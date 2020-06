¡No podemos respirar!

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

“¡NO PUEDO RESPIRAR! ES EL SENTIMIENTO MUNDIAL, PERO ES LA PROTESTA POR LOS ACTOS DISCRIMINATORIOS Y RACISTAS EN LOS ESTADOS UNIDOS… Y POR ELLO, HAY PROTESTAS.

HAY FURIA CONTRA EL RACISMO, pero también hay manifestaciones por la pobreza y la desocupación, hay un enemigo real en el mundo y es el CORONAVIRUS, millones de infectados con la muerte cercana y el miedo en los rostros, sin tender siquiera que no hay remedios ni se ven cercanas las vacunas, nadie sabe en la realidad de dónde proviene el virus y de cómo se operó su propogación a nivel mundial, la realidad es que a todos nos tomó por sorpresa y la desocupación, el miedo, el asilamiento nos hacen pensar muchas cosas que no tienen ni lógica, porque el motor del terror y las desgracias solamente generan odios, rencores y frustraciones y el mundo está lleno de ellos.

En los Estados Unidos el asesinato, por parte de un policía racista, de GEORGE FLOYD, QUE GRITABA: ¡NO PUEDO RESPIRAR! Ha provocado manifestaciones radicalizadas y violentas en cerca de treinta ciudades de 26 entidades y por supuesto las amenazas de Donald Trump, alegando que utilizará la represión para calmar a los manifestantes, y en todos lados se movilizan policías , guardia nacional y en algunos se opera con el ejército, pero nadie hace nada por: DEJARNOS RESPIRAR…

El racismo no solamente es en Estados Unidos, también lo vivimos en México, en muchas regiones, se margina y desprecia a los pobres o a los ricos, se desprecia a los indios o a los morenos, a los que piensan diferente o los que son distintos, los que tienen una preferencia sexual o los que buscan la paz o los que buscan la guerra, nos hemos polarizado, los “buenos y los malos” sin saber bien a bien dónde está cada grupo, y ahora, se cuenta con las mayorías o las minorías y los que siempre fueron marginados y dicen que en su nombre se toman la fuerza del grupo para operar cambios profundos en la sociedad y alentar el famoso CAMBIO DEL SISTEMA y como no se conoce bien a bien lo que es, muchos se espantan y explican sin saberlo realmente que estamos ante la operación del implante del comunismo y del llegar a la “dictadura del proletariado como en Venezuela o en Cuba” y todos generan horror y terror y esto provoca el odio y las confrontaciones viscerales, sin sentido, que llegarán a la violencia, y ahí, estará el verdadero peligro.

“NO COMAN ANSIAS, ya vienen las elecciones de 2021 y en 2022 pueden votar sobre la terminación del mandato. No gobernaré si no gozo y tengo la voluntad de la mayoría del pueblo de México”. Es muy curioso, en varios grupos de las redes sociales se leían los insultos contra de aquellos que se atrevían a decir que “la mayor consigna de la marcha en los vehículos fue: PIPIPI PIPIPI PIPIPI Y la más violenta: PIPIPIPIPI, PIPIPIPIPI· y así los “manifestantes sobre ruedas, brutalmente enojados decían que los chairos eran unos “pen…ejos” y que no tenían “mad….eee” y además que eran unos ignorantes y que no tenían derecho de criticar las acciones sobre ruedas porque era su derecho a la manifestación y así brotaban en bocas llenas de rabia y de indignación otras expresiones racistas, alegando que ellos sí entendían las leyes, las respetaban y que estaban en su legítimo derecho de manifestarse porque creían en la “democracia” y no andaban en búsqueda de ilusiones como la de Venezuela y otras tonteras más. Por cierto, en uno de los videos tomados por uno de los manifestantes sobre ruedas, se tomaba a un obrero lleno de fuerza y de indignación que desde un autobús les gritaba que: “los trabajadores somos los que movemos la nación” y les decía una que otra “gorda”, como dirían los españoles….

Y pues ya veremos las manifestaciones sobre ruedas o las de huarache vil cuando salgan a las calles los grupos que dicen son los defensores de AMLO, como si en verdad AMLO necesitara de “defensores”, y la realidad es que algunos grupos buscan la violencia y para estallarla no hace falta mucho, sobre todo cuando el resentimiento es de ambas partes, la frustración llena a los hogares, el terror y el horror cubre de luto al país y no nos damos cuenta que el verdadero enemigo que tenemos, hoy en día, es el CORONAVIRUS y que el principal principio y acción que debemos tener es el de SALVAR VIDAS y salvar empleos y apoyar el desarrollo de la economía para que no nos gane la miseria y con ella el hambre, y recordemos que las INSURRECCIONES Y LAS LEALTADES SE GENERAN EN EL ESTÓMAGO y no se puede andar jugando con esto.

Pareciera que de un grupo, todos los males que se sufren son el resultado de las políticas neoliberales, y del otro grupo, todas sus frustraciones, enojos y molestias son generadas por la política de AMLO, y la verdad sea dicha, los únicos que andan en jauja y gozando de lo lindo son los viejos MAFIOSOS DEL PODER QUE SIGUEN MAMANDO DE LOS FONDOS PÚBLICOS, REALIZANDO CONTRATOS MULTIMILLONARIOS Y PUEDEN CONTINUAR CON LA EXPLOTACIÒN DE LOS BIENES NACIONALES para hacer sus negocios privados, y esos no niegan que son grandes capitalistas y que siguen los modelos neoliberales a su modo, al modo de los nuevos tiempos, y así, llegaríamos a la conclusión de que al final de cuentas los que peleamos y nos rompemos la madre por todo, no entendemos que el jueguito es el que: LA MAFIA DEL PODER CONTROLE LA ECONOMÍA Y AMLO MANEJE Y MANIPULE LA POLÍTICA, así hay nuevo orden económico y político en el país que al final de cuentas, quieran o no aceptarlo, hasta el momento da resultado y por esa razón los multimillonarios no chillan ni amenazan sino que pagan dócilmente lo que nos habían venido chingando y lo exhiben como un verdadero acto de lealtad a López Obrador, mientras, algunos nos siguen fregando con más de dos mil millones de pesos que les dan para hacer el negocio del beisbol, y pues a gritar: ¡play ball! Se inicia el nuevo juego… ¿Cuándo cobrarán lo que nos robaron del FOBAPROA y lo que no pagaron de impuestos en la venta de BANDAMEX? O ¿TAMBIÉN NOS DARÁN GATO POR LIEBRE? Total, es una simple preguntita, no se encabronen..

socrates_campos8@yahoo.com.mx