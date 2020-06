History estrena la segunda temporada de “Inexplicable con William Shatner”

Gran estreno: viernes 26 de junio a las 21:50 horas

Esta segunda temporada da luz a más enigmáticos eventos sobre oscuras profecías, civilizaciones enteras que han desaparecido, misterios climáticos, vampiros y hombres lobo, sorprendentes habilidades de animales y se sumerge en los secretos detrás de la maldición de la isla del Roble, en Nueva Escocia.

History presenta el estreno de la segunda temporada de “Inexplicable con William Shatner”, la serie de no ficción comandada por William Shatner que presenta y explora los misterios de la humanidad que aún no tienen respuesta.

La leyenda de Star Trek y ganador del Emmy y Globo de Oro produce y presenta esta serie que aborda una gran cantidad de temas que, en esta segunda temporada, tocarán oscuras profecías, civilizaciones enteras que han desaparecido, misterios sobre el clima, vampiros y hombres lobo, sorprendentes habilidades de animales, así como el misterio de la maldición de la isla del Roble, en Nueva Escocia.

“Nuestra serie trata sobre todos estos maravillosos e intangibles misterios que no parecen tener una respuesta, aunque en algunos casos logramos acerarnos a una respuesta”, explica Shatner, quien asegura ser un verdadero “curioso” de aquellos inexplicables misterios que lo “llenan de intriga”, y quien comparte un revelador momento en su vida que lo llevó a preguntarse acerca de la existencia de la humanidad y eventos que no tienen respuesta: “El momento dramático para mi fue cuando tenía 12 o 13 años, estando recostado mirando el cielo, mirando las estrellas por primera vez con toda su complejidad. Y al ver el cielo y toda su gloria, todo ese misterio, eso quedó conmigo. Más allá del misterio sobre el espacio, el misterio de mirar y decir: ‘No sé cómo es que esto fue posible’”.

Shatner junto a Kevin Burns, creador y productor de éxitos históricos como “Alienígenas Ancestrales” y “The Curse of Oak Island”, traen esta serie original a History donde cada uno de sus episodios de una hora de duración, se sumerge profundamente en los misterios más fascinantes, extraños e inexplicables del planeta. Esta segunda temporada de ocho episodios dará a conocer asombrosas y sorprendentes historias sobre lo inexplicable y brindará, de la mano de científicos de primer nivel, un análisis de los eventos más misteriosos que quedaron estampados en la historia como leyendas increíbles. “Cada episodio de la serie que hicimos y los programas que vamos a hacer son cosas extraordinarias de las que no tenía idea y que la gente no tiene idea”, asegura Shatner. “La ciencia cambia constantemente y los científicos descubren nuevos hechos y principios que cambian todo. La ciencia está constantemente buscando por respuestas y el descubrir esas respuestas cambia la percepción que estaba allí previamente. Y eso revela nuevos y más profundos misterios que Inexplicable examinará”, concluye.

Prometheus Entertainment produce “Inexplicable con William Shatner”, para History. Kevin Burns es productor ejecutivo de Prometheus Entertainment. William Shatner es productor ejecutivo. La productora ejecutiva de HISTORY es Susan Leventhal.

De los productores de Alienígenas Ancestrales, esta impactante serie, conducida por el ganador del Globo de Oro y un Emmy William Shatner explora, de la mano de científicos de primer nivel, sorprendentes historias de algunos de los misterios más inexplicables y fascinantes que han desconcertado a la humanidad durante décadas.