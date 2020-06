Famosos que superaron el Covid-19; unos estuvieron a punto de morir

La actriz Danna García fue contagiada en tres ocasiones y ahora sufre graves secuelas; Odalys Ramírez contagió a su esposo Patricio Borghetti

A sus 79 años de edad, Plácido Domingo volverá cantar tras ser infectado; el tenor Andrea Bocelli donó su plasma, luego de estar enfermo de coronavirus junto con su esposa y dos hijos

Camila Sodi y sus dos pequeños hijos estuvieron contagiados al mismo tiempo; Melissa López, de JNS revela ser asintomática

Jolette pidió la unción de los enfermos porque pensó morir, el dolor la hacía arrastrarse por el suelo; el conductor Esteban Arce temió contagiar a su papá de 90 años

Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, pusieron otro granito de arena en la búsqueda de la ciencia por encontrar un antídoto al Covid-19

Gloria Carpio

A finales de febrero pasado, desde el inicio de la pandemia, México rebasa los 160 mil casos confirmados por Covid-19 con un total de 19 mil 80 defunciones, incluso, recientemente el director de Epidemiología José Luis Alomía confirmó que la red hospitalaria del país tiene ocupadas 10.679 (45 %) de las 23.941 camas generales para enfermos de coronavirus cuya condición no es grave. Y que de las 8.963 camas de terapia intensiva que tiene la red hospitalaria, se han ocupado 3.223, que representan el 39 % del total.

Este virus letal, que se ha convertido en una pesadilla mundial y que nos vino a cambiar la vida de la noche a la mañana, es tema diario en la sociedad, del cual se pueden escribir cientos de artículos, pero en esta ocasión hablaremos de los personajes de la farándula que han sido contagiados por Covid-19 y que se han salvado de morir. En México, en el medio artístico, una de las primeras figuras públicas que dio a conocer que salió positiva en la prueba de coronavirus fue la conductora de televisión. Odalys Ramírez.

Fue muy duro leer comentarios negativos de gente conocida

que se enteró que fui infectada por Covid-19: Odalys Ramírez

Durante una transmisión en vivo de su Instagram, la conductora del programa de televisión “Cuéntamelo ya”, Odalys Ramírez habló de lo frustrante que fue para ella saberse portadora de Covid-19, enfermedad de la cual se recuperó estando aislada de sus hijos y su esposo, el actor Patricio Borghetti. Odalys no tuvo la necesidad de ser hospitalizada, pero fueron días muy difíciles que vivió al estar recuperándose en su casa. “En el momento que di la noticia, sí fue muy duro y desilusionante ver comentarios de gente que me conocen y con las que convivo (…) gente cercana, me dolió tanto, me sentí juzgada, criticada; cuando yo sabía que lo estaba haciendo bien, que mi obligación era decir lo que me había sucedido.

“A nuestros hijos se les trató, con la psicología infantil, exactamente igual como si tuvieran. Por suerte no tuvieron síntomas, estuvieron súper bien”, dijo Odalys Ramírez.

Incluso, una de las publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram y que más causaron conmoción, fue la siguiente: “El amor es el vehículo para pasar cualquier adversidad y si las raíces de tus árboles están fuertes, las tormentas los podrán tambalear, pero jamás tumbar”, escribió la bella Odalys.

Patricio Borghetti donó su plasma para colaborar

con el tratamiento de tres pacientes con coronavirus

Luego de que Odalys Ramírez dio positivo a la prueba de Covid-19, enfermedad que afortunadamente ya superó, su esposo, el también conductor y actor Patricio Borghetti, fue contagiado de Covid-19, virus del que fue asintomático y que también superó, por lo cual el conductor de “Venga la Alegría”, donó plasma para colaborar en el tratamiento de tres pacientes con coronavirus, procedimiento que ha sido aplicado para aminorar los rastros de la enfermedad en otros infectados con Covid-19.

“Después de que me platicaron el tremendo efecto positivo que está teniendo el plasma de gente recuperada de COVID en pacientes graves, muy graves o en estado crítico, que han podido recuperarse y hasta tener el alta médica, decidí invitarlos para que más personas recuperadas de COVID vayan a donar plasma”, indicó el conductor de “Venga la alegría”.

“Me hice la prueba de Covid-19 porque mi esposa Odalys Ramírez tuvo coronavirus y para mi sorpresa salí positivo, pues fui asintomático, pero observé durante todo este proceso que sí tuve un síntoma, que fue perder el olfato”, manifestó Patricio Borghetti.

Tras ser contagiada en tres ocasiones por Covid-19, la actriz

Danna García asegura que el virus le dejó graves secuelas

La bella actriz colombiana Danna García fue contagiada tres veces por Covid-19, y aunque estuvo grave, a punto de perder la vida, le ganó la batalla al virus.

“Estuve a punto de morirme y no me gusta decirlo, porque ese mensaje llega arriba y no me gusta decirlo. Le decía a mi marido el otro día que yo quiero vivir, saldremos adelante y vamos para adelante, ni un paso atrás”, apuntó.

Entre las secuelas que padece la actriz colombiana por el Covid-19 dijo es la pérdida de cabello, retención de líquidos, aumento de peso corporal y dolor umbral. “En el tema respiratorio, de vez en cuando todavía siento a veces que me falta un poco de aire; resequedad en todo el cuerpo, una resequedad extrema, inflamación a nivel celular”.

Tras superar el coronavirus, a sus 79 años de edad,

el tenor Plácido Domingo volverá a cantar

Luego de recuperarse del coronavirus, el tenor Plácido Domingo anunció que volverá al escenario en agosto, en un concierto en la Arena de Verona. Por supuesto, la presentación tendrá todas las restricciones y protocolos que exige la pandemia.

En una entrevista con el diario italiano “Il Corriere della Sera”, Plácido Domingo confirmó la que será su primera actuación tras superar el Covid-19 por el que fue internado en un hospital de Acapulco a mediados de marzo.

“Siento que es mi obligación moral anunciar que he dado positivo al COVID-19, conocido también como el Coronavirus. Mi familia y yo estamos y seguiremos individualmente aislados por todo el tiempo que se considere necesario médicamente”, anunciaba en sus redes sociales cuando se enteró que había contraído la enfermedad.

Feliz por recuperar la salud y más aún por poder volver a un escenario, el tenor de 79 años, manifestó su entusiasmo. “La idea de regresar a mi amada Arena me llena de alegría. Una Arena transformada para protegernos del contagio, todo distanciado y al mismo tiempo todo unido, público, coro, orquesta, artistas, en un gran abrazo”, declaró en la entrevista.

Y añadió: “A la felicidad de hacer música se unirá un gran respeto por aquellos que han luchado, sufrido y por aquellos que ya no están”.

Camila Sodi y sus hijos ya están libres de Covid-19

Luego de que la actriz Camila Sodi había estado en contacto con una persona infectada por coronavirus y después por revelar que era portadora, a través de su cuenta de Instagram mantuvo a sus seguidores al tanto de su salud y a principios de abril finalmente informó estar libre de Covid-19, virus que también padecieron sus hijos, que procreó con el actor Diego Luna.

“Hola. Les quiero compartir unas buenas noticias de la infectóloga, quien nos da de alta el martes. Nos volvemos inmunes, lo que significa que podemos volver a abrazar a nuestros seres queridos. Mis hijos pueden abrazar a su papá, yo puedo visitar a mi mamá”, comentó Camila en una serie de videos en su cuenta en la red social. Actualmente vemos a Camila Sodi en la serie “Rubí”, que transmite Televisa por “las estrella”.

Tras ser infectado de covid-19 junto con su

esposa y dos hijos, Andrea Bocelli dona plasma

El tenor italiano Andrea Bocelli tuvo la enfermedad de Covid-19 pero solo padeció síntomas leves, al igual que su esposa y dos de sus hijos, donó su plasma para que otras personas infectadas de Covid-19, se recuperen.

El artista se hizo las pruebas el pasado 10 de marzo y dieron un resultado positivo, pero fue prácticamente asintomático, solo con algunas décimas de fiebre, declaró a los medios. Con él resultaron positivos su esposa, Verónica Berti, y dos de sus hijos, Amos y Matteo, pero ninguno sufrió síntomas de relevancia.

Melissa, de jns, revela tener Covid-19 y ser asintomática

“Hace un par de días me confirmaron que tengo Covid, soy positivo. Lo más raro de todo es que, prácticamente estoy asintomática. Entonces, eso es lo más peligroso, porque puedes salir a ver a la familia”, reveló Melissa López, integrante de JNS, a través de su cuenta de Instagram.

La cantante también señaló que cada vez conoce a más gente que se ha contagiado. “En dos semanas, yo ya sé que 12 personas cercanas a mí que dieron positivo y sin vernos. Ya somos muchos los conocidos, los cercanos que estamos dando positivo”.

“Está peligroso ahorita, es el punto más crítico. Ya sé que los memes del cómo el pico, del pico, del pico y no creemos tanto o lo vemos muy lejano. ¡Y sí está pasando!”, mencionó.

Esteban Arce superó el Covid-19, pero

nunca tuvo fiebre y tos, sólo cuerpo cortado

“Me sorprendió por pura casualidad, porque traía yo muy leves síntomas, cuerpo cortado y dolor muscular, pero no traía ni tos ni dolor de garganta, fiebre ni nada, que son los síntomas esenciales, y como tengo contacto con mi papá de 90 años, pues dije me voy a hacer una prueba. La solicité, me hicieron un cuestionario, yo iba muy confiado y dije pues sólo será como referencia y tómala que al día siguiente me llaman, estaba a punto de entrar al noticiero y me dijeron que era positivo, lo que hice fue no bajarme de mi coche, me regresé a mi casa, le hablé al doctor y hasta la fecha aquí estoy’”, dijo en una entrevista el conductor Esteban Arce tras haber dado positivo a la prueba de Covid-19.

El comunicador, titular del programa Expreso de la Mañana en Foro TV y quien también colabora en radio, en Grupo Imagen, dijo que superó el Covid-19 a los ocho días de haberse enterado que tenía este virus en su cuerpo, el cual le fue tratado por un médico del Hospital Ángeles.

Jolette pidió la unción porque pensó morir por covid-19

La ex integrante del reality musical “La Academia”, Jolette, confesó que vivió un infierno durante el tiempo que convaleció por Covid-19. Dijo que los síntomas fueron tan intensos que en alguna ocasión sintió que moriría, por lo que recurrió a un sacerdote para que le diera la unción de los enfermos y la comunión.

Jolette sufrió diarrea, pérdida del olfato, dolor muscular e incluso tenía indicios de neumonía: “Me arrastraba al baño, tenía dolores insoportables de articulaciones, antes de poder levantarme a comer algo me volvía a quedar dormida (del agotamiento), hasta que me di cuenta que podía morir”.

La tapatía mencionó que sus padecimientos fueron tan tortuosos que temió lo peor, por lo que se acercó a la religión en busca de la unción de los enfermos.

“Busqué sacerdotes por teléfono y uno vino a darme la confesión -por cualquier cosa que pudiera pasarme-, me dio la absolución a dos metros de distancia, protegido, y me dejó la comunión en un altar que pusieron mis vecinos. Para el viernes santo empecé a mejorar y en Pascua ya podía calentar bien lo que me había mandado Susana (una de sus amigas)”, indicó al periódico “El Universal”.

Para Jolette sus salvadores fueron sus vecinos y su gran amiga, ya que ellos estuvieron al pendiente de su salud durante el tiempo que estuvo convaleciente.

Tom Hanks y su esposa donan sangre

y plasma para combatir el coronavirus

Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, pusieron otro granito de arena en la búsqueda de la ciencia por encontrar un antídoto al Covid-19.

Hace unos meses ambos resultaron positivos en el test de coronavirus, después se recuperaron y ahora aportan por segunda vez su plasma en la lucha contra el virus letal.

La primera donación del famoso actor de Hollywood fue en abril, a 30 días de saber que padecía la enfermedad.

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, arrojaron positivo al test de coronavirus el pasado mes de marzo, lo que ocurrió mientras se encontraban grabando una nueva película en Australia.

El actor de “Naúfrago” ya se encuentra curado y a salvo, pero asegura que los síntomas fueron muy fuertes, sufrió días muy malos y no tenía nada de fuerzas. Según él, fue su esposa quien tuvo un peor panorama:

“La verdad es que Rita lo pasó mucho peor que yo, su fiebre fue mucho más alta y también sufrió otros efectos; perdió por completo los sentidos del gusto y del olfato, durante buena parte de las tres semanas no podía disfrutar en absoluto de la comida, tenía náuseas con frecuencia y no podía hacer otra cosa que arrastrarse por el suelo para poder ir al baño, fue todo más largo de lo esperado”.