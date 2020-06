Hijas de Angélica Rivera defienden al hijo menor de AMLO de ataques en redes

“Yo no estoy de acuerdo con atacar a cualquier ser humano que sea menor de edad: Fernanda

“Yo no escogí ser parte de la familia presidencial, fue para mí muy fuerte porque me criticaban y me decían cosas muy feas: Sofía

Sofía y Fernanda Castro, hijas de la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro, se pronunciaron en contra de los apodos y ataques que ha recibido en redes sociales Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo de Andrés Manuel López Obrador y de Beatriz Gutiérrez Müller.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en historias de Instagram, Fernanda dijo que no es sencillo formar parte de la familia presidencial, que ella también pasó por momentos difíciles durante el periodo presidencial de su padrastro Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Entre las cosas que señalí fue que muchos de los opositores y personas que querían criticar la figura de Peña Nieto, pasaron por encima de sus hijos e hijastros para hacerlo.

“Yo no estoy de acuerdo con atacar a cualquier ser humano que sea menor de edad o atacar a alguien que no está en sus manos hacer algo porque, sobre todo, refleja mucho de ti como persona y es muy fácil atacar a alguien desde la comodidad de tu sillón. Mejor haz cosas lindas, cosas buenas para que se regrese lo bueno. Cuando le mandas odio a alguien es porque hay algo mal en ti, al final, todo de regresa, yo creo en el karma”.

Por su parte, Sofía Castro, indicó que pasó muy malos momentos por las críticas que, en lugar de estar dirigidas a Peña Nieto, fueron dirigidas hacia su persona:

Yo la pasé muy mal por las críticas. Yo estaba estudiando, yo iba en tercero de secundaria, ¿qué puede hacer una niña a los 14 años? Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial y ojo, no estoy diciendo ‘¿ay, por qué?’. Fue para mí muy fuerte porque me criticaban muy feo, me decían cosas muy feas, muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces decía: ‘ya no quiero, mejor soy abogada y ya, pero mi pasión es esta (la actuación) y no me podía dejar tumbar por nada ni por nadie.

Dijo que el llevar el apellido Castro Rivera no es fácil: “Tengo una mamá actriz que es muy famosa, un papá productor que es muy bueno en lo que hace. Un primo cantante (Cristian Castro), una tía (Verónica Castro), también actriz. Entonces, el Castro de una u otra manera me ha pesado aunque siempre voy a estar muy orgullosa del Castro Rivera”.