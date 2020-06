“Encorajado”, López Obrador arremete contra periodistas y gobernadores del PAN

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Harto ya de que le invadan su privacidad, pues no podía ser de otra forma si es el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador tuvo ayer otro día mal y de muy malas y arremetió en contra de los representantes de los medios de comunicación. “Encorajado”, dijo que andaba el tabasqueño, entre otras muchas razones, porque por “las benditas redes” se difundió ampliamente la manera en que madres y familiares de desaparecidos en Veracruz, rodearon su camioneta blindada, modelo “Tsuru” con consignas protestando y pidiéndole que se bajara del vehículo para atenderlos, al tiempo que le reclamaron que el presidente sólo atiende a la señora madre, ni más ni menos, que de Joaquín, “El Chapo” Guzmán.

No hay que dejar de anotar que por cierto, el papel que jugó el flamante gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, fue el de un “patiño” de la llamada Cuarta Transformación y por ende, del Presidente, que no se cansa de decir que es su gobernador consentido.

A modo de justificación muy fallida, López Obrador dijo en su “stand-up” mañanero, que no se había bajado por guardar la sana distancia. ¡Qué raro!, porque como se ha consignado en este espacio en múltiples ocasiones, el primero en romper las reglas es él; baste recordar que nunca se le ha visto con cubrebocas, tampoco a los miembros de su gabinete ni a los gobernadores morenistas y hasta se da el lujo de recomendar a los mexicanos que rescaten el derecho a su libertad después del confinamiento ¿No que sus estampitas y amuletos de la suerte que le da el “pueblo sabio y bueno” son suficientes para que el tabasqueño quede inmune? Ahora resulta que se quiso proteger él y a quienes se manifestaron en su contra. Seguro no descendió de la camioneta modelo “Tsuru”, por aquel refrán que dice que “el miedo no anda en burro”. ¿Será?

Hay que ver la manera, por ejemplo, en que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que tampoco usa cubrebocas y lo acompaña en la gira, ve a su jefe, sonríe y queda embelesada al percatarse de la vitalidad del presidente que está “blindado”, -eso se comenta en los corrillos de Palacio Nacional-, contra el Covid-19. ¡Con razón, si ya la titular de la Segob le regaló sus gotitas de nanocítricos!

Volviendo a la figura presidencial, no deja de llamar poderosamente la atención que ahora López Obrador se moleste tanto por las críticas; porque va perdiendo conforme pasan los días más y más popularidad; porque no aparecerá en las boletas electorales de 2021 y eso sí le puede a AMLO, porque con las divisiones y contradicciones en las que está sumido el partido que fundó, Morena, está en serio riesgo de perder posiciones importantes para los comicios intermedios.

Todo lo anterior tiene muy enojado al Ejecutivo, lo que no deja de resultar extraño pues a lo largo de sus 18 años de campaña, ya debió de haber aprendido a “tragar sapos”, requisito indispensable para transitar por la política. El caso es que desde Tlaxcala, arremetió contra quien se le puso enfrente; de ahí las críticas a los representantes de los medios y luego, a los gobernadores del PAN, que recientemente se reunieron y ante la cerrazón del Presidente, se han dado a la tarea de proponer medidas alternativas para la crisis económica que deja tras de sí la contingencia sanitaria.

Al igual que hizo con los empresarios, el tabasqueño les cerró también la puerta a los mandatarios estatales albiazules, quienes en reiteradas ocasiones le han solicitado un encuentro para que escuche sus propuestas.

Y por toda respuesta, López Obrador espetó: “también vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres, que no estén pensando, lo digo con toda franqueza, los gobernadores (especialmente del PAN), que no se va a meter el gobierno federal, pero que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de votos, acarreo, reparto de dádivas, ahí si vamos a estar muy pendientes”. O sea, ¿solo a Morena le está permitido coptar el voto mediante prácticas provenientes del pasado?

Municiones

*** El senador Miguel Ángel Lucero Olivas, presidente de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República, presentará en los próximos días un punto de acuerdo en la Cámara Alta para que el gobierno federal mantenga la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, y de ser posible, la eleve a nivel de Secretaría. La propuesta surge debido a la posibilidad de que esta dependencia esté incluida entre las 10 subsecretarías que eliminará el gobierno federal. En su propuesta, Lucero Olivas indica que México puede tomar fuerza gracias a esta industria como un punto de apoyo clave para la reactivación económica del país y, por lo tanto, es necesario tener una dependencia federal que pueda encabezar y representar a un sector estratégico como la minería. El senador señala que México, Brasil, Chile y Perú, concentran el 85% del comercio de minerales y metales que exporta América Latina, en el marco de la reactivación económica post Covid-19, lo cual representa una gran fortaleza, en términos de contar con recursos mineros que permitan generar ingresos a los gobiernos y fortalecer la cobertura de los programas sociales y dispersar recursos a las comunidades que más lo necesitan.

*** En este orden de ideas hay que agregar que a partir del primero de junio la minería fue considerada como esencial, y por ello se permitió su reactivación en la actual contingencia por coronavirus. Esa industria tiene presencia en 696 comunidades, pertenecientes a 212 municipios en 25 estados del país, beneficiando a más de 300 mil empleos directos y 2.5 millones indirectos con sueldos hasta un 37% por encima de la media nacional. De acuerdo a cifras del sector industrial, señalados por el senador, dos meses sin minería representaron dejar de contribuir al erario público cerca de 14 mil 600 millones de pesos. En cuanto al impacto en generación de divisas se registró una caída de 2 mil millones de dólares por concepto de exportaciones, ya que la minería es el sexto generador de divisas en el país. Lucero Olivas subraya la importancia del sector minero en diversos rubros, como el hecho de que 111 empresas mineras del rubro participaron en el programa de industria limpia que impulsa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), tres grupos mineros forman parte del Índice Verde de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las empresas afiliadas a Cámara Minera de México (Camimex), cumplen con más de mil 275 leyes, normas, ordenamientos y tratados internacionales a los que México se ha suscrito, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), además de los requerimientos y condicionantes que la propia autoridad ambiental federal define en los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA).

morcora@gmail.com