El amor

Fit Mundo

Laura Malpica

Hola de nuevo, hoy me saldré un poco de los temas comunes que trato, quiero hablarles del amor, considero que hay mucha confusión respecto al tema.

Primero tocaré el tema del amor propio, el cual es la estima que siente una persona por ella misma, sin preocuparle mucho que opinen los demás.

Pienso que es el más importante que debemos de tener como personas para hacer las cosas que nos apasionan de la mejor manera, decididos y sin miedos; aunque es muy difícil de desarrollarse pues las personas suelen no amarse lo suficiente y se dejan sabotear por otros (si tú te sientes en esta condición, deberías considerar ir a terapia).

En mi caso, trabajo cada día por tener una buena autoestima y amor propio, jamás será tarea fácil, pero no me rendiré y siempre buscaré estar bien primero yo y ayudar a más personas a que estén bien.

Ahora, las personas siempre buscamos el amor de pareja y pensamos que así obtendremos todo lo que buscamos; sin embargo, ese amor es complicado cuando no es la persona correcta o se vuelve (como ahora le decimos) tóxico y esto deteriora a ambas partes, definitivamente ahí no hay amor.

Sin embargo, si es el amor correcto te ayudará a florecer y no afectará tu amor propio jamás, es un tema largo, pero he visto tanta información en las redes respecto a este tema y cómo muchas personas sufren por el desamor, que decidí tocar el tema y mi mejor consejo es que tomes terapia en caso de que quieras sanar algo de tu corazón y mente.

Finalmente, este último párrafo quiero dedicarlo a mi actual pareja, que llegó a mi vida, en un momento donde me sentía muy débil y me ayudó a tener fortaleza, yo pedía encontrar a una pareja que me diera paz y en el instante que llegó eso sucedió, ha sido un compañero excepcional.

Hemos tenido buenos y malos momentos, pero no me arrepiento de que viviéramos tantas cosas hasta ahora, me gusta recordar cosas que hemos hecho y a veces me duele recordar algunas situaciones incómodas que hemos vivido, pero también creo que nuestro amor puede ser aún mejor de lo que es hoy y me siento sumamente feliz de que esté a mi lado, César gracias por todo lo que has hecho en mi vida y por aguantar tantas cosas, gracias por tu amor, paciencia, entrega, cariño, perdón, etcétera.

La vida es muy cambiante día a día, pero me gusta tenerte a mi lado, recuerda nene: “No te necesito para nada, pero te quiero para todo”, te amo mi rey. Les comparto un par de fotos de nuestra relación, recuerden que el amor debe sentirse bonito y ser sano. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y recuerda que siempre puedes escribirme para cualquier duda que tengas a mis redes sociales. ¡Hasta el siguiente viernes!

