presencia de un objeto volador, luminoso y con un comportamiento extraño en el cielo, pues no parecía desplazarse, pero tampoco estaba quieto, más bien tenía un movimiento oscilatorio, según algunas publicaciones, cabe mencionar que una noche antes, habitantes del estado de Morelos, habían capturado en fotografías un objeto muy similar.

Posteriormente, el 3 de mayo, un profesor de matemáticas y ciencias, también habitante de Cuautitlán, aseguró que había presenciado una flotilla de ovnis, ésto, cuando se disponía a disfrutar de la lluvia de estrellas pronosticada para ese mismo día, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que se encontró que puntos brillantes que se movían en grupo. “Hubo una lluvia de estrellas ese día, pero lo que vi en el cielo fueron varios puntos de luz, moviéndose en grupo, aunque si había un objeto principal, seguido por los demás. Los planetas si se mueven, pero no a este tipo de velocidad, ya se movieron demasiado”, dice el profesor en un video publicado en Youtube.

Esta versión fue confirmada por muchos otros usuarios en redes, que también publicaron sus fotografías y videos, la mayoría de muy mala calidad, pero afirmando que eran reales, incluso algunos comentaron que también se habían visto en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Más casos en Querétaro y Tijuana

Finalmente, esta semana, fueron publicadas a través de de internet, Twitter, Facebook y otros, algunas fotografías, de supuestos avistamientos, también en Cuautitlán, siendo el tercer fenómeno registrado en apenas dos meses, curiosamente los meses, que hemos estado en confinamiento.

En estas últimas fotografías se puede apreciar de manera más clara un grupo de tres naves, en forma de trompo, que sobrevolaban, según los autores de las imágenes, el cielo en Cuautitlán, yendo de un lado a otro a una velocidad impresionante.

Una usuaria narra que incluso subió a su azotea para poder capturar la imagen un poco más de cerca, no obstante los objetos se perdían momentáneamente entre las nubes y posteriormente desaparecían, emprendiendo un vuelo fugaz casi imperceptible.

Otros casos se han reportado en Querétaro y Tijuana. En el caso de Querétaro, fue a finales de abril, cuando un usuario logró capturar en video un grupo de cinco objetos en el cielo, la peculiaridad de su video es que lo grabó de día y aun así, la luz de los puntos en el cielo moviéndose de forma grupal era deslumbrante.

En el caso de Tijuana, el avistamiento se dio de noche y se trató de una lluvia de objetos voladores luminosos surcando en el cielo, lo cual causó pánico entre los testigos, pero también incertidumbre, pues como siempre, el fenómeno no es estudiado de manera profunda y queda todo en testimonios.

Un caso similar ocurrió el 26 de marzo, pero de 2011 en Cuautitlán, cuando cerca de 15 luces luminosas cubrieron el cielo, lo cual quedó grabado por habitantes de una residencial. ¿Verdad o mentira?, quien sabe cuánto tiempo tenga que pasar para dar respuesta a este cuestionamiento, lo que es verdad, es que el fenómeno cada vez cobra más fuerza, seriedad e importancia a nivel mundial.

¿Ovnis durante el lanzamiento del Space X?

Esta semana se llevó a cabo el lanzamiento del SpaceX, lo cual fue transmitido en vivo para todo el mundo y muchos testigos de este hecho histórico aseguran haber visto objetos voladores no identificados ajenos a la cápsula que transportaba a Bob Behnken y Doug Hurley, los dos astronautas de la NASA que llegaron el domingo a la Estación Espacial Internacional.

Muchos espectadores aseguran la presencia de ovnis durante el lanzamiento “¿Vieron el ovni en la cámara hoy?. Acabamos de ver esto. Somos nosotros grabando desde nuestra televisión”, “¿Alguien vio esas luces intermitentes cuando (la cápsula) Dragon se separó del módulo en el espacio? ¿Posible ovni’, “Vi al menos tres ovnis diferentes que no se parecían ni se movían como desechos espaciales durante el lanzamiento de SpaceX”.

Como los anteriores hay comentarios que inundan la red, asegurando que no estamos solos en el universo y es que tan solo pensarlo resultaría egoísta, “ser los únicos seres inteligentes en un espacio infinito”, no es posible, sin duda alguna, otras razas, especies, seres pensantes a miles de kilómetros luz, se hacen la misma pregunta, pero algún día, nos encontraremos.