López Obrador respalda iniciativa de desaparecer organismos autónomos

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de su Cámara, Ricardo Monreal Ávila, se ha esmerado por cimentar una imagen de negociador y de respeto a las instituciones democráticas, pero también ha tenido que soportar críticas y reacciones negativas cuando se trata de defender y de sacar adelante reformas legales que beneficien al gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

En algunos casos, Monreal sólo se ha encargado de dar el empujón final a reformas constitucionales como de la educativa, la que crea la Guardia Nacional y la autorización para que las fuerzas armadas realicen labores policíacas, pero el coordinador de Morena ha aparecido como autor de dos iniciativas que generaron intensas reacciones negativas.

La primera fue la de poner límite a las comisiones que cobran los bancos a sus clientes, aunque este tema ya se había tratado y aprobado en un congreso de Morena en noviembre de 2018.

Al llegar la iniciativa al Senado, las protestas fueron tan intensas que Monreal optó por suspender el proceso para aprobar esa reforma y convocó a un foro abierto para conocer las opiniones de todos los interesados.

Extraoficialmente se habló de acuerdos entre las instituciones financieras y el gobierno federal. El hecho es que algunos bancos, por su cuenta, redujeron sus comisiones, pero también trascendió que el gobierno federal concedió, sin licitación alguna, a algunos bancos el manejo de cuantiosas cuentas destinada a dispersar el dinero de programas sociales. La iniciativa está pendiente.

Una nueva ola de protestas se levantó, luego del reciente anuncio del coordinador “moreno” de impulsar una reforma para desaparecer tres organismos autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para integrarlos en el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, de nueva creación.

Monreal explicó que la idea es reducir costos sobre la base de que los tres organismos que desaparecerían atienden áreas que están vinculadas entre sí, como son la generación y transmisión de energía y las telecomunicaciones.

Pero como el ambiente político está muy agitado, pronto desde la oposición y algunos sectores empresariales se expresó la sospecha de que el coordinador de Morena sigue indicaciones de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dado reiteradas muestras de su repudio hacia los organismos autónomos porque limitan su capacidad de decisión.

El primer mandatario negó ser el promotor de la iniciativa presentada por Monreal, pero aclaró que no le desagrada.

“Todo lo que signifique ahorrar, lo vemos bien. Le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada”, dijo López Obrador acerca de la iniciativa para desaparecer el Ifetel, Cofece y CRE.

En particular, el primer mandatario comentó que “este organismo, el Ifetel, me comentaban, tiene como 40 direcciones, es un aparato burocrático excesivo, el Instituto de Transparencia (que no está incluido en la iniciativa) igual”, señaló.

Morena pretende socavar a los órganos autónomos, advierte el PAN

En respuesta, el grupo parlamentario del PAN en el Senado denunció que, con base en un falso pretexto de austeridad, el gobierno de López Obrador pretende socavar la autonomía de los órganos regulatorios con un nuevo órgano cuyos integrantes sean nombrados por el presidente. En conferencia de prensa virtual, el senador panista de Veracruz, Julen Rementería, criticó el proyecto presentado por Monreal. “Lo que busca en verdad es socavar la autonomía de los órganos regulatorios con un nuevo órgano, con cinco consejeros, que serían, por cierto, todos designados al final del día por el Presidente”.

Rementería destacó que la propuesta elimina contrapesos institucionales y filtros técnicos, al proponer que se eliminen los exámenes conocimientos para los integrantes del nuevo organismo concentrador.

“Es de un verdadero despropósito, porque lo que está haciendo es una propuesta de captura de estos órganos reguladores”, dijo el panista.

Legisladores del PRD también indicaron que la referida iniciativa es un intento de centralizar las decisiones de tres organismos en uno solo que el Presidente pueda controlar.

El PRI contra recortes al presupuesto para el campo

Otra protesta contra los cambios decididos por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación proviene de las filas del PRI, cuya dirigencia se manifestó en contra del recorte del presupuesto destinado al sector rural, esencial para superar la crisis.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que el gobierno federal, encabezado por Morena, ha optado por dar la espalda al campo mexicano al autorizar un recorte de 4 mil millones de pesos en su Presupuesto para el 2020.

El PRI, agregó, “reprueba enérgicamente esta medida, que atenta contra la estabilidad de un sector que es crucial para la economía y para la seguridad alimentaria” de las familias mexicanas. Por ello, urgió a salvar al campo mexicano.

En un mensaje en redes sociales, el dirigente del tricolor dijo que los recursos sustraídos estaban destinados a blindar la producción agrícola ante la caída de precios de algunos productos, como el maíz, sorgo, trigo o el arroz, y también para superar contingencias por cambios climáticos, como heladas, granizadas o sequías, que tienen el potencial de afectar severamente las cosechas en el campo.

El dirigente nacional del PRI señaló que, en medio de la emergencia sanitaria, es fundamental asegurar la producción agrícola y fortalecer la capacidad productiva del campo por medio de la tecnificación, para lo cual se requiere un aumento de estímulos y que se estreche la coordinación entre las organizaciones y autoridades de todos los niveles de gobierno.

Moreno agregó que, ante esta situación, su partido trabaja con la gobernadora y los gobernadores del partido, con los presidentes municipales y con todos los legisladores federales y locales priistas, “para desarrollar alternativas que aminoren el efecto de este duro golpe al campo mexicano”.

Otro complot: contra el gobernador de Jalisco

Mientras el presidente López Obrador encontró un “compló” en documento universalmente considerado apócrifo, uno de los partidos integrantes del Bloque de Contención, el Movimiento Ciudadano (MC) reiteró la denuncia de que personajes del gobierno de la llamada Cuarta Transformación están detrás de una conjura para tratar de desestabilizar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien desde ahora es visto como potencial candidato a la Presidencia de la República para las elecciones de 2024.

Las acusaciones contra Alfaro parten de la muerte del joven Giovanni López a manos de policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, cercano a Guadalajara.

La conjura fue denunciada anteriormente por el propio Alfaro, lo cual le valió una irritada respuesta del presidente López Obrador, quien sintió “injuriada” la figura presidencial.

A pesar de esa reacción, la dirigencia nacional de MC, encabezada por el fundador de ese partido, el ex gobernador de Veracruz Dante Delgado Rannauro organizó una conferencia de prensa virtual en la cual insistieron en que Morena ha organizado una trama contra una de sus principales figuras políticas, quien ha pedido revisar el pacto fiscal con la federación y difiere del gobierno federal en la forma de controlar la pandemia Covid-19.

Con Delgado, participaron el dirigente de MC en Jalisco, Ricardo Rodríguez, y el coordinador de los diputados federales Tonatiuh Bravo, quienes delinearon la estrategia –coordinada desde el “epicentro del poder”, dijo Delgado– para atacar al gobierno de Jalisco, mediante mensajes en redes sociales e infiltración de las “justificadas” manifestaciones por el asesinato de Giovanni. Los dirigentes de MC aseguraron que inclusive hay contratos contra algunos medios electrónicos para dar continuidad a los mensajes en contra de Alfaro.

Uno de los reporteros que participaron en la conferencia le pidió más pruebas a Delgado, quien respondió que no es ministerio público, que eso es tarea de la Fiscalía General de la República, a la que el gobernador de Jalisco le solicitó atraer el caso.

riverapaz@infinitummail.com