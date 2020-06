La Arena CDMX abre sus puertas para: autocinema, autoshows y autoteatro

El domingo 12 de julio llegará en el formato de Autoteatro el show oficial y original “Paw Patrol; boletos a la venta en el Sistema Superboletos

Bajo el formato Open Air, es decir, a cielo abierto usando para ello el amplísimo espacio contiguo al estacionamiento de la Arena Ciudad de México, un grupo de empresas asociadas se ha comprometido con la reactivación de la industria del entretenimiento y el paulatino regreso a la normalidad bajo tres formatos: autocinema, autoshows y autoteatro, en los cuales con la plena certeza de acatar todas las medidas sanitarias y bajo la comodidad y seguridad de mantenerse dentro del vehículo, se podrán disfrutar de las primeras presentaciones con público que podrá presumir esta ciudad.

Las actividades arrancan el sábado 4 y domingo 5 de julio, bajo la modalidad de autocinema en donde se exhibirán dos películas por día, la primera función dirigida para toda la familia a las ocho de la noche y el mismo día, un poco más tarde a las once y media, para público adulto. El domingo 12 de julio llegará en el formato de Autoteatro el show oficial y original “Paw Patrol”, presentado por Tycoon Gou con su calidad acostumbrada en tres funciones: 12, 15:30 y 19 horas. Simplemente imperdible.

El concepto Drive In / Open Air es ya una realidad gracias a las ideas creativas que se han implementado por empresas líderes en la industria del entretenimiento como son Tycoon Gou, Arena Ciudad de México, Primer Nivel Group, Inside The Music, Mixmag, Glam Out y Superboletos para tratar de reactivar la economía en este sector y al mismo tiempo, ofrecer a decenas de empleados en este rubro la oportunidad de llevar comida a su mesa luego de mantenerse inactivos por tres meses y, al mismo tiempo, ofrecer al público una alternativa segura y confiable para que puedan disfrutar de eventos y funciones en vivo.

Este formato surge como una iniciativa de organizadores y promotoras que con sus acciones pretenden ofrecer al público la experiencia de un concierto, un cine, un teatro y la vuelta a la vida nocturna, dentro de tu vehículo, siendo estas las primeras actividades que se harán cada semana con diferente programación.