Sonora querida

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Sonora era uno de los estados más representativos del priismo, organismo político surgido al término de la revolución mexicana y con un partido fundado por uno de los muchos sonorenses (Plutarco Elías Calles) que alcanzaron la Presidencia de la República en tan solo tres lustros.

De la oposición al partido tricolor nacido como PNR, seguido como PRM hasta desembocar en PRI, poco se sabía, salvo la presencia de aquel panista de los 70 y 80, Adalberto “Pelón” Rosas, que llegó a conquistar la alcaldía de Cajeme, hasta que los dirigentes priistas comenzaron a manosear los nombres de sus candidatos e imponer a personas lejos de la cercanía con la población.

Rodolfo Félix Valdés fue el primero de ellos, impuesto desde el centro que motivó el descontento popular y que el carismático “Pelón” Rosas consiguiera un altísimo porcentaje del 28 por ciento de sufragios.

Las imposiciones siguieron y en 2003, uno de los principales empresarios del estado (Bachoco), Eduardo (Robinson) Bours, se empecinó en ser candidato del PRI y estuvo a punto de perder ante el también empresario, el panista. Ramón Corral.

Sucedió seis años después que el PAN pudo arrebatar dicha plaza al PRI, después del incendio de la guardería ABC, un mes antes de los comicios y la pobre respuesta del gobierno de Bours ante el suceso, provocó una descarga de votos a favor del panista Guillermo Padrés Elías.

Con el regreso del tricolor a la Presidencia de la República, el PRI consiguió recuperar el gobierno de Sonora con Claudia Pavlovich Arellano, hija de la primera senadora de la república y primera mujer alcaldesa de Hermosillo.

Sin embargo, la administración de Claudia no ha sido toda lo buena que se esperaba, a pesar de que en las encuestas sale muy favorecida, lo que no sucede en la realidad, tanto así que en 2018, el tricolor perdió todo en Sonora, tanto en lo federal, como en lo local.

Pavlovich está considerada como una marioneta de los dos políticos priistas con mayor supervivencia sexenal, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, los que pactaron para convertirla en candidata a gobernadora, dejando en el camino al mejor posicionado Ernesto “Borrego” Gándara, hoy nuevamente aspirante a la candidatura del tricolor y con pocos adversarios internos, ya que la senadora Sylvana Beltrones, prefiere esperar mejores condiciones para contender.

Gándara tiene dos sexenios a la espera de la oportunidad y considera que en esta ocasión le llegará, aunque no es una situación óptima, ya que el partido gobernante a nivel federal cuenta con tres sólidos prospectos: el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo; la titular de la Comisión del deporte, Ana Gabriela Guevara y la actual alcaldesa de Hermosillo, Célida López.

Pero no son los únicos con presencia y posibilidades de competir por una buena votación. Otros de la familia Bachoco, Ricardo (Robinson) Bours, ex priista busca la nominación con el respaldo de Movimiento Ciudadano y como su hermano Eduardo es dueño de una singular fortuna. Dolores del Río, ex alcaldesa de Hermosillo y ex panista se forma en la lista de espera en el MC.

Los panistas consiguieron una figura de un regular peso que militó en el PRI y que representó a este partido en el Congreso de la Unión, Antonio Astiazarán, quien trae consigo el respaldo de grupos empresariales locales. Aquí una nueva integrada de la bancada senatorial panista, Lilly Téllez, podría convertirse en una aspirante que conjuntara a dos o tres partidos a su alrededor.

Todos los sondeos en la actualidad sitúan a MORENA muy por encima de los demás partidos, aunque dependerá en mucho con que candidato va, así como si los partidos de oposición consiguen una alianza como muchos consideran podrían juntar un adversario que ponga en riesgo un eventual triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional.

Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora.