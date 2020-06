Personal médico, en pie de lucha tras más de 100 días de combatir al Covid

Extenuantes jornadas de trabajo en un “infierno”

Al menos 270 profesionales han muerto en la primera línea de contención

Ciudad de México.- Después de más de 100 días en el frente de batalla contra Covid-19, el personal médico mexicano, con las huellas de extenuantes jornadas, se mantiene firme, de pie y orgulloso de su heroico trabajo, no obstante, lo hacen con el sufrimiento de enfrentar su trabajo en un verdadero infierno, sin material suficiente, ni equipo de protección adecuado, lo que ha repercutido que hasta la última semana de mayo se tenga un conteo de más de 270 profesionales muertos y más de 20 mil 217 infectados.

Con las anteriores cifras, México supera en muertes y contagios de personal médico a países como Estados Unidos e Italia, lo cual reafirma la denuncia de los profesionales de salud, sobre las precarias condiciones en las que trabajan y en las que lamentablemente siguen y seguirán laborando, pues desde que comenzó la pandemia y hasta casi tres meses después, no han sido escuchados.

Así, en el completo descuido y abandono, sin equipo ni capacitación suficientes, el personal médico en el país cierra el mes de mayo y entra a la “nueva normalidad” más vulnerable, con más muertes y contagios de doctores, enfermeros y técnicos hospitalarios, que incluso Ecuador, por lo que superó a Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina.

México, con más doctores muertos que Italia

La Secretaría de Salud a nivel nacional reportó ayer, 20 mil 217 infectados, de los cuales más de 4 mil siguen activos y 271 han perdido la vida en el territorio mexicano. Mientras tanto, un informe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos registra sólo 9 mil 282 contagiados entre sus trabajadores de la salud, de los cuales únicamente 27 han perdido la vida.

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud de Italia reportó 11 mil elementos de su personal médico enfermos de Covid-19 y 73 fallecidos, “lo que pone de manifiesto los riesgos que enfrentan quienes están en la ‘primera línea’ de la atención”, dijeron en el documento.

Hasta el 27 de mayo, un estudio de la Universidad de San Pablo (USP) indicó que en Brasil habían fallecido 150 de sus profesionales de la salud a causa del coronavirus y recomendó al gobierno que adopte medidas urgentes para mejorar sus condiciones de trabajo.

Este número de muertos es un “récord mundial”, ya que Brasil dejó atrás a las víctimas ocurridas en Estados Unidos, mientras que la cifra de profesionales contagiados llegó a 16 mil 660 en todo el país, record que México rompió en la tercera fase de esta pandemia.

En España, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid reporta que el Covid-19 causó la muerte de 29 médicos y enfermeros. A la par que en Ecuador, el Colegio de Profesionales Médicos de la Provincia del Guayas reportó que alrededor de mil 600 trabajadores de la salud de ese país se encuentran contagiados y 86 fallecieron.

Once mil profesionales de la salud, contagiados

En un informe anterior que presentó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, cuando eran 11 mil 394 trabajadores de la salud contagiados en México, desglosó que 5 mil 841 eran del IMSS; 4 mil 160, de la Secretaría de Salud; 772 casos, del ISSSTE; 210 en los hospitales estatales; 178 en los privados; 129 en hospitales de Pemex y otros, pero evidentemente esta cifra deberá actualizarse a la brevedad, ya que ls contagios se dispararon casi al doble.

De las 149 muertes registradas en aquel entonces, 82 fueron doctores, y 38 de otros departamentos, como 24 enfermeras y enfermeros, tres dentistas y dos laboratoristas. Estos contagios y muertes se han registrado principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa.

A pesar de los compromisos de la Secretaría de Salud y del IMSS para entregar los insumos médicos al personal de diversos hospitales del país, la semana pasada aún se registraron manifestaciones de protesta en INER y La Raza, de la CDMX, y en hospitales de varios estados.

Trabajadores del INER terminaron en una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, donde, según informaron, las conversaciones continúan con buenos avances y con la entrega del equipo solicitado para la protección del personal de clínica.

El Gobierno de México reconoce 271 defunciones del personal sanitario por Covid-19, con Ciudad de México a la cabeza, con cerca de 80 fallecidos, seguido por su vecino Estado de México, con alrededor de 30.

Denuncian exceso de trabajo en Ciudad de México

Con 80 % de ocupación general y solo 34 % de las camas de terapia intensiva disponibles, hasta este miércoles, la capital mexicana se consolida como foco rojo a nivel nacional.

Esta saturación impacta a los trabajadores que denuncian un exceso de trabajo, por ejemplo, Víctor Hugo Rosas, encargado de desinfectar las prendas en el área de Covid-19, comentó “Es un exceso más de trabajo. Hay que recolectar muchísima ropa, estamos lavando un promedio de tonelada y media en el turno de la mañana, un promedio de 1,500 a 2,000 uniformes quirúrgicos diarios”.

A su vez, Margarita Martínez, jefa del comedor, que ahora prepara 600 colaciones especiales al día para los médicos indicó: “Ha sido difícil, de alguna manera con miedo, porque todos tenemos miedo, pero al final, si usamos las medidas que corresponden yo creo que no pasa nada”.

En la lavandería y en la cocina, María de los Ángeles Sánchez trabaja con bajo perfil en un pequeño taller en el que repara ventiladores, desfibriladores y tanques de oxígeno. “En nuestro trabajo estamos muy relacionados con las enfermedades o ver a los pacientes. Pero así que lleguen en masa y que todos necesiten un equipo médico y atención médica, sí ha sido algo muy fuerte todo este cambio”, declaró.

Por lo anterior, muchos miembros del personal médico, se han unido para manifestarse y exigir mejores condiciones de trabajo, pues de no tomar cartas en el asunto, las cifras de muertes y contagios podrían continuar aumentando. La pandemia no parecer tener fin y no lo tendrá hasta que se cuente con un tratamiento o una vacuna, no obstante, ese hecho parece tener a un camino largo, ya que a nivel mundial las pruebas de estas vacunas se siguen realizando sin los resultados esperados.

Siguen sufriendo discriminación

En México, otra batalla que ha enfrentado el personal del sector salud, además de la pandemia es la discriminación, incluso al interior de sus centros de trabajo, donde han sido obligados a trabajar en condiciones bastante vulnerables.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred), entre el 19 de marzo y el 30 de abril, recibieron 231 quejas relacionadas con actos de discriminación conectados con la nueva enfermedad. De ese total, 58 de las actas fueron presentadas por médicos, enfermeras y estudiantes de medicina.

22 quejas fueron por haber padecido actos discriminatorios en sus propios centros de trabajo y en la calle. En el primer caso, los compañeros ejercen esta violencia después de enterarse que los familiares de los quejosos están contagiados.

Por otra parte, 36 de las quejas que presentó el personal médico fue en relación al hecho de que han tenido que trabajar aun cuando forman parte de una población en riesgo, pues tienen comorbilidades como hipertensión y diabetes.

Un ejemplo es el de una doctora de 64 años con hipertensión, la cual tuvo que recurrir al Conapred, pues se le obligaba a acudir a la clínica en un centro de reclusión social donde labora, a pesar de los riesgos. Por ello, desde el 20 de abril presentó una queja, pero no ha tenido respuesta.

Además del Conapred, entre otras de las instituciones que han recibido amparos tramitados por parte del personal de salud, se encuentra el Poder Judicial de la Federación, al cual también recurren para que no los obliguen a trabajar si es que tienen condiciones de vulnerabilidad.

Las disposiciones legales en contra de quienes cometen actos de discriminación contra personal médico y de enfermería en estados como Nuevo León podrían ir desde seis meses a seis años de prisión, así como multas de hasta 43,000 pesos, de acuerdo con las últimas reformas al Código Penal estatal, aprobadas el 28 de mayo.

Por otra parte, una enfermera del ISSSTE, en Mérida, Yucatán, denunció haber recibido amenazas debido a su labor como jefa de terapia intensiva en un hospital de alta especialidad y los hechos terminaron de la peor manera pues dos sujetos incendiaron su casa y automóvil en medio de la noche. “No se vale atacar a personal de salud, por qué lo hacen, si nosotros siempre los estamos ayudando, y no es cierto eso que están diciendo que tengo rencillas con alguien, a nadie, no tengo problemas con ninguna persona, gracias a Dios tengo mi trabajo, y se lo pueden hacer notar las personas que trabajan conmigo”, declaró.