Supervisa alcalde de Tultepec cumplimiento de medidas sanitarias en tianguis del centro

En la etapa más crítica de contagio de Covid-19

Tultepec, Estado de México.– El alcalde Marco Antonio Cruz Cruz supervisó un operativo realizado por elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Desarrollo Económico; en el mercado sobre ruedas que se instala cada miércoles en el centro de Tultepec para verificar que locatarios y ciudadanía cumplan con las medidas sanitarias y evitar así la propagación del virus SARS-COV2 (Covid-19).

Debido a que nos encontramos en la etapa más crítica de contagio por Covid-19, el edil pide a la población que no relajen las medidas de prevención para evitar la propagación del virus, guardando sana distancia con otras personas, uso estricto de cubrebocas y el lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, pero sobre todo no salir de casa si no es estrictamente necesario.

Dijo que el llamado “regreso a la nueva normalidad” sólo ha generado confusión entre la población y muchos lo han interpretado como el fin de la sana distancia o incluso de la pandemia, provocando en consecuencia que se eleven las cifras de personas contagiadas por COVID-19 y con ello el número de fallecimientos.

“Esto se aprecia cuando a los mercados acuden familias completas, incluyendo niños, como si fueran vacaciones, sin considerar que nos encontramos en la etapa más crítica de la emergencia sanitaria, por lo que hacemos un llamado a la población a extremar precauciones y a no salir de casa si no es estrictamente necesario”.

Para contrarrestar esta situación, durante el operativo se colocaron filtros donde se midió la temperatura de locatarios, la colocación de puestos guardando sana distancia entre locales, cuyos vendedores deben portar cubrebocas en todo momento y ofrecer gel antibacterial a sus clientes, además se restringe el acceso a sólo una persona por familia con uso estricto de cubrebocas y la aplicación gel antibacterial a su ingreso. En aquellos locales donde se venden alimentos preparados sólo se ofrece servicio para llevar, por lo que no se permite la colocación de sillas o mesas para evitar la concentración de personas, medidas que se mantendrán al menos hasta el próximo 15 de junio en otros mercados sobre ruedas del municipio.

De acuerdo con autoridades federales y estatales, la zona del país en la que nos localizamos se encuentra en la etapa más crítica de contagio del virus, por lo que la restricción de movilidad se extenderá hasta el 15 de junio próximo.

El gobierno municipal continúa realizando perifoneo diario en todo el territorio con al menos 25 patrullas y otros vehículos equipados para ello, invitando a la población a permanecer en casa y a extremar las medidas de prevención e higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y demás autoridades.

Con pleno respeto a los derechos humanos, el gobierno municipal no realiza operativos que impidan el libre tránsito de las personas ni de vehículos con pretexto de la contingencia sanitaria, ni ejerce medidas de coacción sobre las personas para la adopción de medidas de prevención e higiene mencionadas, sólo conmina a la población a cumplir con estas normas.

Finalmente, el presidente municipal informó que jardines, plazas y parques públicos permanecerán acordonados con cinta de seguridad para evitar reuniones o aglomeración de personas hasta que se supere la emergencia sanitaria.