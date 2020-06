Hasta hoy, no existe forma de prevenir el Covid-19

Las nanomoléculas de cítricos no son un producto milagroso

¡Señores!, no hay ninguna evidencia científica que respalde que el ácido cítrico en nanopartículas sirva para la prevención de SARS-COV-2, es difícil aseverar que tomando unas gotas de nanopartículas de ácido cítrico lleguen a donde tengan que llegar y maten el virus, se podría decir que es imposible

Lamentablemente, no hay una vacuna para curar el Covid-19 ya que en varios países se realizan pruebas con algunos medicamentos como hidroxicloroquina, remdesivir, entre otros y no hay métodos para prevenir el contagio más que el distanciamiento social y medidas de higiene como el lavado de manos

Gloria Carpio

Luego de la que secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, causara revuelo al señalar que en esta época de pandemia, derivada del Covid-19, no usa cubrebocas, ya que “yo estoy blindada con mis gotas. Son nanomoléculas de cítricos”.

Dicha declaración que hizo para una entrevista con W Radio se convirtió en tendencia en las redes sociales, pues a pesar de que para muchos fue una señal de esperanza, lo cierto es que la mayoría de los expertos en salud se indignaron, pues hasta el momento no existe forma de prevenir el Covid-19, lo único que hay que hacer es quedarse en casa, tener todas las medidas de higiene, nutrirse de forma sana, hidratarse, hacer ejercicio físico y cero contacto con personas que no vivan bajo el mismo techo.

“Recordemos que el virus no solo entra por la boca, también lo hace por los ojos y nariz, y está prohibido usar ácido cítrico en los ojos. Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden disminuir los síntomas leves de Covid-19, pero hasta hoy ningún medicamento previene o cura este virus que le ha arrebatado la vida a alrededor de más de 360 mil personas y ha contagiado a casi 7 millones en el mundo”, señala un reconocido doctor mexicano.

El virus no solo entra por la boca, también lo hace por los ojos y la nariz. “Y no es nada recomendable colocar ácido cítrico en los ojos, por lo que esas nanomoléculas de ácido cítrico no pueden ayudar a eliminar los virus que entran por la nariz, es imposible, eso es una charlatanería. Lo más importante es no automedicarse y si tenemos problemas para respirar lo mejor es acyudar al hospital a realizarse la prueba que no pasa de los cinco mil pesos ”, señala el doctor.

Ahora, cabe señalar que las naranjas, guayabas, limones, contienen ácido cítrico y fortalecen el sistema inmunológico, pero no matan los virus, matan algunas bacterias, por lo que bacterias y virus no son lo mismo, “ya que las bacterias son microorganismos que contiene una sola célula, y la mayoría de ellas no provocan daño alguno, algunas de ellas incluso pueden ayudar a combatir ciertas infecciones. Los virus son gérmenes que atacan fácilmente el organismo cuando el sistema inmune se encuentra débil, se aprovechan de esta oportunidad e invaden las células. ¡Señores!, no hay ninguna evidencia científica que respalde que el ácido cítrico en nanopartículas sirva para la prevención de SARS-COV-2, es difícil aseverar que tomando unas gotas de nanopartículas de ácido cítrico lleguen a donde tengan que llegar y maten el virus, se podría decir que es imposible. Ahora, el ácido cítrico causa irritación pues es un ácido que puede llegar a causar defectos genéticos, originando mutación en las células germinales”.

El experto en salud señala que si la gente que sospecha tener Covid-19 y aún no le pueden hacer la prueba, compre un oxímetro que sirve para monitorear que nuestro nivel de oxigenación no debe bajar de 90%. De lo contrario, hay que acudir con urgencias a un hospital”.

Hay que tener en cuenta que el virus llegó para quedarse, como la influenza y el sarampión, y hay que mantener la sana distancia para evitar contagios. “Tenemos que tomar las precauciones necesarias y probablemente tengamos otros virus en el futuro. Tenemos que tomar precauciones, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que lavarnos las manos con mayor frecuencia, respetar la sana distancia, sobre todo en estos momentos”, apuntó.