Terminal Cuatro del Aeropuerto de Cancún reinicia operaciones con estrictas medidas de seguridad e higiene

Filtros sanitarios extremos para evitar que pasajeros contagiados aborden

Las primeras 24 horas en el reinicio de operaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún fueron mediante filtros sanitarios extremos para evitar que algún pasajero con síntomas de Covid-19 pudiera abordar alguno de los vuelos programados entre domingo y lunes.

A todos se les toma la temperatura y se les hace ingresar a una página del gobierno federal para llenar un cuestionarios y despejar toda duda de que son portadores del virus letal o bien que tuvieron contacto con alguna persona contaminada con el coronovirus.

Había nerviosismo entre el personal de las líneas Aeroméxico, Viva Aerobús, Interjet, Volaris y alguna que programaba ya vuelos a Estados Unidos.

Uno a uno, los pasajeros que iban a tomar el avión eran sometidos a examen con un pequeño láser por uno de los empleados para saber su temperatura corporal. Esto ocurre invariablemente con los pasajeros que salen como los que llegan a Cancún y la Riviera Maya.

En las afueras de la Terminal Cuatro de Asur los conductores de transportación terrestre ya hacían la bulla acostumbrada y rápidamente circulaban las unidades con el turismo. Sólo algo extraño en el panorama, el uso de cubrebocas que hace parecer a la gente como si trajera un bozal canino.

Declaración de emergencia en el sur por estragos de lluvia

El pasado fin de semana se reportaron muy intensas lluvias en el sur de Quintana Roo, incluso algunos habitantes, particularmente de Bacalar, aseguran que no se veía algo similar desde hace más de 20 años, pues la tormenta tropical “Cristóbal”, que golpeó inicialmente a Chetumal, provocó el desgaje de un cerro, cierres carreteros de manera parcial y por supuesto serias inundaciones, donde el agua alcanzó hasta los dos metros de altura, dejando viviendas de las zonas rurales, incluso completamente devastadas.

Por lo anterior y debido a las lluvias y escurrimientos que dejaron los fenómenos hidrometeorológicos en el estado, se emitió la Declaratoria de Emergencia para cuatro municipios del sur, con la que se solicitan recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud para la población afectada, misma que pudo ser calculada, después de las intensas labores que realizaron elementos de la Secretaria de Defensa Nacional.

Con esta Declaratoria se reforzarán las acciones que está implementando el gobernador Carlos Joaquín, según informó Adrián Martínez Ortega, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC).

Brindarán atención bajo estrictos protocolos sanitarios

Indicó que la Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por David León Romero, emitió la Declaratoria de Emergencia en el Estado de Quintana Roo, por lluvia severa el 3 de junio e inundación pluvial del 3 de junio al 5 de junio del presente año en el municipio de Bacalar y lluvia severa el 4 de junio e inundación pluvial del 3 al 5 de junio del año en curso para el municipio de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, inundación pluvial del 3 al 5 de junio del 2020 para el municipio de Othón P. Blanco.

Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN). A partir de esta Declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud para la población afectada, que vendrá a reforzar las acciones que ya se está implementando el Gobierno de Quintana Roo en coordinación con Protección Civil, Guardia Nacional, Ejercito (Sedena) e incluso elementos del heroico cuerpo de bomberos, que de manera voluntaria se unen al esfuerzo por salvaguardar la seguridad de los quintanarroenses.

Cabe mencionar que cada una de las acciones implementadas, debe ser llevada a cabo bajo los más estrictos protocolos de seguridad sanitaria, pues no debemos olvidar, que sumado a esta emergencia meteorológica, se continua también la lucha contra la pandemia del Covid-19, que lamentablemente no ha dado marcha atrás, aunque se haya entrado a la nueva normalidad, la realidad es que se ha hecho para reactivar la economía, puesto que la enfermedad sigue cobrando vidas.

Al menos 500 toneladas de sargazo en costas de Riviera Maya

Tras el paso de “Cristóbal” que dejó serias afectaciones al sureste del país, al menos 500 toneladas de sargazo arribaron en 24 horas a las costas de Solidaridad, producto también de las fuertes corrientes generadas, el oleaje elevado y los fuertes vientos, que ya en tierra firme derribaron incluso arboles y anuncios espectaculares en otras zonas del estado.

De acuerdo con información oficial hasta el momento se han podido recoger unas 200 toneladas de alga, aunque las labores no se detendrán hasta tener completamente limpias las playas, ya que con la entrada a la nueva normalidad, se da también la bienvenida a los primeros turistas en los destinos del Caribe mexicano.

“Arribaron aproximadamente entre 450 a 500 toneladas, en las últimas 24 horas se han retirado como 150 toneladas, tenemos 150 personas en línea de playa trabajando con herramientas manuales y maquinaria ligera, nuestra línea de acción estamos atendiendo por zonas más afectadas”, informó la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

El punto de la playa donde hubo mayor recale fue en El Recodo, que se extiende desde la calle 16 a la 12; mientras que en el tramo costero que se encuentra desde la última calle mencionada hasta la calle 6, también hubo un importante arribazón, pero no tan grande.

Referente a playa Caribe, frente al Portal Maya, la Zofemat informó que se encuentra limpia luego que el pasado viernes fue de los puntos donde hubo más llegada del alga, pero donde también se aceleró la recoja de la misma, a fin de mantener la playa lista para recibir a los turistas, al menos apenas pase el mal clima, que también ha sido razón, para que los paseantes no opten por el Caribe para viajar.

Operación Sargazo 2020

La empresa Manufacturas Industriales, ganadora de la licitación para recoger el alga aún se encuentra en trámites para entrar en funciones al 100%; pero el Gobierno Federal puso en marcha el programa Operación Sargazo 2020, con el objetivo de combatir la llegada de la macroalga en toda la entidad y con esto sumar a las acciones de reactivación turística y económica.

“La empresa está en acciones preliminares, la Capitanía de Puerto aún no autoriza entrada de embarcaciones, sin embargo nos apoyan en línea de playas en la limpieza de la misma”, dijeron en un comunicado.

Si bien, ya se entró a la nueva normalidad, José Gómez Burgos, secretario de la cooperativa turística del Mar Caribe, informó que el sargazo junto con el cierre del puerto, han traído parálisis laboral, con lo que los estragos de la pandemia se ven multiplicados entre los trabajadores, cuya economía cada día empeora.

Además del sargazo, la tormenta tropical Cristóbal dejó una intensa erosión en varios puntos de la playa, de manera particular en Mamitas y Shangri-La, un reto extra a los dos que ya deben enfrentarse (sargazo y Covid-19) para lograr consolidar un retorno gradual a las actividades turísticas, que finalmente son las que dejan la mayo derrama económica en Quintana Roo.

Cozumel pierde “San Martín”, su principal playa pública

“San Martín”, principal playa pública en Cozumel fue sepultada por el fuerte oleaje de la tormenta “Cristóbal”, que por la erosión provocó la aparición del suelo cárstico de la zona costera. Hay que mencionar que esta playa era uno de los sitios más concurridos por turistas, por lo que el daño es grave y se deben tomar cartas en el asunto.

Si bien, se creía que los efectos de la tormenta tropical “Cristóbal” habían sido solo en la mancha urbana con el derribe de árboles, cortes de energía eléctrica y el suministro de agua potable, así como calles y avenida inundadas, a través de un recorrido en la zona oriental se pudo constatar que la tormenta además trajo consigo una arribazón de de sargazo y destrucción de playas.

La arena de la playa “San Martin”, por el efecto del oleaje, regresó al mar dejando al descubierto la roca y el desnivel alcanza en algunas zonas, hasta dos metros de alto, por lo que de momento, es imposible pensar en recibir turismo en esa zona, ya que podría resultar hasta peligroso y contraproducente.

Recuperación en tiempo indefinido

Sobre la pérdida de casi toda la superficie, la maestra en ciencias Brenda Hernández Hernández, dijo que no es posible determinar cuánto tiempo pasará antes de que los arenales en el que también anidan tortugas marinas, recuperen su esplendor “Es algo que no se puede predecir, ni determinar, porque no sabemos el comportamiento del mar, se necesitan estudios más profundos” aseveró.

Agregó que será necesario tener datos sobre “dinámica playa” que implican fuerza y flujo de corrientes, depósitos de arena y otros aspectos., y ni así sabríamos con exactitud cuanto tiempo tendremos la playa en todo su esplendor.

Mencionó que este fenómeno no necesariamente significa que se ha perdido la playa de manera definitiva, pues son estas dinámicas precisamente las que pueden, de manera natural, recuperarlas. “Pueden tomar más de un año”, sentenció.

Por su parte, la ambientalista Guadalupe Álvarez Chulin opinó que este proceso puede tardar no un año, sino varios “Recordemos Wilma, se llevó zonas de playa que hasta la fecha no se han recuperado, lamento mucho lo que ha pasado, porque esta playa es la más grande y la más visitada por millones de turistas al año en la zona oriental. Va a pasar mucho tiempo antes de que volvamos a verla como era antes”, declaró.

