Del Solar agradece a sus hijos su apoyo en la lucha contra el cáncer

Durante su lucha contra el linfoma Hodgkin, que le fue detectado en 2012, Fernando del Solar habló sonbre el papel de sus hijos en esta situación. “Hoy digo tuve, la suerte o la desgracias, la maldición o la bendición, que a los 8 o 9 meses de Paolo a mí me diagnostican la enfermedad, cáncer. A partir de ahí todo, el rol y el juego familiar se transforma, Luciano tenía 3 años, por cumplir 4, Paolo apenas iba a cumplir 1, me acuerdo que había días en que yo regresaba del hospital, después de las quimios, muy afectado y les decía, hoy papá no tiene ganas de jugar”, comentó en “Ventaneando”. Desde Morelos, donde pasa la cuarentena, recordó cómo aunque sus hijos eran muy pequeños, se convirtieron en su mayor fortaleza para poder salir adelante.