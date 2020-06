AMLO sigue manoseando investidura presidencial

La teoría del Presidente de la “L” a la “V”, errada

Apenas se consignaba en este espacio en anterior entrega, que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el primero y no tiene empacho alguno, en ningunear la investidura presidencial, cuando señaló que le divertía mucho dar a conocer supuestos complots en su contra como el ya famosísimo BOA, que dio pie a tantas burlas y contradicciones y unas horas pasaron para que lo volviera a hacer, es decir manosear la investidura presidencial.

Ayer, en la gustadísima conferencia de prensa mañanera que se ha caracterizado por ser un ridíciulo “stand-up”, el Presidente siguió con la función de circo con la que tanto se divierte y “balconeó” ni más ni menos que a su siempre eficiente y pulcro vocero, Jesús Ramírez Cuevas, al ponerlo a leer un poema de Carlos Pellicer. Lo hizo bastante mal, incompleto, confuso y hasta con faltas de ortografía. Si nos atenemos a que el anónimo documento del Bloque Opositor Amplio está lleno de faltas, tanto de ortografía, sintaxis, como de otras más, entonces, se podrá concluir que éste habría salido directamente de Palacio Nacional, pues definitivamente, tiene el sello de la casa, es decir, errores y contradicciones. ¿Será por eso que le divierte tanto al tabasqueño”.

Las incoherencias continuaron en el “stand-up” matutino y ello corrió a cargo del propio López Obrador, cuando al abordar el tema de la pandemia, pidió a ciudadanos “vencer el miedo a salir mientras el país inicia reapertura, luego de las medidas de contingencia sanitaria por Covid-19”. Agregó que hay que ser muy responsables y exhortó a seguir “cuidándonos”.

¿Y su discurso de que la curva se había aplanado y que la pandemia estaba domada, dónde quedó?; porque con ese llamado a salir, parece más bien que el que está muerto de miedo es él, debido al pésimo manejo del país y de la pandemia en sí. La economía se encuentra estancada y por eso al tabasqueño ya le urge que se reactive, aun con el semáforo en rojo en todo el país.

En el transcurso de la semana que termina, el mandatario hizo toda una teoría, digamos, alfabética en materia económica al decir que en esos términos, México no está en una “L”, sino en una “V”, o sea, que así como caímos, el país se va a recuperar a esa misma velocidad, aunque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, opina muy diferente al presidente y optó por una “palomita”.

Desafortunadamente, nada más errado lo que planteó el Presidente, pues sin necesidad de ser avezado en economía, bien puede señalarse que México está en el hoyo. La irresponsabilidad priva en esta llamada Cuarta Transformación y la manada de “elefantes blancos creada por el propio tabasqueño, (Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía y Refinería de Dos Bocas), siguen muy tranquilos pastando en medio de la crisis sanitaria pues López Obrador no les quitará ni un quinto. ¡Qué tal!

Municiones

*** No, que ahora sí viene la buena; que ahora sí ahí viene el lobo, ese es el juego que está jugando el flamantísimo subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell pues primero, informó que el pico se daría entre el 8 y el 10 de mayo, luego que no, que mejor el 15 de junio y ahora en lo más reciente, salió con que el pico de la pandemia de Covid-19 será en la semana que está por iniciar y que la epidemia podría terminar por ahí de octubre. No, pues no hay forma de creerle a este funcionario tan versátil con tantas contradicciones.

*** Y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya puede respirar tranquila, porque su hombre más eficiente y cercano, “el bombero prende fuegos”, Ricardo Peralta, regresó de manera presencial a su puesto en la Subsecretaría de Gobernación, después de haber informado el pasado 9 de mayo que había dado positivo al coronavirus. De inmediato, la titular de la Segob, echó mano de sus “gotitas de nanocítricos” con las que ella dice estar blindada contra el Covid-19 y se las regaló a Peralta y en el primer día de trabajo, Sánchez Cordero no soltó para nada a su subalterno, ¡tanta falta que le hace y cómo lo extrañó!

*** Dirigentes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México, concluyeron los trabajos del Foro Ciudadano por la CDMX y destacaron la importancia de unir experiencia y voluntades para orientar correctamente políticas públicas que coadyuven a resolver las crisis que en materia de salud, economía, seguridad y desarrollo social que se han generado por la emergencia sanitaria. En su intervención, Andrés Atayde, del PAN capitalino, lamentó que en lugar de resolver las crisis sanitaria, económica y de seguridad, el gobierno de la ciudad se dedique a dividir y estigmatizar a la sociedad y a quienes lo critican; por ello informó que, en un ánimo constructivo, diversas fuerzas políticas definieron un plan por la ciudad, cuyo único objetivo es que a la ciudad le vaya bien. En materia económica, insistió en el impulso de un Plan de Contención Económica de seis acciones que incluyan la reorientación del gasto público, previo consenso con el Congreso capitalino, la creación de un Ingreso Básico para familias y empresas que están en situación de desempleo y quiebra, ya que el principal problema de hoy es la falta de liquidez para el gasto diario familiar y el pago de la renta y nómina en el caso de las empresas. Por su parte, la dirigente del PRD en la CDMX, Nora Arias Contreras, subrayó que en el tema de salud las propuestas radican en la urgencia de entregar equipo e insumos médicos, así como la aplicación de pruebas suficientes para todos, principalmente en trabajadores de ese sector, además de las áreas de limpia y servicios urbanos. Destacó la importancia de supervisar puntualmente las cifras de contagios, sospechosos y decesos, mediante la elaboración de un padrón que permita darle seguimiento a todos los que hayan tenido contacto con enfermos de coronavirus, incluidos los que viajaron al extranjero, garantizando el respeto a la privacidad de los datos personales. La dirigente perredista dijo que en esta emergencia sanitaria lo que se ha observado son decisiones erráticas que no generan confianza entre los ciudadanos que se han visto obligados muchos de ellos a salir a la calle por falta de apoyos y oportunidades laborales. “Si no salen a trabajar, las familias no tendrían para comer, por lo que es urgente hacer valer el derecho al seguro del desempleo”, afirmó. Arias Contreras advirtió, asimismo, que la violencia intrafamiliar ha cobrado fuerza durante la pandemia, por lo que consideró necesario que las líneas de atención a mujeres víctimas de violencia no se queden sólo en denuncia, sino que se les dé seguimiento puntual a cada denuncia, puesto que pueden derivar en consecuencias más graves e incluso en un feminicidio.

