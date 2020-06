Liderazgo y fuerza frente a la adversidad: Salinas Pliego

López Obrador, supeditado a designios de Donald Trump

A muchos tomó por sorpresa el sismo en la escala de 7.5 que sacudió ayer principalmente a la zona sur-sureste del país y que nos hizo recordar el terremoto de 1985 y luego, el temblor del 19 de septiembre de 2017, -dramática casualidad-, cuando la carrera presidencial empezaba con mayor fuerza; de hecho, no es osado señalar que este movimiento telúrico, de alguna manera reconfiguró el panorama electoral, de cara a las elecciones de 2018.

El sismo de ayer tuvo también su propia característica, se registró cuando México se encuentra en uno de los puntos más álgidos de la pandemia del Covid-19 y se lleva a cabo un paulatino retorno a la nueva normalidad; difícil porque la economía nacional camina sobre la cuerda floja.

Por ello, es conveniente reparar en mensajes como el que en días pasados dio a conocer Ricardo Salinas Pliego.

Considerado por sí mismo, un “optimista racional”, el presidente de Grupo Salinas hizo una serie de reflexiones muy dignas de considerar, sin duda, por sus redes sociales, en las que también se mostró gratificado de que por fin haya iniciado de manera paulatina, el proceso de reapertura, es decir, el regreso a la nueva normalidad. Confió en que “seremos mejores como país, como sociedad y como personas, si aprendemos de lo vivido”

Mediante seis puntos, Salinas Pliego compartió ese optimismo de que México podrá salir adelante de esta contingencia. En el primero, luego de establecer que nadie es dueño de la verdad y no debe imponer su manera de pensar sobre los demás, hizo hincapié en que el pensamiento crítico e independiente debe ser siempre nuestra guía.

Efectivamente y como él mismo lo apunta, “el carácter es destino”, por ello, el empresario de Elektra estimó que “en tiempos de crisis, la templanza es determinante para superar la adversidad: los triunfos más importante son sobre uno mismo”.

Una de las lecciones que ha dejado esta pandemia de Covid-19, es sin duda prioritario retornar al trabajo, dados los efectos económicos que ya deja tras de sí, dicha contingencia sanitaria así como también defender a las empresas, que son las principales generadoras de empleos, riqueza y prosperidad.

En el cuarto punto, el presidente de Grupo Salinas se refirió a la fortaleza que adquieren quienes se adaptan más rápido y mejor al entorno cambiante, “somos los que sobrevivimos y salimos adelante.

Si bien se dice que las crisis son oportunidades, Ricardo Salinas va más allá al señalar que en la vida, que es un constante cambio, “el camino difícil sólo lo toman los líderes”. Agregó que “los tiempos de crisis son tiempos de liderazgos: la sociedad requiere ejemplos y actitudes inspiradoras y de fuerza frente a la adversidad”

Finalmente. y con la mentalidad de liderazgo y empresarial que lo caracteriza, Salinas Pliego recomendó siempre pensar en hacer lo correcto para el bienestar, en este caso, “de nuestros colaboradores, así como para los millones de clientes y familias que dependen de que hagamos lo correcto”

Municiones

*** La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, hizo un reconocimiento a las direcciones de Protección Civil y de Resguardo Parlamentario del Senado de la República, por actuar a tiempo, con profesionalismo y responsabilidad en las instalaciones legislativas, durante el sismo que se registró ayer. A través de sus redes sociales, la legisladora morenista destacó que ambas áreas, que pertenecen a la Dirección General de Servicios Administrativos de la Cámara Alta, activaron los protocolos de emergencia correspondientes por el sismo de 7.5, cuyo epicentro se localizó en la zona costera de Oaxaca. Fernández Balboa dio a conocer que las instalaciones del Senado de la República se reportaron sin mayores incidentes. Detalló que en total se evacuaron 355 personas, de las cuales 246 se encontraban en el recinto de Reforma; 56, de sus instalaciones en la calle de Madrid; 13, de la vieja casona de Xicoténcatl; 17, de las oficinas de Donceles, y a tres, de Allende.

*** Desde Arizona, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una enorme sonrisa, pronosticó que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, “…vendrá a Washington bastante pronto, a la Casa Blanca”. Estas declaraciones las hizo Trump mientras revisaba, en Yuma, Arizona, los avances de su tan anhelado y ansiado muro fronterizo. Así entonces, el presidente estadunidense giró sus apreciables instrucciones que salieron desde la mismísima Casa Blanca, directo a Palacio Nacional, esto es, la orden está dada, directa y sin posibilidad de ser contestada. No le van a preguntar al tabasqueño si quiere o no ir al poderoso vecino país, simplemente, debe acudir.

*** En el punto anterior, hay que recordar que en sus tiempos de candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, el tabasqueño cuestionaba duramente a Trump, pero al parecer, ya se le olvidó. En 2018 y sobre la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos, el ahora Presidente mexicano dijo que el presidente norteamericano: “Está usando toda esta campaña contra México como propaganda, sólo así me explico que esté tratando de enviar fuerzas militares a la frontera”. Es más, López Obrador hasta celebró que el entonces presidente Enrique Peña Nieto, no permitiera que el inquilino de la Casa Blanca, intimidara a nuestra nación. En otra ocasión, en un discurso, el entonces candidato de Morena, dijo que a cada amenaza de Trump, él respondería con toda contundencia. Dos años apenas han transcurrido y ¿qué pasó?, López Obrador ha cambiado mucho, ¿dónde quedó lo contestatario?; ahora está supeditado a los designios de Trump, que, ¡quién lo diría!, necesita al tabasqueño para promocionarse entre la población mexicana que radica en Estados Unidos. Por supuesto, el mandatario mexicano se llevará como su traductor “estrella”, al siempre comedido secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con eso de que él no habla inglés…

*** Desafortunadamente, el enfrentamiento que ha provocado el presidente López Obrador con el Instituto Nacional Electoral, continuará, porque el mandatario no está dispuesto a “quitar el dedo del renglón”, a pesar de que ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideraron improcedente aplicar medidas cautelares en contra del presidente y su siempre eficiente vocero, Jesús Ramírez Cuevas, por unanimidad de votos y por el tema que repuntó a la Sonora Santanera en los primeros lugares del hit-parade, “Es la Boa”.

