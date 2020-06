Tanto va el cántaro…

Espacio Electoral

Eleazar Flores

SIN ALARMISMOS.- Con eso de que los analistas de contenidos de la cuarta transformación separan las notas a favor, en contra y ¿neutras? al régimen, habrá que decir con cuidado que muchos funcionarios de primer nivel que han estado cerca del presidente de la república, han dado positivo. No vayan a confundir la intención con lo sucedido al colega Ricardo Alemán hace tiempo.

El caso más reciente es el del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el oaxaqueño Zoe Robledo, ahora confinado para evitar contagiar a familiares y colaboradores.

Librando de alarmismos que muchos exageran y otros ignoran, hasta la existencia del mismo coronavirus, no sobra recordar al padre de la cuarta transformación uno de los muchos dichos del pueblo sabio, “tanto va el cántaro al agua hasta que se quiebra”, viniendo a relación el contenido por el continuo peregrinar, por el sureste toda la semana pasada, del tabasqueño.

Posiblemente el mandatario confía en la “inmunidad moral” que le otorgó, sin pedírsela, el mágico manejador de cifras y gráficas en la marcha del coronavirus, Hugo López Gatell, cuyos carteles sí que son “chatos”. Que se le recuerde en las mañaneras así como en su peregrinar por el interior del país el mandatario no usa cubre2bocas, igual que muchos funcionarios de primer nivel.

Seguramente lo hace amparado en los galimatías del tal Hugo López que en ocasiones no solo justifica y exige el empleo del cubre2bocas y en otras con toda seguridad señala que no sirve para nada…salvo que etc. El caso de Zoe Robledo preocupa pues apenas cuatro días antes, el viernes 5 de este mes, estuvo cerca del presidente de la república. ¿Alguien advertirá este alto riesgo?.

Máxime si se dan por ciertas las afirmaciones de López Gatell en el sentido de que además de que hay “asintomáticos”, muchos externan malestar y señales del coronavirus muchos días después de que lo traen consigo. En asuntos de esta pandemia no debería tomarse con ligereza la mínima sospecha, al contrario redoblar esfuerzos que nunca serían exagerados.

TOLUCA.- Enésima queja de personal médico, ahora del hospital Mónica Pretellini ubicada al pie del Paseo Tollocan sur, por falta de equipo para médicos, enfermeras y demás personal de apoyo para el óptimo desempeño de sus funciones. Por el mismo motivo se exigió atención para personal de los hospitales de San Agustín en el municipio de Chimalhuacán y del materno infantil.

“Muchos compañeros se fueron porque se contagiaron”, denunciaron los i conformes pero ante esta queja, el director del Mónica Pretellini José Anaya Herrera se limitó a decir que los insumos que se reclaman “se han dado en tiempo y forma”, aléguele.

elefa44@gmail.com