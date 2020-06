Con programa alimentario, beneficiados más de 100 mil ciudadanos en Nicolás Romero

NICOLÁS ROMERO, MEX.- Al concluir la primera etapa del programa “Juntos Por Nicolás Romero”, el gobierno del alcalde Armando Navarrete López, informó que se entregaron más de 30 mil apoyos alimentarios, en beneficio de más de 100 mil ciudadanos en situación vulnerable, durante la emergencia sanitaria causada por la enfermedad Covid-19. A través de una innovadora y vanguardista modalidad de registro digital, la población más necesitada del municipio, pudo acceder a los paquetes con productos de la canasta básica de manera directa y sin intermediarios.

Esto en congruencia con los criterios de la Cuarta Transformación, para distribuir los programas dirigidos a quienes menos tienen.

En la primera fase, también se benefició con paquetes alimentarios al gremio del transporte, cuya actividad se vio reducida por las medidas preventivas contra la pandemia, impactando la falta de pasaje en la economía de quienes viven de conducir una vagoneta, microbús o camión.

Cabe destacar, que “Juntos Por Nicolás Romero,” es apoyado por un equipo de jóvenes servidores públicos que llevan dichos alimentos hasta los hogares de la población vulnerable, cuya economía familiar fue afectada por el cierre temporal de diversas actividades productivas, como es el caso de personas discapacitadas, mujeres embarazadas, madres solteras y adultos mayores.

Asimismo, a través del referido programa, con el que se han realizado más de 300 acciones para respaldar a los nicolásromerenses, se contribuye además a la protección de su salud, al aplicarse cabalmente las medidas para romper la cadena de contagios del virus SARS-CoV-2, ya que al otorgarse de forma directa, se evitan aglomeraciones.

“Nos comprometimos con la ciudadanía a ser diferentes y lo que estamos haciendo es muestra de ello, hoy no hay una señora con la que te tengas que apuntar y caerle bien para que te permita acceder al programa, que se entrega directamente hasta tu casa; sólo requieres registrarte y eso es todo”, recalcó Armando Navarrete, quien dejó en claro que en tanto dure la contingencia sanitaria, no dejará de haber una respuesta sensible y solidaria de parte de su gobierno, hacia quienes más requieran ser apoyados.